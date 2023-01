Schillerová (ANO): Po nespočtu vládních kauz se propadá důvěra v právní stát

reklama

Je za námi pouhých šest dní nového roku a naše země se připravuje na prezidentskou volbu. Tento týden jsem dostala do schránky modré obálky. Určitě jste je tam našli, nebo najdete i vy. Ano, je to tady, do voleb zbývá již jen pouhý týden! Na příštích 5 let budeme z prezidentských kandidátů vybírat toho, kdo se v březnu ujme úřadu a stane se tak hlavou naší země. Úřad převezme ve složité době, kdy se naše země nachází v několika hlubokých krizích.

Je to krize inflační a energetická, s velkými dopady na naši ekonomiku, firmy a životy lidí. Ekonomické nůžky se rozevřely do nebývalých rozměrů, pětina Čechů je za hranicí chudoby.

Je to ale také krize společenská, naše země je rozdělena jako doposud nikdy nebyla. Vytrácí se pospolitost a solidarita. Společnost se opět začíná kastovat na ty, kteří bezvýhradně tleskají a na ty, kteří mají mlčet a šoupat nohama. Po nespočtu loňských vládních kauz se propadá důvěra lidí v právní stát. Ne proto, že se kauzy staly, důvěra klesá proto, že se vedení naší země nedokázalo ke kauzám postavit čelem a vyvodit z nich jasné důsledky. Nedokázalo dát lidem vzkaz, že "padni komu padni" platí pro všechny, bez ohledu na společenské a sociální postavení. A co je pro mne, jako pro právníka zvlášť alarmující, jsou počínající snahy regulovat to nejcenější a doposud nedotknutelné, naší ústavou garantovanou svobodu slova a projevu. Naše ještě stále křehká demokracie čelí té nejtěžší zkoušce právě teď.

A právě přímá volba prezidenta je velkým svátkem demokracie, dává nám jedinečnou možnost zvolit si takového prezidenta, který se bude opírat o silný a nezpochybnitelný mandát přímo od nás voličů. O to více je důležité, abychom plně využili svého ústavního práva přímé volby hlavy státu a zvolili si takového prezidenta, od kterého víme, co čekat a který má společnosti co nabídnout. Výraznou osobnost se zkušenostmi z vrcholné politiky, osobnost s jasnými názory, odhodláním a schopnostmi prosazovat je jak doma, tak i v zahraničí. Osobnost, která nepodléhá tlakům a nebojí se postavit se za Českou republiku a hájit zájmy jejích občanů, všech občanů, nejen elit.

Andrej Babiš je autentický kandidát. Vím o čem mluvím. Znám dobře jeho názory, tu donkichotskou tvrdohlavost, humor. Prožila jsem s ním ty nejtěžší chvíle v době covidu. Probdělé noci při jednáních naší vlády. Vzpomínám na jeho kategorické odmítání jakékoliv cenzury, přestože i naše vláda se musela v covidových časech potýkat s dezinformacemi. Svoboda projevu byla nejen pro Andreje Babiše, ale i pro celou naši vládu absolutně nedotknutelnou hodnotou. Nikdo nemůže pochybovat, že služba pro republiku je pro Andreje Babiše větší hodnotou, než jeho osobní postavení a prospěch. A jsem šťastná, že v modré obálce mám i jeho jméno. Vím, že pokud se stane naším prezidentem bude pro naši společnost tvrdě pracovat a bude neoblomný před tlaky různých zájmových a byznysových skupin a nikdy se nenechá umlčet. Andrej Babiš je jediným nezávislým kandidátem na prezidenta. Nemusí se zodpovídat žádným sponzorům, do voleb jde s jediným cílem - sloužit své zemi a jejím lidem. Andrej Babiš je mým osobním kandidátem na prezidenta České republiky.

Přátelé, ať už bude vaše volba jakákoliv, o jedno vás prosím. Využijte svého práva přímé volby a přijďte volit. Právě v těchto nelehkých časech, kdy se naše země ocitla na hodnotové křižovatce, je důležité se aktivně zapojit. To nejmenší, co můžete pro osud této země a pro naši budoucnost udělat, je vložit volební lístek do obálky a vhodit jej do volební urny. Je to 10 minut a jeden váš hlas, který může rozhodnout o budoucnosti České republiky na dlouhá léta.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



