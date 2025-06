Schillerová (ANO): Republika byla zneužita organizovaným zločinem

Vážené dámy, vážení pánové,

dnes v 11 hodin proběhla tisková konference premiéra Petra Fialy, na které jsme se dozvěděli, že Česká republika a její ministerstva mohla být zneužita organizovaným zločinem. Je to překvapivý veletoč od člověka, který ještě včera hovořil o komické příhodě a ještě v pátek vylučoval, že by jeho ministři prováděli cokoliv podezřelého nebo nestandardního.

Nicméně ano, Česká republika byla zneužita organizovaným zločinem a v důsledku toho zneužití byla připravena nejméně o 12 miliard korun zadržených z trestné činnosti. Dvanáct miliard, které mohly a měly připadnout, ale místo toho míří, kdoví kam. Česká republika byla zneužita k pokusu o praní špinavých peněz. Peněz z prodeje nejtvrdších drog nebo zbraní teroristům, a to na nejtemnějším místě internetu, takzvaném darknetu. A tím, kdo Českou republiku a její úřady takto zneužil, nebyl nikdo jiný než prominenti ODS v čele s Pavlem Blažkem a Zbyňkem Stanjurou!

Jaká byla motivace Blažka a Stanjury a jejich kolegů legalizovat 12 miliard korun z prodeje zbraní a drog bude v následujících týdnech zcela nepochybně podrobena vyšetřování příslušných orgánů a na své odhalení teprve čeká. Co ale rozhodně nepočká, je kauza zneužití státního aparátu Stanjurou a Blažkem. Jedna věc je role Pavla Blažka, zejména odpověď na otázku, kde se na jeho úřadu požadavek na spolupráci s odsouzeným trestancem vzal? Přes koho a hlavně proč jeho úřad tomuto šílenému požadavku vůbec vyhověl?

Neméně podstatná je ale role Zbyňka Stanjury, a to hlavně z jakého důvodu, pokud podle svých vlastních slov shledával v Blažkově operaci velká politická a reputační rizika, se Ministerstvo financí na přípravě darovací smlouvy mezi drogovým dealerem a státem podílelo. Jak totiž potvrdil sám Blažek, darovací smlouvu jeho lidé koordinovali s lidmi z Ministerstva financí.

A to je závažná zpráva. Zbyněk Stanjura nařídil úředníkům, aby pomohli Blažkovi vyprat peníze, a to přesto, že si byl podle svých slov vědom veškerých rizik. A my se musíme ptát, z jakého důvodu dal Zbyněk Stanjura úředníkům svého rezortu pokyn spolupracovat na této smlouvě? Komu konkrétně a proč? A pokud takový pokyn nedal, kdo z jeho podřízených tak činil za jeho zády a bez jeho vědomí? Popravdě scénář, že se tak dělo bez vědomí Stanjury, považuji za úplně vyloučený.

Vyzývám Zbyňka Stanjuru, aby nařídil okamžitý audit, který roli Ministerstva financí v tomto případu osvětlí. Měl by tak učinit co nejdříve, ideálně dnes, pokud se tak již nestalo. Protože je jisté, že se jeho úřad tomuto auditu dříve nebo později tak jako tak nevyhne.

Druhá věc k roli ministra financí, možná ještě podstatnější. Třináct miliard korun, které měly a mohly propadnout státu, se touto operací prominentů ODS smrsklo na miliardu jednu. Česká republika tak přišla za aktivní spolupráce ministra financí o 12 miliard korun z trestné činnosti, které místo do státního rozpočtu proudí v tuto chvíli neznámo kam. Ministerstvo financí na této defraudační operaci aktivně spolupracovalo. Prodej majetku pocházející z trestné činnosti probíhal prostřednictvím aukčního systému ÚZSVM podle § 27 zákona o tomto úřadu, a to s použitím elektronické peněženky rezortu financí. Což znamená, že faktickým prodávajícím byl právě Stanjurův rezort, který tím zodpovídá za platební, evidenční i právní aspekty prodeje. To znamená, že v případě praní špinavých peněz je to právě Stanjurův úřad, který může například být v podezření z nedbalostního napomáhání.

Chci říct jasně jednu věc. Úřad pro zastupování ve věcech majetkových není pasivní platforma typu Aukro, jak naznačuje Stanjura, je to státní úřad, který garantuje legálnost a čistotu prodeje, pokud nyní Stanjura tvrdí, že za nic nemůže, protože jen poskytl web a peněženku, je to alibismus a porušení povinností státní správy. Úřad pro zastupování ve věcech majetkových odpovídá za to, že prodávaný majetek není právně vadný nebo podvodného původu. A Ministerstvo financí jako jeho zřizovatel nese odpovědnost za to, že úřad jedná v souladu se zákonem.

Proto vyzývám ministra Stanjuru k neprodlenému provedení následujících kroků. Za prvé, okamžité prošetření postupu Úřadu pro zastupování ve věcech majetkových. Kdo rozhodl, kdo věděl a z čího pokynu úřad jednal? Za druhé, zveřejnění, zda byl majetek před aukcí právně prověřen a s jakým výsledkem. Za třetí, stanovisko, jak rezort vykonává dozor nad tímto typem transakcí. Včetně role Finančně analytického úřadu v tomto případu.

Za čtvrté. Audit spolupráce Ministerstva financí se rezortem spravedlnosti na darovací smlouvě. Kdo tak činil? Z čího pověření a kdo o tom věděl, případně měl vědět a nevěděl? Vzhledem k podezření na tři trestné činy a nezpochybnitelné riziko zametání pod koberec prominenty ODS, jehož nejlepším důkazem je jmenování místopředsedkyně ODS novou šéfkou rezortu spravedlnosti, očekávám odpovědi od ministra financí i premiéra nejpozději na čtvrteční mimořádné schůzi Sněmovny. A zároveň je vyzývám, aby na této schůzi byli po celou dobu přítomni a odpovídali na všechny relevantní otázky ohledně své role ve zneužití České republiky organizovaným zločinem.

Děkuji vám za pozornost, pokračování ve čtvrtek.