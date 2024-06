Schillerová (ANO): Jestli máte svědomí, tak si uvědomíte, že to dlužíte hlavně pozůstalým

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Já nejdu teď mluvit ke korespondenční volbě, věřím, že to pochopíte. Nebudu mluvit nijak dlouho, abyste mě mohli nějakým způsobem podezírat z obstrukcí. Já si myslím, že nejde dnes mlčet po tom, co jsme zažili včera. A každý mohl - a věřím, že většina z vás to udělala - pozorovat to v přímém přenosu v České televizi.

Včera jsme mohli sledovat jednání bezpečnostního výboru, který mimo jiné projednával - a to bylo hlavní téma podle mě - projednával vlastně tu tragickou událost na Filozofické fakultě, projednával zprávu a výsledky vyšetřování GIBSu a projednával závěry a odpovědi na otázky, na které jsme byli celou tu dobu o této tragické události odkazováni. Byli jsme odkazováni na to - poté, co jsme se od pana ministra vnitra Víta Rakušana dozvěděli už někdy 21. prosince loňského roku - že je všechno v pořádku, už to věděl za tak málo dní, a byli jsme odkazováni - musím počkat na výsledky vyšetřování, nemůžeme jednat o vyšetřovací komisi, nemůžeme to, nemůžeme ono, nemám výsledky.

Tak včera byli členové bezpečnostního výboru a s nimi celá veřejnost seznamována s těmito výsledky. A samozřejmě rezonovalo to celý večer v mediálním prostoru.

No a těch otázek, aspoň tak, jak já jsem to svým laickým rozumem zaznamenala, ale já myslím, že to má být srozumitelné pro všechny lidi, všichni mají rozumět tomu, co se vlastně stalo, zda všechno bylo v pořádku, zda šlo zabránit tomu tragickému, strašnému zločinu, který se stal, díky (kvůli) kterému vyhaslo 14 mladých životů. Ty otázky - naopak podle mě odpovědi na ně nepřicházely, bílá místa zůstávají. Jenom co jsem zaznamenala, ministr vnitra může zbavit mlčenlivosti policisty. Proč to udělal až včera? Ptáme se, proč až včera, když se ptáme celou tu dobu.

Mohl to udělat a měl to udělat podle nás už v lednu. Říkali nám všichni celou pravdu? Dozvídá se veřejnost celou pravdu? Dozvěděli jsme se, že ve 13.15 už bylo vyhlášeno pátrání po vrahovi, už se hledal vrah. Ve 13.23 byl na Filozofické fakultě, dvě minuty po něm policie. Včera jsme zaznamenali, že snad tam byly funkční kamery. Slýchali jsme, že byly nefunkční. Včera to zaznělo v hlavním vysílacím čase. Mluvila o tom advokátka, paní senátorka Marvanová, která zastupuje některé pozůstalé.

Takže byly kamery nebo nebyly kamery? Kde je ta pravda, kdy se ji veřejnost, a nejenom my tady, ale kdy se ji veřejnost dozví? Proč policie odešla? Proč prohledala jenom první dvě patra nebo patro a půl tak, jak jsem to včera slyšela z jednání bezpečnostního výboru? Byly tam chyby operačního řízení, byly tam chyby?

My tady neútočíme na ty obyčejné policisty, kteří tam šli, a samozřejmě s vědomím, že jdou nasazovat svůj život, my se ptáme na to, zda tam byly chyby právě v tom operačním řízení.

Já mám tady sesbírané podpisy na mimořádnou schůzi. Dnes ráno na klubu hnutí ANO jsme je sesbírali. Ten název je jednoduchý, nekonfliktní. Neměl by vám vadit. Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny ke střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy dne 21. prosince 2023. Víte, že vyšetřovací komise je jeden z bodů programu Sněmovny, jenom ho nezařazujete. A pořád jste říkali, čekáme na ty výsledky, tak teď je máme a máme pořád bílá místa, nemáme odpovědi na ty otázky.

Tak já podám dnes návrh jménem klubu hnutí ANO na mimořádnou schůzi. Já apeluji a budu na vás apelovat, abyste otevřeli tento bod, abyste tuto schůzi otevřeli. Dejte možnost mluvit mým ctěným kolegům. Já se klidně upozadím, ať mluví experti z našeho bezpečnostního výboru, ať mluví kolegové z ÚPV, právníci, paní profesorka Válková, ať mluví lidé, kteří k tomu mají co říct a mají kvalifikaci se ptát.

A chceme, aby se odpovědi našly a aby se pojmenovalo, co se stalo, proč se to stalo a hlavně proč to tak dopadlo. A myslím si, že jestli máte svědomí, tak si uvědomíte, že to dlužíte veřejnosti, ale hlavně to dlužíte těm pozůstalým.

Děkuju.