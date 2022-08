Schillerová (ANO): Rakušan je jako ministr vládní junty v rozvojové zemi

reklama

Červen 2022

„Musím ukázat, že nebudu tolerovat žádné kontakty s tímto člověkem (Michal Redl). V té chvíli padni, komu padni,“ odpověděl ministr vnitra Rakušan 19. června v televizní debatě na otázku, zda odvolá ředitele pošty Romana Knapa za náhodné setkání s Redlem. Dle slov Rakušana Knap o setkání dopředu nevěděl. Přesto musel skončit. Petr Gazdík, který udržoval s Redlem pravidelné kontakty ve stejný den oznámil, že odstoupí z funkce ministra školství.

Červenec 2022

„Můžeme si za to sami. Jsme rekordmani v tom, kolik problémů jsme nasekali v tak krátkém čase“, řekl Vít Rakušan na „očistném“ republikovém sněmu hnutí STAN. Omluvil se voličům, kteří ve Starosty a nezávislé vložili důvěru. Slíbil změnu a očistu hnutí, za kterou hodlá nést plnou politickou odpovědnost.

Srpen 2022

„Nevadí mi to. Nesdílím názor, že pouhý kontakt s problematickou osobou by měl člověka diskreditovat. Nepodléhejme honu na čarodějnice.“ Názorová pirueta ministra Rakušana se týká šéfa rozvědky (ÚZSI), kterého Vít Rakušan jmenoval do funkce. Šéf rozvědky Mlejnek ministra informoval již v červnu po zásahu proti Redlově skupině, že udržoval a udržuje pravidelné kontakty s nesvéprávným Redlem. Kontakty byly údajně jen pracovní. Přesto si pánové tykají.

„To neřeším“ odpověděl Vít Rakušan na otázku, co říká na to, že Mlejnek probíral pracovní záležitosti s někým, kdo je nesvéprávný.

Tristní je, jakým způsobem momentálně probíhá nejvyšší bezpečnostní prověrka šéfa rozvědky. Pracují na ní jeho podřízení! Ano, čtete dobře. Ani v tom Vít Rakušan nevidí žádný problém.

A proč právě podřízení musí prověřit svého šéfa? Protože pan Mlejnek byl jmenován dříve, než získal prověrku!

Rekordmanem v počtu problémů je především sám pan Rakušan. Od jmenování do funkce jich způsobil tolik, že by se za to nemusel stydět ani ministr vládní junty v rozvojové zemi.

Nedozírně poškodil pověst bezpečnostních sborů v očích veřejnosti, nenávratně ztratil důvěru svých podřízených i řadových příslušníků jednotlivých složek. Poškodil nás v očích spojenců. Se spojenci si vyměňujeme přísně tajné informace. Nyní se stáváme nespolehlivým a neseriózním partnerem, rizikovým partnerem, zemí, ve které prorůstá organizovaný zločin do nejvyšších pater politiky a bezpečnostních složek. Svým jednáním a nekonáním ministr ohrožuje demokratický systém a bezpečnost této země.

To vše za pouhých 8 měsíců od doby, kdy Vít Rakušan převzal rezort ministerstva vnitra. Destrukce právního státu pokračuje, ministr nevidí důvod ke své rezignaci. To je ta plná politická odpovědnost, o které Vít Rakušan na sněmu STAN mluvil? Zřejmě ano. Hnutí, kde je normou scházet se se zločinci, probírat s nimi personální složení v dozorčích radách a ve vedení státních podniků, má evidentně na chod a vedení institucí demokratického státu rozdílný pohled než lidé této země, kteří Víta Rakušana vyzývají k rezignaci. Hlouběji a hlouběji se naše země propadá časem zpět do devadesátých let.

Nyní je na řadě pan premiér, který si na příští týden ministra předvolal. Tato, pro Českou republiku nebezpečná situace vyžaduje okamžité a rázné kroky a opatření. Opět si musíme počkat, tentokrát až vládě skončí dovolená. Tato vláda s řešením zásadních problémů nespěchá. Pokud se Petr Fiala za Víta Rakušana postaví, jako tomu bylo doposud, přebírá tím plnou odpovědnost za bezprecedentní stav, kdy je země vystavena bezpečnostnímu riziku. Riziku, kdy jsou tajné informace údajně prodejné, kdy se organizovaný zločin snaží zprivatizovat naši bezpečnost.

Stále jsme moderní demokratickou zemí. Proto naše poslankyně Taťána Malá svolala jednání komise pro kontrolu činnosti ÚZSI. Dále náš poslanec Jiří Mašek požádal o neodkladné svolání mimořádného jednání výboru pro bezpečnost.

Víte Rakušane, toto již neustojíte a nepomohou tomu ani vaše zastrašovací videa ze střechy, nebo vaše narativy, kterými se jen snažíte odklánět pozornost od vašich neuvěřitelných přešlapů. Vaše „vrtěti psem“ na většinu lidí již prostě nezabírá.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



