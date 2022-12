Schillerová (ANO): Chybí tam skoro 31 miliard. Národní rozpočtová rada to potvrzuje

reklama

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Já si dovoluji zařadit na dnešní jednání Sněmovny nový bod s názvem Nezapočtené výdaje ze státního rozpočtu pro rok 2023 a zařadit ho jako bod číslo 1 dnešního jednání. Věřím, že to nemusí být nic složitého, nic dlouhého. Nevidím tady sice pana ministra financí, ale tak je tady vicepremiér nebo viděla jsem ho tu, tak asi tu bude vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Jurečka, tak může zodpovědět i on.

Všichni víme, že byl schválen rozpočet na rok 2023 touto vládní pětikoalicí s deficitním saldem 295 miliard. A já od počátku tady opakuji i všude, kde vystupuji na toto téma, že je to baťovské a marketingové číslo, které nereflektuje předpokládaný vývoj v roce 2023. Zdůrazňovala jsem to, ať se projednával rozpočet, ať se projednávala takzvaná windfall tax nebo druhá daň odvod z cenových stropů. Pořád jsem říkala, nemáte jasno na příjmové straně, kolik vlastně vyberete. A nebavíme se o jednotkách miliard, bavíme se o desítkách miliard, které se od sebe liší. V jednom návrhu zákona k windfall tax máte 85 miliard a 15 z odvodů cenových stropů, v zákoně o odvodech máte už najednou 45 windfall tax a 80 odvody cenových stropů. Takže to opravdu není jasné, nicméně tomu jsem se věnovala už mockrát a určitě se k tomu vrátíme.

Dnes bych se chtěla zmínit o řekla bych ještě další velmi závažné skutečnosti, se kterou přišla Národní rozpočtová rada, která dává těmto našim argumentům za pravdu ve svém pravidelném čtvrtletním stanovisku k vývoji hospodaření sektoru veřejných institucí a k nastavení fiskální a rozpočtové politiky. Národní rozpočtová rada hovoří o celkové plánované nerovnováze, která je vyšší než těch 295 miliard. Pamatujete si, když jsem tady upozorňovala, že je to více než 295 miliard? Neboť rozsah dotace ze státního rozpočtu do Státního fondu - a teď cituji - do Státního fondu dopravní infrastruktury neumožňuje pokrýt všechny jeho plánované výdaje a hospodaření tohoto fondu je předkládáno s deficitem 30,7 miliardy korun. Národní rozpočtová rada - dále cituji - považuje tento přístup k optické redukci deficitu za nevhodný. Pamatujete si, když jsem o tom tady mluvila, když o tom mluvil můj kolega místopředseda Poslanecké sněmovny Karel Havlíček, že tam prostě chybí skoro 31 miliard? Národní rozpočtová rada to potvrzuje. Bavíme se o výdajové straně.

A teď opět pokračuji ze zprávy Národní rozpočtové rady - dalším rizikem a opět na výdajové straně jsou kompenzace vyplývající z regulace cen energií pro domácnosti a malé a střední podniky. Jejich konkrétní výše se totiž bude odvíjet od cen energií v roce 2023, jakož i od konkrétní podoby kompenzačního mechanismu. Skutečný výsledek bude ovlivněn ekonomickým chováním jednotlivých daňových subjektů.

No a teď další sdělení Národní rozpočtové rady - velmi zásadní a závažné. Národní rozpočtová rada upozorňuje, že nás i v roce 2023 v důsledku inflace čeká mimořádná valorizace důchodů a na základě očekávaného vývoje je možné předpokládat, že dojde k překročení pětiprocentní hranice nárůstu spotřebitelských cen v lednu 2023, od data relevantního pro stanovení výše řádné valorizace, což znamená, že budou spuštěny mimořádné valorizace v červnu 2023. Dodatečné výdaje - dál cituji Národní rozpočtovou radu - dodatečné výdaje valorizace důchodu jsou okolo 20 miliard korun. Ty však nejsou v rozpočtu na rok 2023 zahrnuty, zdůrazňuje Národní rozpočtová rada. A vzhledem k vysoké částce - takže 31, 20, k tomu kompenzace, nevíme přesně, kolik vyjdou, tak to už je pěkná částka. A Národní rozpočtová rada říká, že vzhledem k vysoké částce nejde předpokládat, že to bude možné pokrýt z úspor v dalších položkách a tato úprava výdajů si vyžádá novelu zákona o státním rozpočtu. Vzpomínáte si, když se schvaloval rozpočet na rok 2023, že jsem na to upozorňovala, že nás čeká novela? A už to tady máme. Novela nám bude klepat brzo na dveře. A upozorňuje na to Národní rozpočtová rada.

Takže prosím o krátké vysvětlení, jak je to možné, jak se to mohlo stát, že takové zásadní položky v rozpočtu nejsou? Prosím o to, aby tento bod byl projednán. Nebude to nic dlouhého, stačí jenom krátké vysvětlení. Věřím, že se k tomu bude schopen vyjádřit i vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí pan Jurečka, když tu nevidím ministra financí. Děkuji mockrát. (Potlesk z lavic ANO.)

