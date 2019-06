Samková (APČR): Demonstranti proti vládě jsou ti samí, kteří naši zemi do této situace dovedli

Předpokládám, že mne moje sociální bublina naprosto zavrhne, ale já souhlasím s Liborem Michálkem... To, co se tady dělo posledních 30 let (a stále ještě děje) je nikoliv nastolení "ekonomických vztahů a vlastnictví konkrétního vlastníka", ale naprosto nejsprostější rabování státu, jaké tato země kdy poznala - na to se zmohli ani Habsburci po Bílé hoře...

Problém, kterému dnes na politickém dnes čelíme, je ovšem poněkud komplikovanější. Totiž ten, že ti, kteří dnes demonstrují proti vládě současné, tak jsou ti (či alespoň jejich političtí představitelé) kteří naši zemi do této situace dovedli. Tedy, řečeno ještě jednodušeji: odstavení od rozkrádaček hodlají svrhnout ty, kteří jsou nyní u rozkrádaček a chtěli by evidentně ve svém původním rozkrádání zase pokračovat. Tedy bohužel neplatí, že nepřítel mého nepřítele je můj přítel.

Dovolím si upozornit na jeden takový drobný společný jmenovatel: totiž nenávist k právníkům... tu sdílejí doopravdy upřímně obě skupiny, a to včetně právníků v jedné či druhé skupině se nacházejících (!!!). Protože ti se na tom taky podíleli, a co víc, věděli, na rozdíl od "pouhých" ekonomů, co činí.. anebo by to alespoň měli vědět.... To, co nám zoufale schází, je doopravdy zcela nová vize... a jak se tak rozhlížím, nikde ji nevidím...

JUDr. KLára A. Samková, Ph.D. BPP

kandiduji do europarlamentu za Alternativu pro ČR 2017

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: My, úchylové. Fendrychu! Klára Samková hájila Klause ml., šlo o pojem „tradiční rodina“ Právnička Samková si přečetla smlouvu mezi ČSSD a Altnerem. Pro advokátovy dědice nemá dobré zprávy Ťokův průsmyk. Přes D1 neprojdou. Internet řve smíchy nad anabází americké armády v ČR Organizovaní demonstranti proti národu. Klára Samková udeřila

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV