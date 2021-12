Scheinherr (Praha sobě): Stavíme, investujeme, opravujeme, posouváme miliardové investice

reklama

ROK 2021 VE ZPĚTNÉM ZRCÁTKU

Už potřetí píšu ohlédnutí za odpracovaným rokem na pražské radnici. Letí to. Přes tři roky neúnavně splácíme dluh na pražské infrastruktuře a děláme z Prahy moderní město 21. století. Projekty se po letech hýbou, stavíme, investujeme, opravujeme, posouváme miliardové investice i malé velké drobnosti, které tolik pomáhají. Chováme se zodpovědně a myslíme na všechny druhy dopravy.

Čeká nás rok změny. Po našem nástupu jsme nepřebrali jediný velký rozestavěný projekt nebo aspoň připravený ke stavbě. Museli jsme okamžitě začít dávat současnou infrastrukturu do pořádku, aby silnice nebyly samá díra a mosty nepadaly. Mezitím jsme připravovali nové projekty, které promění město. A přesně takové dopravní stavby příští rok začneme stavět. Od oprav se konečně dostáváme k novým stavbám.

S PRAHA SOBĚ se změnila i samotná radnice. Na Magistrátu vládne slušnost. Ne arogance moci a malé domů kamarádům. Jsem přesvědčený, že Pražané vidí, jak rychle se město posouvá kupředu. Opozice může dokola opakovat, že se v Praze nic neděje. Stokrát opakovaná lež se ale pravdou nestane. Zde jsou konkrétní výsledky naší letošní práce:

2.5 MILIARDY, ABY SE PO PRAZE DOBŘE JEZDILO

Stihli jsme s TSK Praha přes 150 velkých staveb a více než 3000 akcí běžné údržby. Peníze šly hlavně do rekonstrukcí důležitých pražských komunikací a radiál. Namátkou třeba Prosecká, Argentinská, Strakonická, Wilsonova, Koněvova nebo Veselská. Musíme investovat co nejvíc. Na pražské infrastruktuře byl dluh 30 miliard korun. To znamená, že 30 miliard korun v minulosti mělo jít na opravy a nešlo.

GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM MĚSTSKÉHO OKRUHU

Dokončili jsme 89 vrtů v trase chybějící části vnitřního Městského okruhu. V hloubce až 70 metrů jsme hledali horniny, které nás pod zemí čekají. Celý projekt Městského okruhu jsme s Petr Hlaváček od základů změnili. Většinu dopravy svedeme pod zem. Nechceme, aby okruh přetínal město a rozděloval lidi a městské části. Uvažujeme moderně a esteticky. Po dvou letech projektování třech projektantských týmů máme hotový koncept dokumentace pro územní rozhodnutí.

VYKOUPILI JSME 116 000 m² POZEMKŮ PRO ZELENÉ PÁSY

Máme 40 % pozemků pro zelené pásy podél 511 Pražského okruhu mezi D1 a D11. Navíc to jsou pozemky u lokalit, které budou nejvíce zasažené negativními vlivy dopravy. Zametáme cestičku státu, co to jen jde. V případě 511 jsem vyjednal memorandum s Ministerstvem dopravy, ať můžeme začít vykupovat pozemky už před územním rozhodnutím. Po novém roce se chci co nejdříve sejít s novým panem ministrem dopravy a zjistit, jaký má plán.

P+R ČERNÝ MOST STOJÍ A STAVÍME P+R NOVÉ BUTOVICE

Otevřeli jsme P+R Černý Most a začali stavět parkovací dům v Nových Butovicích. V Praze se nikdy tolik neinvestovalo do P+R. Příští rok zahájíme stavbu P+R Opatov pro 450 aut. Máme hotovou dokumentaci pro stavební povolení na P+R Depo Zličín a Depo Hostivař, kde zaparkuje 1100 aut. Pokračujeme s TSK i v přípravě menších plošných parkovišť u stanic příměstské železnice, které plní nesmírně důležitou funkci. Aktuálně P+R Kyje, Podbaba, Uhříněves, Horní Počernice a Čakovice.

REKONSTRUUJEME BARRANDOVSKÝ MOST

Dokončili jsme první etapu rekonstrukce Barrandovského mostu. K jeho opravě se stavíme čelem bez strachu o politické body. Na most se skoro 40 let nesáhlo. Budou zkapacitněné nájezdové rampy na Modřanskou i připravené objízdné trasy včetně rozšířené Strakonické. Poprvé v historii města je veřejná zakázka nastavená tak, že doba rekonstrukce má stejnou váhu jako cena.

DVORECKÝ MOST, ŠTVANICKÁ LÁVKA A REKONSTRUKCE LIBEŇÁKU

V Praze už mosty nepadají. Naopak. Za rok touhle dobou budeme mít rozestavěné dva úplně nové – Štvanickou lávku a Dvorecký most. Letos jsme napnuli síly do plánování, vypisování veřejných zakázek, papírování a koordinování. U lávky mezi Holešovicemi a Karlínem kopneme do země hned zkraje příštího roku. U Dvoreckého i Libeňského mostu soutěžíme zhotovitele a stavební práce taky začnou příští rok.

KONEC DRNCÁNÍ NA HLÁVKOVĚ MOSTU

Řidiči po tom léta volali. Aby ne, Hlávkův most nemá připomínat polňačku. Denně ho přejede přes 80 000 aut. Předlážděním zpomalujeme chátrání a zjednodušíme budoucí rekonstrukci. Před stavem mostů nezavíráme oči. Jsou to ikonické dominanty města. Vážíme si jejich urbanistického i architektonického přínosu pro Prahu. Věnujeme jim náležitou péči na základě přesných dat z důkladných diagnostik.

METRU D CHYBÍ POSLEDNÍ RAZÍTKO

Metro D se letos zbavilo všech smýšlených obstrukcí odpůrců stavby. Ministr dopravy finálně rozhodl, že pražský stavební úřad není podjatý při rozhodování o metru D. Prˇedseda antimonopolni´ho u´rˇadu potvrdil, že jsme s Dopravní podnik hlavního města Prahy postupovali spra´vneˇ prˇi vy´beˇru zhotovitele stavby prvni´ etapy Pankra´c - Olbrachtova. Chybí už „jen“ pravomocné stavební povolení. Věřím, že příští rok už stavbu zahájíme. Finalizujeme dohody v území, aby zároveň s metrem přišel kvalitní a udržitelný rozvoj území.

PRAŽSKÝ TRAMVAJOVÝ BOOM

Tramvajová síť po desítkách let konečně vzkvétá. Otevřeli jsme tramvajový úsek Pražského povstání - Pankrác. Postavili smyčku Zahradní město. Stavíme trať z Barrandova do Holyně. S přípravou tratí Modřany – Libuš, Divoká Šárka – Dědina i smyčky Depo Hostivař jsme tak pohnuli, že příští rok začneme stavět. Během roku 2021 jsme opravili, nebo úplně vyměnili celkem 11,4 km tratí. Celkem jsme už získali šest stavebních povolení. Díky chytrému nastavení křižovatek jezdí po Praze tramvaje nejrychleji od roku 2006. Z 247 signalizací v tramvajové síti mají na 89 % míst vždy preferenci. Na zbytku pracujeme.

NA ŽELEZNICI SE KONEČNĚ NĚCO DĚJE

Máme dopravce pro budoucí městskou linku S61 z Vršovic přes Zahradní město do Běchovic i tu existující S49 z Roztok do Hostivaře. Můžeme se těšit na 7 nových moderních vlaků, které budou jezdit po Praze od roku 2024. V Čakovicích pokračuje záchrana kolejí v prostoru bývalého cukrovaru. Vzniknou dvě nová nástupiště a přivedeme vlak do špatně dostupné a zároveň nejhustěji osídlené oblasti městské části. Díky spolupráci se Správa železnic už můžeme dojít podchodem z Hlavního nádraží na Žižkov.

LTE V CELÉM METRU A WAZE V BLANCE

Doprava není jen o nových stavbách. Pohyb po Praze musí být také snadný a uživatelsky přívětivý. Projekt rozšiřování LTE signálu v metru jsme o rok urychlili a už máme signál ve všech stanicích a tunelech, kde momentálně neběží rekonstrukce. Od letošního roku funguje i Waze v tunelu Blanka.

PŘECHODY PŘES LEGEROVU A NA JIŘÁKU

I letos jsme pokračovali v odstraňování špuntů a bariér, nad kterými chodci akorát kroutí hlavou. Naším cílem je, aby se Pražané v okolí svého bydliště snadno kamkoliv dostali. Mezi nejvýraznější zlepšení se v roce 2021 řadí nové přechody přes Legerovu a Vinohradskou. Historií je také přeskakování zídky a křiklavého zábradlí u náměstí Jiřího z Poděbrad, když se potřebujeme dostat na trhy, dětské hřiště nebo tramvajovou zastávku.

REKORDNÍ INVESTICE PRO CHODCE A CYKLISTY

Letos jsme pro pěší a cyklistickou infrastrukturu vyhradili rekordních 370 milionů korun. Většinu jsme využili na 21 kilometrů nových stezek, projekční práce a studie dalšího rozvoje. Nový povrch je na páteřních cyklostezkách podél obou břehů Vltavy. Například na Rohanském nábřeží, rozšířili jsme A2 v úseku Modřany - Zbraslav a navázali pokračováním až do Jarova. Opravili a rozšířili jsme i A1 v Radotíně.

KOLA V LÍTAČCE

Pražané můžou s předplatným kuponem až čtyřikrát denně zdarma nasednout na 15 minut na sdílená kola společností Rekola a Nextbike. Na jaře s Pražská integrovaná doprava pilotní projekt vyhodnotíme a uvidíme, jestli a jak budeme pokračovat dál. Zvyšujeme atraktivitu dlouhodobých kuponů a usnadňujeme lidem „první a poslední kilometr“ jejich cesty Prahou. Celkový počet výpůjček na Lítačka už přesáhl 35 000.

DĚLÁME PRAHU HEZČÍ

Odstranili jsme 9000 metrů čtverečních ilegální reklamy z pražských ulic a podél silnic. Zmizelo 1000 reklam na více než 600 místech. Odzvonilo náhodně umístěným a různě "kreativním" cedulím, o které se nikdo nestará. Schválili jsme jasná pravidla pro pseudo-veterány i podobu předzahrádek v historickém centru. Praha není Disneyland. Její krása se nesmí ztrácet pod nánosy balastu.

KONEC BLOUDĚNÍ V METRU A PŘI PŘESTUPECH

Chystáme krásné dopravní stavby - metro D, lanovku Podbaba – Bohnice, moderní dopravní terminál Smíchov nebo nové tramvajové tratě. Nemůžeme do nich dát dnešní NEinformační navigační systém. To je jako kdybychom dali do nového auta kompas místo satelitní navigace. Orientační systém po desetiletí nikdo systematicky nerozvíjel. Spíš si tak žil vlastním životem. My ho sjednotíme a vypsali jsme mezinárodní designovou soutěž na jeho podobu.

DĚLÁME MHD BEZPEČNOU

S DPP děláme vše pro to, aby cestování s veřejnou dopravou po Praze bylo co nejbezpečnější i v těchto složitých časech. S Akademií věd České republiky jsme potvrdili, že MHD se není třeba bát. Z 558 sesbíraných vzorků z autobusů, tramvají, metra, nástupišť během třetí vlny nebyl ani jeden vzorek infekční. Na čtyřiceti místech v pražské MHD si můžeme koupit respirátor za 10 Kč a na maximum máme nastavené denní úklidy a dezinfikování všech vozidel.

Vypsali jsme také veřejnou zakázku na generálního projektanta lanovky Podbaba – Bohnice. Opravili jsme vestibul metra Anděl / Na Knížecí poprvé s respektem k původnímu projektu a otevřeli jsme bezbariérový vchod do stanice Karlovo náměstí. Začala rekonstrukce stanice Jiřího z Poděbrad. Koupili jsme do Prahy první elektrobusy a otevřeli jsme další cyklodepo na Smíchově. Intenzivně připravujeme největší přestupní terminál v Praze - Terminál Smíchov, který bude nejmodernějším architektonicko-urbanistickým dopravním hubem pro 21.století. Brzy podáme žádost o územní rozhodnutí.

Chci poděkovat svému týmu a všem kolegům z DPP, TSK, ROPID, Institut plánování a rozvoje Prahy - IPR a Praha.eu, že můžeme společně měnit Prahu k lepšímu. A hlavně díky i vám, Pražanům, že nám fandíte a naši práci sledujete. Děláme to pro vás a nejkrásnější město na světě v samotném srdci Evropy.

Šťastnou cestu rokem 2022 a dávejte na sebe pozor.

Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D. PRAHA SOBĚ



