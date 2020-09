Scheinherr (Praha sobě): Oprava Barrandovského mostu začíná, řidičů se zatím příliš nedotkne

Barrandovský most, který je jednou z nejdůležitějších tepen pražské dopravy, čeká rozsáhlá rekonstrukce. Její první etapu zahajuje Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., (TSK) již 29. září, řidiči se jí ale obávat nemusí.

S výraznějšími dopravními omezeními na mostě je však potřeba počítat v další etapě rekonstrukce, a to od roku 2022. Zástupci TSK již nyní návrhy vedení dopravy plánují s pražským magistrátem tak, aby co nejméně zatížili dopravní síť metropole.

1. FÁZE – sanace spodní stavby

(2020–2021)

Cílem první fáze rekonstrukčních prací je sanace konstrukcí spodní stavby mostu, která spočívá v úpravě povrchu betonu, odstranění nesourodých částí a jeho následné úpravě. Termín oprav je stanovený na období mezi 29. zářím 2020 a listopadem 2021, s klimatickou přestávkou od 23. prosince. Doprava přes most zůstane během těchto měsíců zachovaná, menší omezení se ale vyskytnou například v Modřanské ulici, kde bude v úseku pod mostem sveden provoz v obou směrech do jednoho pruhu. Zúží se také cyklostezka v okolí pilíře mostu a v souvislosti s přistavěním a obsluhou pontonu je třeba počítat i s omezením plavby při pravém břehu. Některé práce jsou plánovány i pod hladinou Vltavy.

„Začíná důležitá oprava Barrandovského mostu. Každá politická reprezentace by ji nejraději odložila ze strachu o politické body, ale tak se nedá dělat zodpovědná politika. My opravu místo toho naplánovali tak, aby byl po celou její dobu zachován průjezd ve třech jízdních pruzích, a nebyla tak významně omezena doprava při cestě z jednoho břehu Vltavy na druhý. Barrandovský most patří k nejvytíženějším komunikacím, v pracovních dnech jej k dopravě využije 144 000 vozidel. Právě pro jeho nenahraditelnost je ale nezbytné udržovat most v dobré kondici, a to se bez průběžných rekonstrukcí neobejde,“ říká Adam Scheinherr, náměstek primátora hlavního města Prahy pro oblast dopravy.

Diagnostika, kterou si TSK nechala v roce 2019 vypracovat v rámci projektové přípravy, ukázala, že stav spodní stavby je na sedmibodové škále na úrovni IV, tedy uspokojivý. Opravy zde budou jen dílčí. „Dobře připravená a včas realizovaná rekonstrukce Barrandovského mostu významně prodlouží jeho životnost, takže bude moci sloužit veřejnosti co nejdéle. Pustíme se tedy do odstranění nesoudržných vrstev betonu, očištění a následného ošetření trhlin a reprofilací navrátíme betonu jeho původní funkčnost,“ vysvětluje postup oprav Jozef Sinčák, generální ředitel TSK.

Barrandovský most prošel řadou menších oprav již dříve, a to především ve své svrchní části, jejíž součástí je i vozovka. Zásadní rekonstrukce svršku mostu bude součástí dalších etap rekonstrukce.

2. FÁZE – rekonstrukce vrchní stavby

(předpoklad jaro 2022 - dle dalších koordinací – 2025)

Zahájení rekonstrukce na vrchní stavbě je předběžně naplánované na jaro 2022, předpokládané dokončení všech prací by mohlo být v roce 2025. Tyto práce s sebou již ponesou dopravní omezení. „Abychom řidiče na jejich cestách omezili co nejméně, pracujeme již nyní na návrzích náhradního vedení dopravy a zkapacitnění navazující komunikační sítě a objízdných tras. Proto jsme dopředu zkapacitnili nájezd a výjezd z Modřanské ulice. Celá akce byla koordinovaná s chystanou celkovou rekonstrukcí Barrandovského mostu, kterou jsme naplánovali tak, aby měla pokud možno co nejmenší dopad na dopravu v Praze. Na to budeme potřebovat kapacitní nájezdy a sjezdy, až do nich budeme směrovat auta a MHD v rámci jednotlivých etap. A hledáme další takové možnosti,“ řekl Adam Scheinherr a dodává: „Troufám si říct, že rekonstrukce Barrandovského mostu je svým významem srovnatelná s modernizací dálniční sítě, proto již nyní necháváme zpracovat modely, jak se bude doprava chovat, kde by se mohly vyskytnout největší komplikace a jak jim potenciálně předcházet.“

Do oprav vrchní stavby je potřeba se v následujících letech pustit zejména z důvodu neuspokojivého stavu nosné konstrukce, který se nachází na úrovni V (tedy špatný stav). „Z diagnostiky vyplynulo, že nedostatky jsou zejména v oblasti výztuže mostu, která je součástí nosného systému. Tato oprava vyžaduje již kompletní sejmutí betonových svodidel a říms, přeizolaci celého mostu a výměnu vozovky i chodníků. Chystáme rovněž úpravy osvětlení a přeložky inženýrských sítí,“ vypočítává některé naplánované práce Jozef Sinčák.

Barrandovský most

Silniční most, spojující městské části Praha 4 a Praha 5, sestává ze dvou samostatných nosných konstrukcí, technicky se tedy jedná o soumostí. Komunikace s osmi jízdními pruhy a dvěma chodníky pro pěší je součástí tzv. Městského okruhu a patří k nejvytíženějším dopravním tepnám v České republice. Stavba obou částí mostu byla realizována v letech 1978 až 1988, levý most byl zprovozněn v září 1983.

Opěry mostu tvoří železobetonové masivní bloky. Mezilehlé podpěry jsou železobetonové pilíře založené na mikropilotách, nosná konstrukce je z předpjatého monolitického betonu. Základ i dřík jsou vyrobeny z betonu, kryt vozovky je živičný. Délka přemostění ve střednici je 343,7 metru, volná šířka mezi svodidly ve střední části přibližně 14 metrů. Na stavbu na obou březích navazují nájezdové a sjízdné rampy, které jsou samostatnými mostními objekty.

