Šafránková (SPD): Nedostala jsem prostor. Bojíte se ústavní stížnosti. Je to nehorázné

reklama

Děkuji vám za slovo, paní předsedkyně. Já si vaším prostřednictvím dovolím zareagovat na předsedu poslaneckého klubu TOP 09 pana poslance Jakoba, který si tady osvojil můj návrh, který jsem dlouhodobě dopředu avizovala, že ho podám, a to byl návrh na opakování, vrácení zpátky do druhého čtení. Já si myslím, že se tady jasně ukazuje, že vládní pětikoalice má strach z ústavní stížnosti a z toho, že nejedná v souladu s jednacím řádem. A já chci, aby tady jasně zaznělo na tento mikrofon, že jsem nedostala prostor okomentovat, proč chci tento pozměňovací - nebo tento návrh na vrácení do druhého čtení podat. Velice mě to mrzí ne kvůli sobě, ne kvůli nám tady opozici, ale kvůli všem těm důchodcům, kterým chcete snížit důchody a čtyřnásobně je penalizovat za odchod do předčasného důchodu. Je to nehorázné. (Potlesk z řad opozice.)

Bc. Lucie Šafránková SPD

poslankyně, místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku

poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Až 42 tisíc ročně mínus. Rodiny s dětmi, poděkujte vládě, vzkazuje Šafránková z opozice Hanebné. Nejen že je to málo. Ale dostanou jenom někteří. Šafránková nemá z Jurečky radost Šafránková (SPD): Nezakazujme těhotným ženám přesčasy Šafránková (SPD): Vláda ničí systém dobrovolného penzijního spoření

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama