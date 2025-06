Scherfer (SOCDEM): Krušnohorská tragikomedie či ekologická schizofrenie

Město Kadaň, jehož součástí je Prunéřov – místo, které si už půl století užívá výsadu průmyslového pustošení, defacto obdrželo exkluzivní VIP vstupenku do průmyslového pekla. A když už jsme si skoro začali snít o čistším vzduchu, vláda přichází s dalším „skvělým“ projektem, další opravdovou lahůdkou – těžbou lithia, jeho přepravou přes celý kraj a nakonec jeho zpracováním přímo u nás v Prunéřově.

Protože proč přestat, když můžeme přidat další průmyslovou vrstvu! Proč ne, když už jsme si zvykli na šedé nebe, proč se zbytečně rozhlížet po modré obloze?

A pak se dostáváme k vrcholu absurdity. Vláda na jedné straně tlačí na těžbu lithia v samotném srdci Krušných hor – tedy přímo uprostřed plánované CHKO, a na druhé straně s vážnou tváří slavnostně oznamuje vznik největší chráněné krajinné oblasti v Česku – CHKO Krušné hory. Ekologická schizofrenie dovedená k dokonalosti! Tady chráníme, tady těžíme, tady převážíme přes CHKO a támhle to všechno pěkně zpracujeme. Dokonalá ukázka politického ekvilibria – balancujeme mezi devastací a ochranou, ale hlavně nezastavujeme těžbu, protože suroviny jsou potřeba. O názory obyvatel? Ty se do této „strategie“ zjevně nevešly.

Ekologická politika dovedená k dokonalé absurditě – medaile za ochranu přírody v jedné ruce, zatímco druhou bez váhání podepisujeme těžební projekty. Skoro to vypadá, jako kdyby nám někdo ke slavnostnímu vyznamenání za zdravý životní styl rovnou přibalil karton cigaret a láhev něčeho ostřejšího.

Jenže tady nejde o omyl nebo špatný vtip – tohle je precizně naplánovaný paradox. Ochrana přírody? Ano, ale nejdřív ji trochu rozryjeme. Čistý vzduch? Samozřejmě, ale nejprve k tomu přidáme pár tun prachu. Klidné prostředí pro lidi? No jistě, jen jim nejprve zaručíme 40 vlakových souprav denně. A pak se budeme tvářit, že je to všechno v nejlepším zájmu regionu.

Takže pokud se vám při této strategii nezvedá obočí nebo nekoktáte v šoku, gratuluji – právě jste se stali imunní vůči nejvyšší úrovni ekologické schizofrenie!

Celý region si prošel desetiletími těžby a spalování uhlí, které napájelo celou republiku – velká část země právě topila a svítila naším uhlím. A co z toho měl náš region? Nejvyšší počet civilizačních, onkologických a respiračních onemocnění v zemi, smog, prach a zničenou krajinu. Teď máme další „perspektivu“, ale ta vypadá spíš jako další průmyslová past. Ale kdo by se tím trápil, že? Nakonec to stejně bude prezentováno jako pokrok, jako ekonomická nutnost , jako budoucnost . A proč ne? Vždyť tady jsou lidé na prach, smog, nemoci a hluk za ta desetiletí skvěle adaptovaní! Co by jim ještě mohlo uškodit? Snad jen čerstvý vzduch – ten by je nejspíš rovnou poslal do šoku.

Až jednou budou děti regionu dýchat stejný vzduch jako generace před nimi , alespoň budou vědět, že jejich kraj měl tu čest sloužit vyšším zájmům . A teď vážně – opravdu si někdo myslí, že tahle „strategická investice“ bude pro region znamenat něco jiného než další kapitolu z knihy “Jak správně zdevastovat krajinu“?

Pokud je těžba lithia taková ekologická lahůdka, jistě by si zasloužila privilegované místo – třeba poblíž Prahy, nejlépe v zahradě některého ministerstva. Co takhle rovnou na Hradčanech? Všichni ti pánové a dámy, kteří nás pravidelně zásobují „strategickými rozhodnutími“, by mohli na vlastní plíce otestovat kvalitu vzduchu, na vlastní uši si poslechnout symfonii 40 vlakových souprav denně, a kdo ví – možná by se k tomu časem přidaly i exkluzivní balíčky zdravého života, obsahující maska na smog, tablety proti respiračním chorobám a plaketu s nápisem: Gratulujeme! I vy jste součástí ekologické schizofrenie!

Aby toho nebylo málo, mohli bychom rovnou vytvořit turistickou atrakci – „Ekologický paradox v přímém přenosu!“ . Průvodci by s vážnou tváří ukazovali, kde se těží, kudy se to vozí přes CHKO, a kde se to s láskou zpracovává . Na závěr by se návštěvníci mohli zúčastnit ankety: „Co si myslíte o ekologické strategii ČR?“ Možnosti odpovědí:

1. Genialita!

2. Tragikomedie!

3. Dává to smysl... asi jako dřevěná ponorka.

4. Prosím o evakuaci!

Závěrem chci říct, že plně chápu naléhavost ochrany životního prostředí, nezpochybňuji úvahy o zřízení CHKO ani potřebu energetické nezávislosti země. Jenže když se na to podíváme „strategicky“, dostáváme fascinující kombinaci ekologické schizofrenie – tady chráníme, tady těžíme, tady převážíme surovinu přes CHKO, a támhle ji vesele zpracováváme. Prostě dokonalá harmonie mezi devastací a ochranou!

Opravdu chceme budoucnost, kde nám k diplomu za ekologické smýšlení rovnou přibalí respirátor a brožuru „Jak přežít v průmyslovém ráji“? Jestli takhle vypadá pokrok, možná by stálo za to se na chvíli zamyslet nad tím, co z něj vlastně bude mít tenhle kraj.