Šarapatka: Mohou diplomové práce ministrů položit Babišovu vládu?

Už se jim to podařilo u ministryně spravedlnosti Tatiany Malé a šéfa resortu práce a sociálních věcí Krčála, kteří čelili podezření, že ve svých diplomových pracích nepovoleně opisovali.

Bez ohledu na fakt, že každý student vysoké školy by měl svou diplomovou práci zpracovávat pokud možno samostatně, nelze od něj spravedlivě očekávat, že by, ještě před začátkem své pracovní kariéry, bez jakékoli praxe, mohl ve své „diplomce“ napsat něco opravdu objevného. Logicky tedy alespoň částečně „opisuje“ z jiných pramenů. Jiná věc je, že by samozřejmě měl tyto prameny poctivě citovat.

Kvalita ministra přitom musí být poměřována především výsledky jeho práce, a ne obsahem nějaké diplomky, kterou mohl napsat třeba před 30 lety.

Já celou kauzu s ministerskými diplomkami vidím trochu jinak. Diplomové práce ministrů Maláčové, Krčála, Metnara a nově dokonce i Babišovy, kterou prý nemohou novináři najít a rozpitvat, jsou pouze zástupným problémem. Skutečným problémem je sám vítěz voleb, premiér Babiš, kterému se novináři ne a ne dostat na kobylku. Část naší společnosti se totiž ani po roce od demokratických voleb nesmířila s jejími výsledky. Je proto třeba zatnout premiéru Babišovi za každou cenu, ať to stojí, co to stojí. Třeba i za cenu blokace činnosti vlády, kterou už naše země potřebuje jako sůl.

Podaří se jim to? Já doufám, že ne!

Moc by mě taky zajímalo, co asi převratného napsali naši „investigativní“ novináři ve svých diplomkách. Pokud se tedy na nějakou vůbec zmohli…

