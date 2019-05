Scheinherr: Připravuje se sjednocení označníků zastávek veřejné dopravy

Označník zastávky veřejné dopravy je důležitým prvkem ve veřejném prostoru a z tohoto důvodu by na něj měly být kladeny nároky z hlediska jeho praktické funkce i designu. Součástí záměru je i návrh samostatně stojícího elektronického odjezdového panelu. Toto zařízení zobrazující odjezdy spojů ze zastávky v reálném čase je jedním ze základních moderních prvků informování cestujících ve veřejné dopravě.

„Dopravní označník a prostor zastávky neodmyslitelně patří k městské hromadné dopravě. Cokoliv, co se vyskytuje ve veřejném prostoru, nějakým způsobem působí na lidi. Ať už se jedná o dopravní stavbu nebo označník, vždy musíme myslet na to, aby výsledek vypadal pěkně a zapadal do svého okolí,“ uvedl náměstek primátora Adam Scheinherr.

Základními motivacemi pro realizaci záměru jsou:

jednotná identifikace zastávek PID v celé oblasti, kterou systém pokrývá, tedy území hl. m. Prahy i Středočeského kraje;

zkvalitnění prostoru zastávek - zlepšení průchodnosti, odstranění bariér, umístění všech prvků s ohledem na charakter zastávky a vizuální sjednocení prvků vybavení zastávky;

aplikace digitálních technologií pro zobrazování on-line odjezdů;

reprezentativní vzhled současně s užitnou funkcí a snadnou údržbou za přiměřené finanční náklady pro celý systém Pražské integrované dopravy;

univerzální a nadčasový design vzhledem k předpokládané životnosti prvků, časovému horizontu realizace, umístění ve všech typech urbanizovaného prostoru.

„Nicméně estetičnost není všechno. Důležitá je taky funkčnost, praktičnost a orientace na člověka. Nový prostor zastávek bude například bez reklam, které blokují výhled. Praha je moderní metropole 21. století a chce jít příkladem dalším městům. Tomu musí začít odpovídat technologie, které používá v rámci svého fungování.“ doplnil náměstek Scheinherr.

Záměr bude realizován prostřednictvím veřejné zakázky malého rozsahu (do 2 000 000 Kč bez DPH). Veřejná zakázka bude zadána přímým uzavřením smlouvy s dodavatelem ARTĚL spol. s r.o., (Studio Olgoj Chorchoj) bez výběrového řízení. Důvodem tohoto postupu je fakt, že Studio Olgoj Chorchoj je vítězem dvou soutěží Institutu plánování a rozvoje Praha na zpracovatele designu městského mobiliáře, a tudíž bude zajištěna koordinace a návaznost těchto dvou zakázek.

