Sadovský (ANO): Dálnice D11 bude mít pokračování

Stavět se začalo na úseku Praha - Jirny v 70. letech 20. století, otevření se pak tato část dálnice dočkala až v roce 1984. Navázání dálnice těsně před Hradec Králové přišlo až v roce 2005. A stavba v této lokalitě se neobešla bez pozornosti médií. Pozemky, po nichž dálnice měla vést, totiž získala Ludmila Havránková, následně bylo však rozhodnuto o jejich vyvlastnění.

Aktuálně je v plánu úsek vedoucí z východočeských Smiřic do Jaroměře dlouhý 7,4 kilometru. Stavitelem bude stavební společnosti Porr. Ta zvítězila v konkurenci osmi uchazečů s nabídkou zhruba 1,5 miliardy korun. Původně se mělo začít stavět už letos na podzim, nicméně došlo ke zdržení, o které se postarala ekologická organizace Děti země. Nyní už ale, jak se zdá, zahájení stavby nic nebrání. Zhotovitelská firma a Ředitelství silnic a dálnic podepsaly i smlouvu.

Více než 4 miliardy investic nejsou konečná

Nový úsek dálnice navazuje na trasu z Hradce Králové do Smiřic. Tu za 2,6 miliardy vybuduje jiná společnost, konkrétně to bude Eurovia. Ceny obou úseků jsou proti těm původně očekávaným přibližně o třetinu nižší. Sleva je možná díky soutěžím. Obě části jsou současně označeny jako tzv. prioritní stavba. To znamená, že se na ně vztahuje režim zrychleného posuzování dopadu projektu na životní prostředí. Výjimku vyjednala vláda.

Původní plány na výstavbu dálnice D11 počítaly s celkem 154 kilometry. Dosud tak chybí dalších 62 kilometrů. Zatím poslední částí bylo právě dobudování dálnice až k Hradci Králové. K tomu došlo v srpnu letošního roku po třech letech stavebních prací. Dále by dálnice měla pokračovat až na Jaroměř a poté k polským hranicím v Královci u Trutnova. V této lokalitě by se měla napojit na aktuálně budovanou polskou silnici S3.

Petr Sadovský, poslanec ČR za ANO

Petr Sadovský ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Sadovský (ANO): Zhodnocení stávající krajské koalice není jednoduché Ministr Ťok: Aktuálně stavíme 230 kilometrů bezpečnějších silnic Po 39 letech jsme dodělali dálnici do Hradce. Ťok sliboval, že teď už se budou schvalovat věci pro občany Sadovský (ANO): Pojďme říct "prostě to uděláme". Cyklostezka se plánuje pěkných pár let

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV