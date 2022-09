Šafránková (SPD): Asociální vláda Pětikoalice musí okamžitě skončit

reklama

Škrty na nejslabších

Začalo to už hned na počátku působení této vlády, když v rámci její rozpočtové novely došlo k několika výrazným škrtům právě v resortu práce a sociálních věcí. Šlo například o snížení objemu prostředků určených na příspěvek na péči pro zdravotně postižené o jednu miliardu korun, o odebrání sedmi set milionů korun určených na náhradní výživné pro rodiče-samoživitele či o škrtnutí miliardy a půl korun ve slevách na jízdné pro studenty a důchodce.

Čili ihned po svém nástupu dala tato vláda svými rozpočtovými prioritami jasně najevo svůj asociální charakter a pohrdavý nezájem o osudy a životy sociálně slabších skupin obyvatelstva.

Tristní programové prohlášení i první rok činnosti vlády

Velmi problematické bylo už samotné programové prohlášení této vlády k sociální a rodinné politice, kdy se jednalo o materiál plný teoretických proklamací a frází bez konkrétního obsahu. Alarmující je i to, že se vláda ani v programovém prohlášení, ani nikdy jindy, konkrétně nevyjádřila ke směrnici Work-life balance, kterou nám Evropská unie nařizuje aplikovat do našeho právního řádu už v letošním roce a která by dramaticky zhoršila náš docela dobře nastavený systém mateřské a rodičovské dovolené, peněžité pomoci v mateřství a rodičovského příspěvku. To je také velké selhání vlády.

V programovém prohlášení i v dosavadní činnosti vlády zcela postrádáme jakékoli stopy prorodinné politiky - citelné zvýšení daňových zvýhodnění na nezaopatřené děti pracujících rodičů, zvýšení daňových bonusů a dalších daňových slev pro pracující rodiny, které v praxi budou znamenat to, že pracující rodiny s dětmi nebudou platit téměř žádné daně z příjmu, respektive že rodiny s nižšími příjmy budou mít zápornou daň, budou dostávat daňové vratky. Příslušné návrhy zákonů jsem za SPD předložila v minulém i v tomto volebním období.

Vláda neřeší zvyšování porodného ani rodičovského příspěvku, přestože nebyly valorizovány už léta a inflace se za tu dobu pohybuje v řádech desítek procent a rodiny s nejmenšími dětmi a s pouze jedním pracovním příjmem se tak rychle propadají do chudoby. Nemluvě o tristní situaci rodičů-samoživitelů, o které ještě budu hovořit.

Vláda odmítla řešit problematiku rozsáhlého zneužívání sociálních dávek, kde jsme přišli jako SPD s kvalitním a komplexním návrhem zákona. Jde ze strany vlády o ignorování velkého problému, který má dopady nejen finanční, na státní rozpočet, ale především dopady morální a bezpečnostní, v souvislosti s katastrofální situaci ohledně vyloučených lokalit, jejich rozšiřování a nesnesitelného života v jejich okolí pro slušné a pracující občany, které tato vláda hodila přes palubu.

Vláda proti zdravotně postiženým

Vláda od počátku naprosto ignoruje naše zdravotně postižené spoluobčany, kromě rozpočtových škrtů, které jsem už zmínila, se vůbec nezabývá, ani v teoretické rovině, systematikou nastavení nízkých invalidních důchodů, zejména co se týče invalidity třetího stupně u občanů, kteří si ze zdravotních důvodů svůj příjem nemohou zvyšovat prací.

Vláda, přes opakované sliby, do dnešního dne nepředložila návrhy zákonů na zvýšení příspěvku na péči pro osoby závislé na pomoci jiných osob v domácí péči, kde současná výše těchto příspěvků absolutně nestačí na důstojný život a pořízení základních asistenčních služeb, zejména po jejich letošním zdražení.

Stejně tak vláda a ministerstvo práce a sociálních věcí dodnes nepředložily návrh na zvýšení neuvěřitelně nízkého příspěvku na mobilitu pro tělesně postižené. SPD oba tyto návrhy již dávno vypracovalo a čekají zde ve Sněmovně na projednání, které vládní koalice blokuje.

Smutná současnost

Samostatnou kapitolou je jediný konkrétní počin ministerstva práce a sociálních věcí, pětitisícový příspěvek pro vybranou skupinu dětí a jejich rodin, jehož vypracování trvalo nesmírně dlouho, jeho administrace a výplata je velmi složitá a většina rodin, které na něj mají právo, jej obdrží možná až během podzimu.

Nehledě na to, že jeho samotné nastavení bylo velmi diskriminační a mnoho dětí z nároku na něj ministerstvo a vláda bezdůvodně a arogantně vyloučily.

Na konci téměř ročních vládních peripetií je pak balíček opatření na zmírnění dopadů energetické chudoby, což je pracovní materiál Národní ekonomické rady vlády z minulého týdne. Tento materiál prezentuje odborné názory členů Rady, renomovaných ekonomů.

A v drtivé většině všech výstupů se shoduje s tím, co v oblasti sociální a rodinné politiky dlouhodobě říká hnutí SPD, co máme v politickém

a volebním programu a co jsme již předložili formou návrhů na změny

příslušných zákonů.

Co vládě doporučují experti? Totéž co SPD!

Jde zejména o zvýšení enormně nízkých a zastarale nastavených normativů u příspěvku na bydlení, zvláště u máločlenných a seniorských domácností, valorizaci výše přídavku na děti, jehož reálná hodnota už neodpovídá ani úrovni roku 2008, o podporu nízkopříjmových seniorů pobírajících důchod, kdy mimořádné valorizace nezvyšují základní výměru důchodu, a tedy pomáhají více vysokopříjmovým důchodcům a jsou vrcholně nespravedlivé, či větší daňové zvýhodnění zaměstnanců s nejnižšími příjmy.

Zde Národní ekonomická rada vlády doporučuje jednak valorizaci výše slevy na poplatníka a také umožnit její převod do tzv. daňového bonusu, protože jinak sleva na dani vůbec nijak nepomáhá nejnižším příjmovým skupinám, vůbec ji nepocítí na čistém příjmu. Přesně toto říkáme ve svých dvou novelách zákona o daních z příjmu předložených v říjnu loňského roku.

Cílem těchto opatření je co nejvíce využívat již zavedené nástroje daňové a dávkové politiky, zaměřit se na nejvíce ohrožené skupiny obyvatel a omezovat fiskální dopady a proinflační efekty. Čili přesně to, co zde říkám za SPD již pět let. A teď je to posvěceno i odborníky, kteří tvoří poradní orgán vlády.

Budeme velmi zvědavi, jak bude vláda na tato doporučení reagovat, když legislativní návrhy SPD, které říkají totéž, doposud odmítá.

Nejnověji šlo o zvýšení rodičovského příspěvku o 60 tisíc korun a o pravidelnou zákonnou valorizaci této dávky a o zvýšení základní výměry všech důchodů o tři procenta, což by pomohlo zejména nízkopříjmovým důchodcům v jejich velmi těžké situaci na hranici dluhových a exekučních pastí. To, že vláda této skupině občanů odmítá jakkoli pomoci považuji za doslova krutý a antihumánní přístup.

Katastrofální propad do chudoby

Dle výsledků průzkumu projektu Život k nezaplacení společnosti PAQ Research počet domácností s příjmem pod hranicí chudoby vzrostl z 9 % koncem roku 2021 na momentálních 16 %, tedy téměř o polovinu. Nejvíce ohroženi jsou samostatně žijící senioři, samoživitelé a samoživitelky.

Lidé v příjmové chudobě jsou podle definice Českého statistického úřadu ti, kteří žijí s příjmem maximálně 14 782 korun na osobu na měsíc. Příjmově chudá je tedy podle výzkumu každá šestá česká domácnost. Dalších 16 % českých domácností má nízké příjmy a úspory, které jim vydrží maximálně na jeden měsíc. To už jsme na třetině domácností.

U samostatně žijících seniorů vzrostla příjmová chudoba od listopadu 2021 dokonce o 40 procentních bodů. Z výzkumu vyplývá, že momentálně žije 43 % ze samostatně žijících seniorů v příjmové chudobě. U samoživitelů je to zhruba polovina.

Nejhůře je na tom Karlovarský a Ústecký kraj, tam žije 24 % lidí, téměř čtvrtina všech obyvatel, v příjmové chudobě. Vysoká míra příjmové chudoby se také týká Moravskoslezského kraje, kde v příjmové chudobě žije 22 % obyvatel. Jsme tedy svědky nebezpečně narůstající regionální sociální nerovnosti. Uvědomuje si to vláda, dělá s tím něco? NE!

Doslova neudržitelná je pak situace rodičů-samoživitelů. Pád do chudoby hrozí minimálně polovině z nich – a jde tak o nepřijatelné ohrožení životné úrovně, kvality života vývoje desetitisíců dětí. Tedy není na co čekat ani den.

Tragédie rodičů-samoživitelů

Server Seznam zprávy v těchto dnech publikuje právě smutné příběhy samoživitelů, kdy vychází zejména z podkladů Klubu svobodných matek, který samoživitelkám pomáhá. „Současná krize je bezhlavá saň, která kvůli zdražování základních životních nákladů zasahuje úplně všechny samoživitele. Drtí mladé, staré, z měst i vesnic,“ říká zakladatelka této organizace

Dana Pavlousková.

„Teď mám mimořádně těžké období. Někdy se v noci vzbudím a jdu se na balkon vybrečet. Bojím se, co bude a jestli to zvládnu,“ přibližuje dlouhodobý stres z toho, jak uživit rodinu jedna z matek-samoživitelek. „Otcové dětí posílají výživné nepravidelně, čímž mě uvádějí do velké nejistoty, protože já pak nevím, jestli můžu žádat o pomoc v hmotné nouzi, nebo ne,“ popisuje. Tato paní mimo jiné pečuje o sedmiletou dceru trpící schizofrenií. Pět členů jejich rodiny žije na sídlišti v panelovém bytě 1+1 o velikosti 35 metrů čtverečních.

Po odečtení nákladů na bydlení zbyde této paní v průměru pět a půl tisíce korun. Čistě matematicky je to zhruba čtyřicet korun na osobu a den. Bez pomoci Klubu svobodných matek bychom neměli co jíst a kde bydlet,“ shrnuje paní. „Maso máme tak dvakrát do měsíce. Jsou dny, kdy sama nejím, aby děti měly dost.“, říká ještě. A takových případů jsou stovky, mnoho z nich osobně znám ze své poslanecké práce.

Z dat zmíněného výzkumného projektu Česko 2022 – Život k nezaplacení společnosti PAQ Research (ZDE) vyplývá, že šedesáti procentům samoživitelů s dětmi po zaplacení všech měsíčních výdajů nic nezbývá nebo musí jít do minusu. Což je o 23 % víc, než tomu bylo na podzim. Z průzkumu dále plyne, že se samoživitelům měsíční úspory ztenčily z 3 200 Kč na 660 Kč.

Vláda musí jít!

Vyspělost každé společnosti se pozná podle toho, jak se dokáže postarat o své nejbezbrannější a nejohroženější obyvatele. Měřeno tímto ukazatelem, selhává vláda Petra Fialy na celé čáře. Takhle špatná sociální situace tu od listopadu roku 1989 skutečně ještě nebyla. A žádné výmluvy neobstojí, vina a odpovědnost je plně na straně současné vlády, která má všechny informace, má k dispozici doporučení odborníků a návrhy opozice, ale už téměř rok vše odmítá, nekoná a situaci neobhajitelně zlehčuje.

Je ostudné, jak tato vláda za dobu svého působení zhoršila sociální situaci milionů lidí a některé skupiny už dovedla přímo do chudoby a na okraj sociální a existenční tísně. Kdyby za nic jiného, tak za toto si zaslouží odejít v každém případě!

