Schillerová (ANO): Naší vůlí je zabránit tomu, že seberete zákonný nárok důchodcům

Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Chtěla jsem reagovat původně na pana poslance Bělobrádka, jenomže než na mě došla řada, to řekl můj ctěný kolega, pan poslanec Babka. Ano, pane ministře Jurečko. My jsme se netajili, co je naší vůlí. Naší vůlí je zabránit tomu, že seberete zákonný nárok důchodcům, na který mají právo, který už jim vznikl a který je chrání před bezprecedentní inflací, kde vy jste jim dostatečně nepomohli. A současně chceme chránit právní stát a jeho základy, který vy tady takto pošlapáváte. To je naprosto jasné, o co nám jde.

A teď, co se tady událo před chvílí. Před chvílí bylo jasně řečeno z úst předsedkyně Poslanecké sněmovny, že nejsme v bodě, tudíž není možné hlasovat, nebo respektive byl zamítnut návrh mé kolegyně na přerušení tohoto bodu. Přitom ráno jste odhlasovali zkrácení doby. Já to považuju za skandál, co tady děláte. Naprostý skandál, naprosté znásilnění jednacího řádu. A žádám vás, paní předsedkyně, abyste prostě na nějakou nezbytně nutnou dobu přerušila jednání schůze, abychom se jako předsedové poslaneckých klubů domluvili, jak to vlastně je, protože evidentně v tom nemáte jasno, anebo naopak vědomě to zneužíváte. (Potlesk poslanců opozice.)

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



