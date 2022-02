Šafránková (SPD): Vláda Petra Fialy se pomoci našim živnostníkům nevěnuje

reklama

Děkuji vám za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěla na program této schůze Poslanecké sněmovny navrhnout zařazení bodu s názvem Pomoc živnostníkům a českým firmám postiženým dopady vládních opatření a nedostatečné kompenzace ze strany vlády Petra Fialy. Pro hnutí SPD (je) jednou z hlavních priorit, oblastí zájmu a jednou z hlavních programových priorit je snaha o všestrannou a systémovou pomoc našim živnostníkům, osobám samostatně výdělečně činným a také malým českým firmám.

Toto naše přesvědčení se ještě zásadně zintenzivnilo s vypuknutím epidemie koronaviru v březnu roku 2020, kdy okamžitě následovalo tvrdé a často neodůvodněné vládní omezování podnikatelských aktivit a vyvstala tak akutní nutnost vytvoření systému pomoci a podpory těchto skupin občanů. A samozřejmě rovněž i podpory jejich zaměstnanců a jejich rodin.

Je pro nás proto velmi smutným zjištěním, že vláda Petra Fialy se pomoci našim živnostníkům postižených těmito dlouhodobými omezeními od svého nástupu téměř vůbec nevěnuje, a to ani ve svých programových dokumentech a hlavně ani ve své praktické každodenní činnosti. V SPD naopak samozřejmě podporu této společenské skupiny považujeme za velmi klíčovou, a to zvláště v dnešní době, kdy na ně tvrdě dopadají všechna vládní epidemiologická opatření posledních dvou let a s ní i spojené jevy včetně v poslední době razantního růstu cen energetických komodit.

Je nesporné, že naši živnostníci a malé české firmy si po dvou letech tvrdých opatření, která omezují a ničí jejich podnikání, jednoznačně zaslouží významnou a hlavně opravdu efektivní a spravedlivou pomoc od státu, pomoc, která zabrání zániku dalších a dalších živností a která rovněž do budoucna podpoří poctivě pracující drobné podnikatele a umožní restart jejich podnikání. To totiž současně pomůže i zachránit tisíce pracovních míst, protože naši živnostníci jsou v mnoha případech zaměstnavateli dalších českých občanů, což si často málokdo pořádně uvědomuje, včetně celospolečensky pozitivního významu, které toto zaměstnávání má.

V naší práci v předchozím a také už i v tomto volebním období v Poslanecké sněmovně jsme za práva a zájmy našich živnostníků bojovali i po celou již téměř dvouletou dobu, kdy se průběžně jednalo o nejrůznějších kompenzacích za omezení podnikání a uzavření jejich provozoven. Šlo zejména o boj o podobu takzvaného kompenzačního bonusu a jeho parametrů, aby na něj dosáhli skutečně všichni živnostníci, kteří byli těmito opatřeními zasaženi, a jejichž práva bývalá vláda stejně jako současná často ignorovala.

Například v tom smyslu, aby na tyto kompenzace měli nárok i živnostníci na takzvanou vedlejší výdělečnou činnost, tedy například starobní a invalidní důchodci a studenti, dále také ti živnostníci, kteří pracují na dohody o provedení práce a na dohody o pracovní činnosti a nebo o prosazení nároku živnostníků na mimořádné ošetřovné při péči o děti v době uzavření škol a školek. Leccos podstatnému se nám bohužel vzhledem k tehdejším poměrům ve Sněmovně prosadit nepodařilo, přičemž za největší škodu a chybu považujeme zamítnutí našich návrhů, jejichž cílem bylo odpuštění povinných odvodů sociálního a zdravotního pojištěn všem živnostníkům postiženým vládními omezujícími opatřeními na celý rok 2021, což by jim pomohlo opravdu velmi citelně a mnohým z nich by to umožnilo jejich podnikatelské přežití.

I nyní v roce 2022 by takové opatření bylo zcela namístě. A dále se nám ani na tři pokusy nepodařilo prosadit, aby nárok na kompenzační bonus pro eseróčka měli všichni společníci všech těchto společností s ručením omezeným, kterým bylo během epidemie znemožněno anebo výrazně omezeno podnikání, nejen společníci maximálně dvoučlenných eseróček, což byla naprosto neodůvodněná diskriminace.

Rukou společnou a nerozdílnou tento návrh zamítla jak bývalá vláda hnutí ANO, tak i současná pětikoalice, která se sice slovně hlásí k podpoře živnostníků, ale jde o postoj naprosto falešný, v praxi platí pravý opak. Podle jejich reálných kroků je postoj vlády Petra Fialy k našim živnostníkům a podnikatelům dost nepřátelský. Svědčí o tom například předčasné ukončení programu Antivirus B, který pomáhal udržet zaměstnanecká pracovní místa v oborech zasažených omezením podnikání a následným propadem příjmů. A hlavně v přímém přenosu i tady ve Sněmovně vidíme, že rezortní ministerstvo průmyslu a obchodu i celá vláda přistupují velmi laxně k prodloužení programu finanční pomoci živnostníkům a firmám postiženým stále pokračujícími omezujícími opatřeními zejména v oblasti služeb.

31. ledna, zatím zcela bez náhrady, skončilo období, za které je možné žádat o takzvaný kompenzační bonus z důvodu propadu tržeb v souvislosti s omezením podnikání a dodnes rovněž nebyly vyhlášeny již v prosinci Ministerstvem průmyslu a obchodu vyhlášené výzvy k přijímání žádosti o finanční kompenzace v posledních dvou funkčních programech ministerstva na pomoc podnikatelům COVID - Nepokryté náklady a COVID - 2021, přestože omezení podnikatelských aktivit, například v podobě omezení počtu osob na kulturních a sportovních akcích a podobně, nadále trvají, abychom se před několika dny z úst ministra Síkely dozvěděli, že tyto programy už vůbec pokračovat nebudou, což je facka do tváře našim podnikatelům a porušení daného slibu a zásady legitimního očekávání, které tito podnikatelé měli.

A to už vůbec nehovořím o nulové aktivitě tohoto ministerstva i současné vlády ohledně pomoci českým živnostníkům a firmám zasaženým astronomickým růstem cen, elektřiny a plynu. To je naprosto cynický a tristní postoj, zvláště víme-li, že pokud je odběr elektřiny či plynu veden v režimu takzvaného místa podnikání, nikoliv v režimu soukromého místa k bydlení, nejen, že nelze využít ani hypotetickou a nedostatečnou možnost požádat o příspěvek na bydlení, ale hlavně jde o to, že ceny energetických komodit jsou u odběrných míst určených k podnikání mnohem vyšší než v nemovitostech určených k bydlení a jejich poslední růst už je pro mnohé podnikatele naprosto likvidační. Připravované programy Pomoc podnikatelům, které v minulých dnech představilo Ministerstvo průmyslu a obchodu, jsou velmi slabé a nedostatečné. Drtivá většina živnostníků a firem, které byly postiženy omezením provozu obchodu a služeb, nedokáže splnit přísně nastavená kritéria nároku na státní finanční pomoc, jak přesvědčivě dokládají ve svých stanoviscích různé podnikatelské svazy a asociace, například Sdružení podnikatelů v gastronomii nebo Sdružení jihomoravských živnostníků a podnikatelů.

Za velmi alarmující považujeme i absolutně nedostatečnou komunikaci vlády a Ministerstva průmyslu a obchodu směrem k zoufalým živnostníkům a podnikatelům, kteří se v minulých dnech a týdnech tázali na podobu, termíny a podmínky nových kompenzačních programů. Odpovědí jim bylo, jak o tom svědčí desítky, či spíše stovky, podnětů, které jsem obdržela jen ve svém volebním kraji, pouze mlčení. Absolutně nulová reakce. To považujete, milá vládo, za normální? Víme tedy, že ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela na tiskové konferenci 9. února sdělil, že ve zkráceném termínu budou renotifikovány některé staré programy ministerstva na pomoc živnostníkům. A po doplňujícím dotazu novináře upřesnil, že podmínkou pro vstup do těchto programů bude propad tržeb o 50 % a že se bude porovnávat tento propad vůči období listopad až prosinec 2021, nikoliv celé druhé pololetí loňského roku, jako tomu bylo dříve.

Všechny relevantní podnikatelské svazy se shodují na tom, že tyto podmínky musely být konstruovány tak, aby na pomoc nedosáhl žádný subjekt, který se snažil dva roky omezení poctivě přežít a který provozoval svou živnost v době tvrdých restrikcí. Konkrétní podoba odškodnění není stále konkretizována, což působí ohromné problémy jednotlivým podnikatelům a firmám, například v jednáních s jejich věřiteli, což je opět naprosto katastrofální. Ale je zcela zjevné, zejména i na základě vyjádření živnostníků a nejrůznějších podnikatelských asociací, že se ministerstvo přes opačné proklamace snaží kompenzace a finanční odškodnění podnikatelům zkrátit co nejvíce, a to bez jakéhokoliv morálního, ale i ekonomického a národohospodářského oprávnění.

Naprosto mimo meze jakékoliv slušnosti a pochopení jsou některá vyjádření vůči podnikatelům v tom smyslu, že jde už o poslední pomoc, která jim bude v souvislosti s dopadem vládních omezujících opatření poskytnuta a že si mají rozmyslet, zda budou i nadále pracovat a podnikat ve svých oborech, protože vláda je nehodlá udržovat na jakési transfuzi. To je absolutní nehoráznost, zejména od vlády, kterou tvoří subjekty falešně se vždy tvářící jako ti, kdo stojí na straně českých živnostníků a českých podnikatelů. Je to postoj nejenom arogantní, ale i silně asociální, jak už je u této vlády pevným zvykem a pravidlem. Protože pokud vláda Petra Fialy do budoucna už úplně odmítá pomáhat podnikatelům, přestože stále trvá platnost některých omezujících opatření, lze jednoznačně očekávat mimo jiné toto: hromadné, v některých oblastech doslova masivní a plošné, propouštění zaměstnanců těchto podnikatelů, ztrátu pracovních míst, nárůst nezaměstnanosti a nápor na veřejné finance v oblasti výplaty pojistných i nepojistných dávek, nárůst počtu konkurzů, insolvencí a exekucí, propad tisíců lidí do dluhových pastí, zánik tisíců živností.

Když si uvědomíme, že tato vláda nesmyslně ukončila program Antivirus B, který byl zaměřen právě na podporu zaměstnanosti v oborech postižených omezujícími opatřeními, jde doslova o smrtící kombinaci a bude nezbytně nutné okamžitě aktivovat kurzarbeit. Tato vláda se často ohání západními vzory, zejména německými, ale pouze tehdy, když se jí to hodí. Ale právě v situaci, o které hovoříme, by se naše vláda v Německu inspirovat mohla, například programem Neustarthilfe na pomoc podnikatelům, který bude fungovat ještě po celý rok 2022, a týká se právě adresně těch oborů, které byly postiženy nařízeními o zákazu vstupu neočkovaným občanům do příslušných provozoven, obchodů a služeb. Ale to bychom toho po naší nekompetentní vládě asi chtěli příliš.

Hnutí SPD říká jasně a v tom smyslu i pracuje. Važme si našich živnostníků a podnikatelů, kteří jsou onou pověstnou solí země, motorem jejího hospodářství a zaměstnanosti a základní oporou systému veřejných daňových příjmů.

Já bych v rámci tohoto bodu navrhla i usnesení, které zní:

I. Poslanecká sněmovna vyzývá vládu České republiky, aby neprodleně vypracovala a předložila novelu zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022, která by umožnila čerpat tuto finanční pomoc živnostníkům a podnikatelům postiženým dopady vládních omezujících opatření i za období po 31. lednu letošního roku.

II. Poslanecká sněmovna vyzývá vládu České republiky a Ministerstvo průmyslu a obchodu, aby urychleně vypracovaly a předložily realistické, efektivní a dostupné speciální programy na pomoc živnostníkům a podnikatelům v oborech, které v roce 2022 byly a nadále jsou postiženy vládními omezujícími opatřeními, například nařízeními o maximálním počtu osob, které se mohou účastnit vybraných akcí v oblasti kultury a sportu.

III. Poslanecká sněmovna vyzývá vládu České republiky, aby její prioritou při pomoci živnostníkům a podnikatelům postiženým omezujícími opatřeními byla ochrana zaměstnanosti a pracovních míst českých občanů.

Prosím vás proto o zařazení projednávání tohoto bodu na program této schůze a prosím zařadit ho za body, které navrhl pan předseda Okamura. Děkuji vám za pozornost a prosím vás o podporu tohoto důležitého bodu pro naše živnostníky, české firmy. Děkuju vám.

Bc. Lucie Šafránková SPD

poslankyně, místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku

poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

