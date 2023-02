Sába (Soukromníci): Nedávné komunální volby otevřenýma očima

reklama

Vážení voliči a kandidáti letošních komunálních voleb ve Valašských Kloboukách, děkuji Vám za podporu kandidátky Soukromníci | Strana soukromníků České republiky v nedávno proběhlých komunálních volbách.

Díky Vám jsme dosáhli vynikajícího volebního výsledku. Velice si vážím této podpory a slibuji, že Vaše očekávání nezklameme, jakkoliv nám v tom od samotného počátku bude zvoleným vedením bráněno. Za Vaše hlasy opravdu děkuji, jakož i všem kandidátům, kteří se o co nejlepší výsledek snažili na naší kandidátce. Ve volbách jsme s Vaší podporou dosáhli mimořádného úspěchu. Přestože jsme získali poměrně hodně hlasů a výsledkem jsou čtyři mandáty, musím se přiznat, že jsem neskromně očekával tak o dva mandáty více. Takto vlastně nebylo v ko- munálních volbách ve Valašských Kloboukách na počet mandátů vítěze a mělo se tedy správně rozhodovat dle získaných hlasů. Ale o tom později.

Jsem rovněž velmi hrdý na naše kandidáty, kteří se rozhodli kandidovat za Stranu soukromníků České republiky. Šli do volebního klání za naše myšlenky a dali všanc své jméno k zhodnocení spoluobčanům. Všichni jsme si tak vyzkoušeli, jak nelehké je být veřejnými osobnostmi, snažícími se přesvědčit občany, že právě náš volební program pomůže městu nejvíce. K tomu patří i značná vnitřní síla všech kandidátů, ať jsou z kterékoliv strany, hnutí či uskupení, přijímat rovněž kritiku, osočování a někdy i vulgarity, velmi často především od těch, kteří nic více než řeči v životě nevytvořili. Ať již tedy výsledek voleb ve Valašských Kloboukách úplně nekoresponduje s naším očekáváním, vězte, občané Valašských Klobouk, že se nevzdáme a nenecháme se odradit od svých snah škarohlídy, populisty a už vůbec ne kariéristy či dokonce zkorumpovanými politiky, pokud se v našem městě vyskytnou.

Chci Vás informovat o průběhu povolebních vyjednávání, jak je vidím já a moji spolustraníci. Protože, jak jsem již zmínil, z hlediska počtů mandátů nemělo město vítěze, začalo se hned po volbách jednat. Jednání ovládly při rovnosti mandátů rovněž také intriky a machinace, možná sliby dobrých a výnosných míst... Valašské Klobouky v tomto zdatně začaly kopírovat „velkou“ politiku posledních let, kdy se kašle na přání voličů, z kterých si mnohé strany vzápětí po volbách vytvoří opět na čtyři roky jen nepotřebné stádo. Chci říct jen jedno – politicky ani lidsky se nově vytvořené vedení města dobře nezachovalo. Přesto jim odpouštím, ale nezapomínám. Umím prohrávat, přesto se nikdy nevzdám.

Nesnáším lež, ale vím, že pravda někdy bolí. Z tohoto pohledu je pochopitelné, proč nás z ostatních kandidujících stran nikdo nekontaktoval, vyjma lídra z kandidátky z ODS. Protože už se intrikovalo a Soukromníci byli ti, kteří měli být odsunuti, aby staronovému vedení a vodičům loutek v pozadí nebylo vidět pod prsty. Jediný Michal Drga, a budiž mu díky za jeho solidní přístup, nás informoval, že bývalá starostka, jak asi všichni vědí, členka v současnosti značně profláknuté strany STAN, si za svoji kandidátku ihned, a zcela nepochopitelně, nárokovala post starosty pro Josefa Bělašku a zahájila jednání o novém vedení.

Přitom, pokud je paré v počtu mandátů, měly by rozhodovat preferenční hlasy voličů. Tedy, měly by rozhodovat mezi slušnými politiky, kteří se snaží vyslyšet přání občanů. To zcela určitě ve Valašských Kloboukách nezafungovalo! Nicméně v nedokonalém zákoně o komunálních volbách, nejsou takové čachry nezákonné. Pokud by opravdu šlo o přání voličů Valašských Klobouk, měl by starosta vzejít z uskupení Valašské Klobouky – město pro život a dle počtu získaných preferenčních hlasů by se jím měl stát kandidát Luboš Tkadlec.

Teprve druhou nejsilnější stranou z pohledu získaných hlasů byla Klobučané společně. Je tedy otázkou, jaké intriky nebo sliby a dohody stojí za skutečností, že si práva prvního přivlastnili ti druzí? No a třetí, dle počtu hlasů, byla právě naše strana Soukromníci, která, jak již víte, nebyla k jednáním přizvána vůbec. Jak to, že v radě města není Ludmila Šulcová, která měla u Klobučanů společně o 173 hlasů více než 4. v pořadí Eliška Olšáková? Je to, bohužel, opět špatný volební zákon a možná i osobní neprůraznost vítězů, které umožní bezohledným intrikánům s ostrými lokty vyškrábat se na posty po zádech úspěšnějších, jak nám ostatně STAN předvádí i na celostátní úrovni, kdy například Petr Gazdík s velkou pompou rezignoval z šéfa ministerstva školství, aby se tam po pár týdnech v tichosti vrátil jako poradce nového šéfa.

Podobné nechutnosti se dějí nyní i ve Valašských Kloboukách. Eliška Olšáková si nejdříve zajistila podporu u lidovců. Což nebyl problém, protože tato strana v celé své dlouhé historii šla do koalice jako přívěšek s kýmkoliv (pamatujeme osudnou snahu Miroslava Kalouska, kdy navrhoval spolupráci s KSČM), aby si pak nárokovala u velkého koaličního partnera víc a více prebend za své hlasy. Možná i tentokrát převážily osobní ambice, kdy byl post v radě VaK příslíben i nadále jednomu z lidovců, samozřejmě za velmi slušné penízky, plynoucí z tohoto místa.

Jak bylo již řečeno, je s podivem, že vítězné straně stačí post místostarosty (Jaroslav Baloušek) a paradoxně vše kočírovala z pozadí ta, která na rozhodování vůbec neměla právo a občané jí to svými hlasy daly zřetelně najevo – Eliška Olšáková. Ale pokud má kolem neprůrazné spoluhráče a největšího kritika raději ani nepozve k jednání, proč toho nevyužít. Tak se nám pomalu s Elišky Olšákové stává úspěšná sběratelka funkcí. Uvidíme, jak bude vše stíhat pro dobro občanů obce i státu zároveň?

A novopečený starosta Valašských Klobouk Josef Bělaška se dopustil lži hned ve svém úvodním projevu: „Při povolebním vyjednávání jsme usilovali o nastavení takové formy koaliční spolupráce, která bude reflektovat volební výsledky...“ Opravdu, starosto Bělaško, reflektuje koalice přání voličů a volební výsledky? To by přece v počtech nepotvrdilo ani dítě I. stupně základní školy! Přesto jsem se pokusil pozvat zvolené kandidáty z politických stran. Ze strany PRO účast potvrdil Jaroslav Kubík a Roman Petrůj, další dva Petr Hradil a Dalibor Maniš neměli zájem. Za ODS Michal Drga a za naši kandidátku všichni zvo- lení Sába, Macek, Liška, Bistrý.

Také jsem pozval lidovce. Ti však odmítli účast, prý nám nemají co nabídnout. Nebo jsme jim neměli co nabídnout my? Lidovci brali vyšší nabídku a strany PRO i ODS bojovaly za sebe získat místo v radě, což se jim podařilo. Samozřejmě, že mě výsledek netěší, a přestože byla řada voličů podvedena, zákon o komunálních volbách takové čachry a intriky umožňuje, jak jste mohli vidět v mnohem větších městech v republice, nemluvě o Praze, kde dohoda stále neexistuje (v době uzávěrky tohoto článku – pozn. aut.).

Počkáme si, co dokáže novopečený starosta Bělaška, vypečená Olšáková a nováček ve funkci místostarosty Baloušek. Taktéž se ukázalo, že nestačí volební kampaň realizovat pouze virtuálně na sociálních sítích bez přímého kontaktu s obyvateli Valašských Klobouk a obcí. Naše strana nebyla vůbec daleko od podstatnějšího úspěchu, a právě podcenění setkávání s občany pro nás mohlo být osudným. Volby jednoznačně ukázaly, že rozhoduje především veřejné mínění a občané dávají svůj hlas spíše osobnostem, které dobře znají, než volebnímu programu, což opět souvisí s osobní prezentací před občany. Celkově je škoda, že jsme nedokázali dostat k volbám větší počet občanů.

Na ustavující schůzi dne 24. 10. 2022 jsem byl k mému údivu navržen na funkci předsedy finančního výboru a posléze také zvolen. Je to samozřejmě spíše taková útěcha pro tzv. opozici, kde nic moc ovlivnit nemůžete, když si jako předseda finančního výboru nemůžete sám navrhnout členy výboru. Ty navrhuje rada města, takže již tímto krokem vzniká možnost korupčního prostředí. Je to podobné nepřímé ovlivňování jako v místním zpravodaji, kdy redakční rada není povinna obhajovat zamítnutí kritických článků, takže za peníze občanů Valašských Klobouk si radnice pěstuje umělého chváliče vlastní práce. Navíc veškerá činnost je řízená zastupitelstvem, které rozhoduje o všem. Přesto se této zodpovědné funkce zhostím se vší odpovědností tak, aby naše práce byla přínosem pro město Valašské Klobouky.

Pokud byste měli jakékoliv nápady, návrhy, připomínky a potřeby projednat cokoliv na zastupitelstvu, určitě se na mě můžete obrátit. Budu Vám rád k dispozici. Rovněž Vám do dalších dnů, měsíců a let přeji zdraví a pevného ducha, kterého budeme mít všichni zapotřebí, jak z pohledu republiky, tak našeho města. Zároveň očekávám i nadále Vaši podporu a přízeň a těším se na další spolupráci.

