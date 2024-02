Schillerová (ANO): Fialova rezignace na pravdu a soudnost

reklama

Vážení přátelé, když premiér Fiala napsal na Facebook, že „to nejhorší je za námi,“ myslela jsem, že celému národu oznamuje svou rezignaci. Jak vidět, ani po všech těch letech v politice se ze mě nevytratil optimismus. Video jsem schválně dokoukala, bohužel žádná rezignace se nekoná. Leda tak rezignace na pravdu a soudnost. Stejné řeči o tom, jak se má náš národ skvěle, stejná gesta, která tak nádherně paroduje jeden z našich nejznámějších imitátorů.

Z pana premiéra sršelo nadšení, protože inflace v Česku je na 3 procentech. Takže, pane premiére, my máme skákat radostí, že poté, co kvůli vaší vládě všechno zdražilo o 25 procent, tak teď to bude zdražovat dál, ale jenom o 3 procenta? To kvůli vám stouply Čechům ceny energií nejvíc na světě a zchudli jsme nejvíc ze všech národů na světě. A vy se radujete, že pokračuje sestup pod hladinu, jen pomalejším tempem?

Pane Fialo. Říkal jste, že tento rok 2024 bude rokem naděje. Tak se podívejte, co se stalo hned první měsíc vašeho nadějného roku. V lednu stouply ceny elektřiny o dalších 12,1 procenta. Podle Eurostatu, který ve svém videu tak nadšeně citujete, stouply ceny v České republice nejvíc z celé Evropské unie. Jenže to je číslo, které se vám do krámu nehodí. Rozumím.

A pak tady mám pro vás ještě jednu statistiku. Tentokrát domácí výroby. Agentura STEM se ptala lidí, jakou známku by vám dali za vaši práci. Stejně jako ve škole. Rovných 50 procent by vám dalo pětku. Shodou okolností jste své video publikoval den po této zprávě. Ale to byla asi náhoda.

Pětka se dává žákům, kteří absolutně nechápou látku. Když, pane premiére, ve videu tvrdíte, že tříprocentní inflace „znamená konec zdražování potravin a energií“ a úplně ignorujete reálný život, pak si tu pětku opravdu zasloužíte. Nedostatečnou si zaslouží i váš kolega Stanjura, kvůli jehož daňovému balíčku přijde česká ekonomika jen letos o víc než 100 miliard korun, jak odhaduje Česká národní banka.

Není dobré se hlásit, pane Fialo, když nemáte o probírané látce ani tušení. Tohle ví už žáci na základní škole.

