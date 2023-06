Schillerová (ANO): Bezprecedentní porušení zákona a pokračování pošlapávání práv opozice

reklama

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Tak já jdu reagovat na pana předsedu Jakoba. Ano, my jsme se sešli. Paní předsedkyně Sněmovny odmítla svolat politické grémium, řekla, že to je neformální orgán, to je pravda, že se z toho zápisy nepořizují, dobře, to je také pravda. Čili já jsem modifikovala svůj návrh na to, ať se sejde bez zápisu tedy to grémium. Potvrzuji, že včera bylo řečeno, že se bude v pátek hlasovat, to je pravda. Dokonce nám to bylo posláno e-mailem, už to bylo rozhodnuto, už se nečekalo ani na průběh dnešního jednání, už to bylo jasné. (S úsměvem.) E-mailem, říkali jste to včera na tiskových konferencích. To všechno budou samozřejmě pro nás argumenty. Ale až dnes zazněly ty důvody. Až dnes se hlasovalo. Až dnes bylo jasné, proč to chcete udělat. Vám je to jasné, nám ne teda. Pro nás je to bezprecedentní porušení zákona a všech demokratických principů. A další pokračování pošlapávání práv opozice.

Takže mi neříkejte, že jste tam včera něco řekli a že včera jsem se měla ozvat a když jsem se včera neozvala, tak tím pádem prostě už nemám právo. Dnes jste řekli argumenty - svoje. Dnes jste si to natvrdo odhlasovali. Dnes jsem se o tom chtěla bavit. Bylo to odmítnuto, já to tady potvrzuji, že to bylo odmítnuto ze strany paní předsedkyně, která samozřejmě jediná může svolat politické grémium.

Bereme to na vědomí. Ale pro nás to zase znamená zvážit další kroky, zvážit další strategii. Takže já si teď beru půl hodinu na poradu klubu hnutí ANO a prosím kolegy, abychom se sešli v aktech. Děkuji.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



