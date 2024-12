Scherfer (SOCDEM): Nedostatek lékařů pomůže vyřešit nová lékařská fakulta v Ústí nad Labem

Jaký je dle Vašeho názoru současný stav zdravotní péče v České republice a jaká navrhujete případná řešení?

V posledních letech se Česká republika potýká s vážným nedostatkem lékařů, což negativně dopadá na kvalitu a dostupnost zdravotní péče. Tento problém je obzvláště palčivý v regionech, kde je zdravotnický personál často přetížený a pacienti musí čekat dlouhé týdny na vyšetření. Jedním z možných řešení, které by mohlo přinést pozitivní změnu, je zřízení nové lékařské fakulty na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) v Ústí nad Labem.

Vy se domníváte, že by měl přímý vliv založení nové lékařské fakulty na počet absolventů medicíny? Myslíte, že by tento krok mohl snížit tlak na stávající zdravotnický personál?

Založení nové lékařské fakulty by bezesporu zvýšilo počet absolventů medicíny, kteří by mohli vstoupit na trh práce. V současné době jsou kapacity stávajících lékařských fakult omezené a mnoho talentovaných studentů musí hledat vzdělání v zahraničí. Nová fakulta by nejen rozšířila možnosti studia v České republice, ale také by přispěla k rychlejšímu řešení nedostatku lékařů. Podle odborníků by nová fakulta mohla každoročně vychovat desítky nových lékařů, kteří by byli připraveni sloužit v různých částech země. Tento krok by mohl výrazně snížit tlak na stávající zdravotnický personál a zlepšit dostupnost zdravotní péče pro všechny občany.

Předpokládáte tedy, že by přítomnost lékařské fakulty přilákala studenty, odborníky a akademiky, a vznik nové fakulty by poté přispěl i k rozvoji výzkumu a inovací v regionu?

Ústí nad Labem by jako významné město v severních Čechách zřízením lékařské fakulty by získalo na prestiži. Taková instituce by přilákala nejen studenty, ale i odborníky a akademiky z různých koutů republiky i ze zahraničí. To by mohlo vést k rozvoji dalších oblastí, jako je výzkum a inovace, a přispět k celkovému ekonomickému růstu regionu. Místní podnikatelé a politici věří, že nová fakulta by mohla být katalyzátorem pro další investice do regionu. Vznik nových pracovních míst a zvýšení poptávky po službách by mohlo přinést ekonomický rozkvět a zlepšit životní úroveň obyvatel.

Jaký další vliv by tento krok znamenal pro region? Očekáváte tedy, že by nová fakulta mohla zvýšit kulturní a společenský život v regionu, a přítomnost vzdělaných lidí by mělo vliv na místní komunitu?

Nová lékařská fakulta by také mohla být magnetem pro vzdělané a kvalifikované lidi, kteří by se rozhodli usadit v Ústí nad Labem. To by mělo pozitivní dopad na místní komunitu, zvýšilo by to, jak říkáte, kulturní a společenský život a podpořilo by to rozvoj infrastruktury. Vzdělaní lidé přinášejí nové nápady a inovace, což je klíčové pro dlouhodobý rozvoj každého regionu.

Navíc by přítomnost lékařské fakulty mohla přilákat i další vzdělávací a výzkumné instituce, čímž by se Ústí nad Labem stalo významným centrem vzdělání a inovací v České republice.

Je důležité zmínit, že na UJEP již dlouhá léta funguje Fakulta zdravotnických studií, na jejíž tradici by se mělo navázat. Tato fakulta má dlouhodobou spolupráci s Krajskou zdravotní a.s., která sdružuje několik nemocnic v Ústeckém kraji. V těchto nemocnicích se již nyní nachází celá řada špičkových klinik a pracuje zde velké množství špičkových odborníků.

Nová lékařská fakulta znamená velký přínos pro region. Nová fakulta by mohla využívat nejmodernější technologie a výukové metody, včetně simulací a interaktivních výukových nástrojů, které by studentům poskytly praktické a aktuální znalosti. Fakulta by mohla podporovat spolupráci mezi různými zdravotnickými obory, což by vedlo k lepší koordinaci péče a inovacím ve zdravotnictví. Přítomnost lékařské fakulty by také podpořila výzkum v oblasti medicíny a zdravotní péče, což by mohlo vést k novým léčebným postupům a technologiím. A to nejdůležitější, absolventi fakulty by mohli zůstat pracovat v regionu, což by zlepšilo dostupnost a kvalitu zdravotní péče pro místní obyvatele

Jaká by byla role Krajské zdravotní a.s. jako partnera Fakulty zdravotnických studií na UJEP?

Krajská zdravotní a.s. je dlouhodobě významným partnerem Fakulty zdravotnických studií na UJEP. Studenti mají možnost absolvovat praktické stáže a výcvik v nemocnicích sdružených pod Krajskou zdravotní a.s., což jim poskytuje cenné zkušenosti a připravuje je na budoucí kariéru. Fakulta a Krajská zdravotní a.s. rovněž spolupracují na výzkumných projektech, které se zaměřují na zlepšení zdravotní péče a inovace v medicíně. Odborníci z Krajské zdravotní a.s. by se také podíleli na výuce a školení studentů, aby studenti získávali aktuální a praktické znalosti přímo od profesionálů v oboru.

Dá se tedy říct, že investice do vzdělání je považována za investici do budoucnosti regionu?

Je důležité zmínit, že Sociální demokracie tento návrh předložila již před několika lety. Bohužel jsme narazili na značné byrokratické bariéry, které bránily rychlé realizaci tohoto projektu. Přesto jsme se nevzdali a zřízení lékařské fakulty v Ústí nad Labem bylo jedním z hlavních témat naší kampaně v krajských volbách. Věříme, že s dostatečnou politickou podporou a odhodláním můžeme tyto překážky překonat a přinést potřebné změny. Sociální demokracie se zavázala k tomu, že bude i nadále usilovat o zjednodušení byrokratických procesů a odstranění překážek, které brání rozvoji vzdělávacích institucí. Jsme přesvědčeni, že investice do vzdělání je investicí do budoucnosti naší země.

Jaké další kroky máte připraveny jako součást strategie pro řešení nedostatku lékařů?

Je nutné si uvědomit, že zřízení nové lékařské fakulty nevyřeší nedostatek lékařů na trhu mávnutím kouzelného proutku. Pokud dojde ke zřízení nové fakulty, první lékaři dokončí studia až po šesti letech. Totéž se pochopitelně týká i zubařů. Proto je důležité, aby tento krok byl součástí širší strategie, která zahrnuje i navýšení počtu studentů na středních zdravotních školách. Tím zajistíme, že budeme mít dostatek kvalifikovaného zdravotnického personálu na všech úrovních péče. Navýšení kapacit středních zdravotních škol je klíčové pro zajištění dostatečného počtu zdravotních sester a dalších zdravotnických pracovníků, kteří jsou nezbytní pro fungování zdravotnického systému. Bez dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků na všech úrovních nebude možné zajistit kvalitní a dostupnou zdravotní péči pro všechny občany.

Jaké jsou odhadované náklady na vybudování a provoz nové fakulty?

Financování nové lékařské fakulty je klíčovým aspektem, který vyžaduje pečlivé plánování a spolupráci mezi různými úrovněmi vlády, univerzitami a soukromým sektorem. Odhaduje se, že náklady na vybudování a provoz nové fakulty mohou dosáhnout stovek miliónů korun. Tyto prostředky by mohly být získány kombinací státních dotací, evropských fondů a soukromých investic. Státní subvence by mohly pokrýt základní infrastrukturní náklady, zatímco evropské fondy by mohly být využity na modernizaci výukových zařízení a podporu výzkumných projektů. Soukromé investice by mohly přispět k financování specifických programů a stipendií pro studenty. Spolupráce s místními podniky a zdravotnickými zařízeními by mohla také přinést další finanční zdroje a zajistit praktické výcvikové možnosti pro studenty.

Vaším cílem je tedy změnit vnímání regionu jako místa plného vyloučených lokalit a sociálních problémů?

Pochopitelně. Naším cílem je vytvořit vzdělaný a moderní kraj, na který můžeme být všichni právem hrdí. Chceme vrátit našemu regionu důstojnost a vážnost. Nejsme pouze regionem plným vyloučených lokalit, zdevastované přírody a sociálních problémů. Naopak, věříme, že s dostatečnými investicemi do vzdělání a infrastruktury můžeme vytvořit prosperující a atraktivní místo pro život.

Dá se tedy říct, že je zřízení nové lékařské fakulty považováno za investici do budoucnosti, která bude mít dlouhodobý pozitivní dopad na celou společnost?

Zřízení nové lékařské fakulty na UJEP v Ústí nad Labem představuje významný krok směrem k řešení nedostatku lékařů v České republice. Tento krok by nejen zvýšil počet lékařů na trhu, ale také by přispěl k rozvoji regionu a přilákání vzdělaných lidí. Je to investice do budoucnosti, která by měla dlouhodobě pozitivní dopad na celou společnost. Nicméně je třeba si uvědomit, že jde o dlouhodobý proces, který vyžaduje komplexní přístup a další opatření.