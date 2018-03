Šarapatka: Parlamentní opoziční strany se marně rozčilují. Komunistu Ondráčka si nepřejí

Poslanci Zdeňkovi Ondráčkovi (KSČM) vyčítají jeho působení v SNB a zejména to, že se za svoji minulost nestydí Přitom opozici stačilo proti nominantovi KSČM postavit vlastního kvalitního kandidáta nebo se alespoň, když už se mezi nimi takový nenašel

Nic takového se ale nestalo. Zatímco Ondráček spojil se službou v policii skoro celý svůj dosavadní život a problematiku policie tak nepochybně ovládá, kandidáti opozice byli docela jiné kafe. Piráti, oponující až dosud všechno, co se od jejich zvolení ve Sněmovně odehrálo, proti „profíkovi“ Ondráčkovi postavili svoji „Máničku“ Mikuláše Ferjenčíka, takto nedostudovaného studenta UK, oboru Základy humanitní vzdělanosti, který dosud ani nikde nepracoval. Opravdu podivuhodná kvalifikace pro kontrolu naší policie. A ODS se také nijak nevytáhla. Ačkoli měla na výběr třeba poslankyni Černochovou, které nelze bohaté zkušenosti s českou policií upřít, vyslala proti Ondráčkovi paní učitelku, poslankyni Majerovou Zahradníkovou s její ohnivou hřívou. Zájem o její osobu se jí ovšem „zapálit“ nepodařilo, o jakékoli kvalifikaci na post vedení komise pro kontrolu GIBS ani nemluvě. To už mohla ODSka na Ondráčka poslat svoji „stínovou ministryni pro věci zahraniční“, poslankyni Němcovou??.

Co se týká samotné volby předsedy komise pro kontrolu GIBS, byl poslanec Ondráček zvolen o pouhé 2 hlasy ! Přitom při volbě chyběli 3 poslanci z TOP 09 (včetně rusobijce Karla Schwarzenberga), 6 poslanců Pirátů, po jednom poslanec STANu a KDU-ČSL, dva poslanci ODS a dokonce 8 poslanců z ČSSD (pro názornost také poslanci Hamáček, Zaorálek nebo ex-ministryně Valachová). Těchto 21 poslanců by při svojí účasti na volbě bohatě stačilo, aby Ondráčka nezvolili.

Neobstojí proto ani nynější pokřik předsedy poslanců ODS Zbyňka Stanjury o spojenectví komunistů a hnutí ANO, ani třeba místopředsedy Starostů Víta Rakušana, že komunistický esenbák vede silovou komisi díky hlasům ANO, což uvedl na twitteru. A není to ani další v řadě důkazů, že funguje koalice komunistů a hnutí ANO, jak prohlašuje první místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Je to spíš jen další klacek v rukou partají z tzv. Demokratického bloku na hnutí ANO, neboť se nikdy nesmířily s demokratickým vítězstvím ANO ve volbách a nyní snaží negovat demokratické procesy i v samotné Sněmovně.

Aby bylo jasno, ani mně se nelíbí zvolení poslance Ondráčka do čela komise GIBS. Nikoli ale kvůli němu samotnému nebo kvůli funkci, kterou má zastávat. Měl jsem ho možnost poznat za svého několikaletého působení ve Sněmovně a považuji jej za seriózního, vzdělaného a pracovitého člověka, který rozumí svému oboru. A třeba takový plk. JUDr. Michal Murín, ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů, za kterého pánové a dámy z opozice právě nyní tolik horují, byl esenbákem už od roku 1982.

Jde tu však o viditelný symbol, že se KSČM, která se neochvějně hlásí k odkazu své předchůdkyně, vrací do silových pozic. A na to bychom měli být velmi opatrní. Z historie víme, jak takové pozice dovedou využít. Více než deset let totiž bydlím v tom samém domě, kde dříve žil poválečný národně-socialistický ministr spravedlnosti Prokop Drtina. Jeho osud je mi mementem.

Ing. Mgr. Milan Šarapatka, Ph.D. BPP



