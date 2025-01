Šafránková (SPD): Zvýšení platů politiků má přímý vliv na zadlužený státní rozpočet

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

my jsme tady proto, abychom zastupovali zájmy občanů, a to nejen slovy, ale především svými činy, které ve skutečnosti mají jako jediný silný a výrazný, nejen symbolický dopad na to, jak společnost a občané vnímají politiku a politiky, lhostejno, zda jsou vládní, nebo opoziční, a jak se potom sami chovají, zejména ve vztahu ke státu a k veřejné moci.

Kolegyně a kolegové z vládních řad, jak můžete od lidí požadovat pochopení a důvěru, když právě v době, kdy se většina společnosti potýká s rostoucími životními náklady, s inflací, s ekonomickou nejistotou a s dramatickým, nikoliv drobným propadem svých vlastních pracovních příjmů, sami jako prioritu vidíte pouze co nejrychlejší zvýšení svých vlastních příjmů a nadřazujete tomu vše ostatní? A když každou věcnou kritiku tohoto kroku označujete za obstrukci a doslova všechny tlačíte k tomu, aby tyto platy byly zvýšeny co nejdříve stylem včera bylo pozdě?

Víte, proč je zvýšení platů politiků pro nás nepřijatelné? Začnu tím nejzákladnějším, a tím je morální odpovědnost a základní etika. Politici nejsou běžnými zaměstnanci, jejichž mzdy se řídí tržními podmínkami a můžou být zaměstnavatelem kdykoliv sníženy za nejrůznější porušení povinností, za absenci a práci. To nám přece nehrozí. Jsme volení zástupci lidu s imunitou a určitými privilegiemi, která běžní zaměstnanci nemají. To nás zavazuje ke zdrženlivosti a k maximální citlivosti vůči veřejnosti. Měli bychom být první, kdo projeví solidaritu s občany v době, kdy náš stát na tom není nejlépe a kdy jsou v ekonomické krizi až miliony našich spoluobčanů.

Bc. Lucie Šafránková SPD

poslankyně, místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku

poslankyně

Už je pozdě. Propásli jste příležitost zachovat se rozumně a státnicky v této věci. Jediným vůči občanům solidním řešením vzniklé situace bylo po vzájemné dohodě během jednoho dne zde schválit zmrazení našich platů na pět let. Zatímco důchodci čekají na každou valorizaci, aby se pak dočkali jako letos zhruba 300 korun, a to ještě ti šťastnější z nich, a pracující rodiny se obávají, jak zaplatí čím dál dražší energie nebo bydlení, jak můžete obhájit zvyšování svých vlastních platů před občany, ale hlavně také i přece sami před sebou?

Dalším důležitým argumentem, proč tyto platy nezvyšovat, je ekonomický dopad tohoto kroku. Zvýšení platů politiků má přímý vliv na zadlužený státní rozpočet, protože se jím automaticky navyšují i platy některých dalších ústavních činitelů a navázaných pozic uvnitř státní správy. Jde až o miliony korun ročně, které by mohly být investovány do oblastí, kde jsou skutečně potřeba, jako je školství, zdravotnictví, sociální služby a podobně.

To však není vše. Vaše vláda nejenže zvýšila všem zaměstnancům a živnostníkům daně a povinné pojistné odvody, což dále zatěžuje naše občany, ale také snížila a omezila řádnou valorizaci důchodů a de facto znemožnila možnost mimořádné valorizace důchodů v podobě, jakou jsme do této doby znali. Jak vysvětlíte seniorům, že jejich celoživotní práce a přínos společnosti pro vás nyní znamenají méně než vlastní příjem a náhrady? Tito lidé často nemají možnost si své příjmy zvýšit. Po celoživotní práci anebo kvůli vážnému zdravotnímu postižení se musí spoléhat na stát, který je však zklamal. Lépe a přesněji řečeno, nezklamal je nějaký anonymní stát, ale konkrétní vláda a konkrétní politici. Vy.

A co mladé rodiny? Místo podpory jste jim předložili sérii protirodinných opatření. Zvyšující se ceny energií, nedostatek cenově dostupného bydlení a absence smysluplné rodinné politiky vytváří podmínky, ve kterých mladí lidé odkládají zakládání rodin. Jak chcete budovat prosperující společnost, když nedáváte prostor těm, kteří by ji měli tvořit?

My za hnutí SPD již poněkolikáté navrhujeme, aby byly platy politiků zamrazeny. Solidarita není prázdné slovo, ale musí se promítnout do našich činů. Proto vás vyzývám, kolegyně a kolegové, abyste se zamysleli konečně nad svými kroky. Politika by měla být o službě veřejnosti, ne o privilegovaném postavení kohokoliv tady v této Sněmovně. To přece není demokracie, ale vláda elit. Chceme to? My rozhodně ne! Přijměte prosím už konečně odpovědnost, kterou nám občané svěřili, a začněte jednat ve prospěch lidí, kteří naši pomoc skutečně potřebují.

Děkuji.