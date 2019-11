Schiller (ANO): Modernizační fond by měl zvýhodňovat projekty realizované v regionech

Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, pánové. Tak stejně jako kolegové já bych rád se vyjádřil ke svým pozměňovacím návrhům. Bohužel nebo bohudík pan ministr jak je jeho zvykem trefně a stručně všechno popsal, (se smíchem) takže už nám toho moc nezbylo. Ale když to vezmu postupně, já mám jeden pozměňovací návrh pod označením C1, který řeší kompetence ministerstev, a to z jednoho důvodu. Přesto, že ten zákon 383/2012, jehož novela je právě projednávána se týká jednoho aspektu, a to ochrany klimatu v obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a v gesci to má Ministerstvo průmyslu, tak jsou tam části, které by měly spadat pod Ministerstvo životního prostředí. A tímto pozměňovacím návrhem tam právě zrovna ty, dá se říct, klimatické změny spadají pod agendu Ministerstva životního prostředí. Tak tohle řeší pozměňovací návrh C1.

Pozměňovací návrh pod označením C2 je ten hodně diskutovaný, právě proto, že by mělo při posuzování zvýhodňovat, vlastně modernizační fond by měl zvýhodňovat projekty realizované právě v těch regionech postižených tím útlumem těžby uhlí. A tady možná bych se trošku zdržel v tom, že skutečně ty peníze by měly jít zpátky tam, kde je to poškozeno. A doprava jako taková, jak tady říkal pan kolega Třešňák, už vlastně dostává z fondu obnovitelných zdrojů jakousi podporu. Myslím si, že víc už podporovat dopravu v místech, kde vlastně z mého pohledu by to bylo až možná zneužívání, protože já jsem z Ústeckého kraje a v Ústeckém kraji jsme postiženi těžbou a špatně se potom jakoby vysvětluje lidem, že oni žijí v tom postiženém regionu - a teď to neberu, nic proti Pražákům, ale v Praze že třeba za to financujeme tramvaje, jo. To si myslím, že není zrovna dobré. Takže skutečně ten návrh - a já ho vítám, že to půjde zpátky do těch regionů, si myslím, že je správné.

Víte sami, že prostě do těch regionů putují prostředky i z restartů a ta přednostní podpora by vlastně spočívala v určité bonifikaci předložených projektů. Není to o tom, že by se vlastně jenom zvýhodňovaly tyto regiony, ale měly by při předložení určitých projektů, že by třeba byla shoda, měly by určitou výhodu oproti těm ostatním. A myslím si, že to tak je správně, protože skutečně ty regiony, v kterých my víme..., kdo v tom žijeme, tak víme, že prostě tu podporu si zaslouží.

A k pozměňovacímu návrhu C3, který je úplně totožný s návrhem B3 pana kolegy Třešňáka, si myslím, že skutečně bychom měli nechat, protože odpovědnost o rozhodování a o řízení těchto věcí je na ministerstvu, a tak bychom zákonem neměli ministerstvu stanovovat vůbec, kdo by v té komisi, nebo v tom modernizačním fondu měl být a nechat to zcela na jeho zvážení, při jakých věcech, jakým stylem prostě si ten příklad oni si sami sestaví, sestaví ten modernizační fond, tak jak budou potřebovat v různých projektech a při určitých částech.

Myslím si, že je správné, že nebudeme vázat ty prostředky na dopravu, na cokoliv jiného, protože nepočítáme s tím, že vlastně jsou na vzestupu nové technologie, s tím vlastně jsou spojeny i možná ty spalovny, kde třeba to někomu přijde divné, že bychom podporovali spalovny, ale dnešní spalovny nebo spalovny s dnešní technologií jsou takové, že vlastně dá se říct, jsou s minimálním dopadem a právě jako abychom řešili odpadové hospodářství, které určitě za malou chvíli vlastně nebo za co nejblíž přijde a budeme ho řešit, tak myslím, že podpora právě těch spaloven, si myslím, že je ta dobrá, a proč zrovna ty prostředky, které jsou z emisí bychom nemohli použít na ty spalovny.

Takže já bych vás chtěl poprosit tady tím o podporu mých pozměňovacích návrhů. A v tom pozměňovacím návrhu, kde se shodujeme s panem Třešňákem, tak samozřejmě on bude dřív, tak bychom podpořili jeho pozměňovací návrh. Děkuji.

Ing. Jan Schiller ANO 2011



