Scheinherr: Městská hromadná doprava je klíčem k čisté pražské dopravě

Přitom právě MHD je jedním z mála způsobů dopravy, kde si mohou cestující dopřát luxus „osobního řidiče“. Nové video „Zpověď privátního šoféra v Praze“ vypráví právě o tom, jaké je to být řidičem v městské dopravě.

Hlavní město se snaží stále zlepšovat cestování nejen veřejnou dopravou, ale také možnosti jízdy po Praze například na kole, což nezatěžuje životní prostředí. Nové video projektu Čistou stopou Prahou zároveň poukazuje na fakt, že každý Pražan může mít s nadsázkou osobního řidiče, cestovat levně a hlavně ekologicky. A jen za 10 korun denně. Video bude mimo jiné promítat Dopravní podnik hl. m. Prahy v rámci Kinobusu 2019.

Pouze kvalitní a všem dostupná MHD může efektivně konkurovat přemíře individuální automobilové dopravy, jež se z více než 70 % podílí na znečišťování ovzduší v Praze. Dalším problémem je nadmíra parkujících aut v ulicích a na náměstích, což brání jejich proměně v příjemný veřejný prostor. Modernizace vozového parku, budování nových tramvajových tratí a metra D, společně se zaváděním komfortních služeb, jsou proto klíčové k zajištění udržitelné dopravy v hlavním městě.

„Podpora veřejné dopravy v Praze je pro nás naprostou prioritou. Jen díky kvalitní, spolehlivé a bezpečné městské hromadné dopravě lidé vymění automobil za tramvaj, metro nebo autobus a doprava v Praze se tím bude stále více zklidňovat. Děkuji všem řidičům pražské městské hromadné dopravy, jejichž práce je velice náročná a zodpovědná. Na jejich obětavé práci město stojí, protože vozí lidi do práce, za zábavou nebo například za rodinou,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr.

Co dělá hlavní město pro rozvoj veřejné dopravy?

Tramvaje

Do roku 2030 je plánováno zahájení stavby téměř dvou desítek nových tramvajových tratí, které nahradí silně zatížené autobusové spoje a přispějí k systémovému provázání dopravy. V první fázi dojde k prodloužení kolejí z Divoké Šárky na Dědinu, vznikne nová trať ze Sídliště Barrandov do Slivence a bude prodloužena trať z Modřan na Libuš. Vybudovány budou tramvajové smyčky na Zahradním Městě a u stanice metra A Depo Hostivař, počítá se také s tramvají na Strahov. Již v roce 2022 by se také měly začít pokládat koleje propojující Vinohradskou a Vodičkovu ulici přes Václavské náměstí.

Metro D

Dne 20. června 2019 začala výstavba metra D formou geologického průzkumu. Celá zhruba osmikilometrová trasa v úseku Pankrác – Depo Písnice, kterou automatické soupravy bez řidiče zvládnou za 16 minut, by měla být dokončená do roku 2028. Poté se počítá i s propojením Pankráce a stanicí metra A Náměstí Míru.

Železnice

V současnosti patří mezi nejdůležitější úkoly hlavního města v oblasti dopravy navýšení přepravní kapacity vlaků, modernizace železničních tratí a vznik nových železničních stanic. Do roku 2021 by mělo být hotové nové železniční spojení mezi Hlavním nádražím a Hostivaří se zastávkami Eden a Zahradní Město. V dohledné době vznikne také linka S61 se čtyřmi novými zastávkami. Plánuje se i železnice na letiště a zásadní zlepšení přinese výstavba vysokorychlostních tratí, s nimiž počítá koncepční materiál IPR Strategie rozvoje metropolitní železnice.

Autobusy

Pokračuje průběžná obnova vozového parku moderními naftovými autobusy s emisní normou Euro VI, které jsou z ekologického hlediska již plně srovnatelné s autobusy na CNG a ekonomicky vycházejí příznivěji. Strategickým cílem je postupná elektrifikace autobusové dopravy. V současnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy testuje bateriový trolejbus s dynamickým způsobem nabíjení za jízdy pod trolejí na lince 58 a elektrobusy na lince 109. Aktivně připravuje také plnou elektrifikaci autobusové linky 140 a pořízení elektrobusů pro linku 154. Pražský dopravní podnik prověřuje také další alternativní možnosti - například zahájil jednání o testování vodíkového autobusu.

Více komfortu

Pokračují také investice do moderních technologií a dalších vylepšení, která zvyšují komfort cestujících. V Praze se zavádějí klimatizované autobusy i tramvaje, v 84 vozech Škoda 15T je dostupné i Wi-fi připojení. Do roku 2022 bude podle plánu celé metro pokryto mobilním signálem 4G s rychlým přenosem dat LTE (zatím je hotova přibližně polovina linky C). Další inovací je možnost úhrady jízdného bezkontaktní platební kartou od konce dubna ve všech pražských tramvajích. Tato služba byla již dříve zavedena v příměstských autobusech a počítá se s ní i pro městské autobusy. Přednostně v metru navíc rychle přibývají jízdenkové automaty umožňující bezhotovostní nákup jízdenek.

