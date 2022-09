Schillerová (ANO): Rozhodnutí je postavené na špatném mechanismu a přichází pozdě

reklama

Pane ministře, dámy a pánové, paní ministryně Hubáčková, to je všechno.

Zoufalství, bohužel takto musím popsat aktuální úroveň zvládání současné krize kabinetem Petra Fialy. To, co sleduji ve veřejném prostoru, to, co slyším mezi občany, to, co sleduji tady v Poslanecké sněmovně mě nutí uvažovat nad základní schopnosti této pětikoalice, pomoci našim občanům. Osm měsíců trvalo, než jsme se dostali z bodu na začátku, kdy současná pětikoalice arogantně tvrdila, že zastropování cen energií není cesta. Že po tomto řešení volají jenom populisté a extremisté, do situace, kdy zde tento návrh od vládní koalice zcela reálně projednáváme.

Zatímco mnozí komentátoři hovoří o našem vítězství, já to takto nevnímám. Já bych tu ještě mohla vzpomínat na výrok premiéra Fialy z 29. srpna tohoto roku, který tvrdil, že - cituji - zastropování cen na národní úrovni vlastně nejde. To však nikomu a ničemu nepomůže, protože kdo zjevně prohrává, tak jsou čeští občané.

Z pohledu českých občanů a právě nich musím říct, že koalice se konečně rozhoupala, bohužel jako bývalá ministryně financí jsem zcela konsternována samotným provedením. Ale dovolte, abych se vyjádřila k tomu postupně.

Náklady cenového stropu budou dle důvodové zprávy v maximální výši 130 miliard korun. V prvé řadě vůbec netuším, jak k těmto 130 miliardám korun ministři Stanjura a Síkela vůbec přišli. Důvodová zpráva předloženého zákona popisuje na celých 11 řádcích - 11 řádcích! - předpokládané hospodářské a finanční dosahy navrhované právní úpravy na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty. Na těchto 11 řádcích se mimo datum zasedání vlády nacházejí celkem tři čísla, a to, že cena za komoditu bude u elektřiny zastropována na ceně 6 korun za kilowatt hodinu, včetně DPH a u plynu na ceně 3 koruny za kilowatt hodinu včetně DPH. Třetím číslem je právě odhad Ministerstva financí dopadu na státní rozpočet v maximální výšce 130 miliard korun. Budu citovat - cituji z důvodové zprávy: Navrhovaná právní úprava bude mít dopad na státní rozpočet. - Dobře, to je sice pravdivá informace, ale myslím, že je zcela zřejmá.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



Budu pokračovat dále, možná se dozvíme více - cituji: Vláda na zasedání dne 12. 9. 2022 rozhodla o tom, že cena za komoditu bude u elektřiny zastropována na ceně 6 korun za kilowatt hodinu včetně DPH, u plynu na ceně 3 koruny za kilowatt hodinu včetně DPH. Podle odhadu Ministerstva financí bude mít toto opatření dopad do státního rozpočtu maximálně ve výši 130 miliard korun. Konec citace.

Dobře, to jsou sice základní informace, ale určitě bychom tady všichni očekávali podrobnější analýzu. Přece jenom 130 miliard korun je z pohledu veřejných financí zcela mimořádný zásah.

Čtu dále - cituji: Konkrétní výši výdajů, které budou hrazeny z rozpočtové kapitoly státního rozpočtu Ministerstva průmyslu a obchodu, nelze v současné době stanovit. Tyto výdaje se budou odvíjet od konkrétních podmínek mimořádné tržní situace a parametrů nařízení vlády vydaného podle tohoto zákona. Konec citace.

Ostatní tři řádky se zabývají akceptováním požadavků na životní prostředí. Pro pořádek je však také zmíním. Cituji: Již stávající energetický zákon je koncipován tak, aby podnikání v energetických odvětvích, to je v elektroenergetice, v plynárenství a v teplárenství, bylo spojeno s akceptováním požadavku na ochranu životního prostředí. Konec citace.

Já chápu, chápu jako bývalá ministryně financí, že predikovat náklady této právní úpravy na veřejné rozpočty je dnes zatíženo významným rizikem. Na druhou stranu, znovu opakuji, jako bývalá ministryně financí, na tomto místě musím výrazně protestovat proti tomu, že dnes přijímáme zákon, jehož dopady na veřejné rozpočty budou ne v řádu desítek, ale nižších stovek miliard korun, a my k tomu nemáme de facto žádné podklady, žádnou relevantní analýzu. Použiji slova Národní rozpočtové rady, která včera na své tiskové konferenci varuje, že - cituji: Avizované zásahy do energetického trhu mohou po veřejné rozpočty znamenat bezprecedentní a přitom dlouhodobou zátěž. Konec citace.

Já nechápu, proč ministři Stanjura a Síkela nepředložili zákon s různými možnostmi vývoje cen a tím pádem i různým dopadem na veřejné rozpočty, tedy s různými alternativami. Vzpomínáte si, jak volali vždycky po všech různých alternativách v době covidu? O plánu, o přesných propočtech? Jak jsem tady musela pomalu do koruny počítat, kolik budou které dotační programy? A predikovat, jak dlouho bude trvat covid?

Vládní pětikoalice měla osm měsíců od doby, kdy jsme my začali požadovat zastropování ceny, na přípravu kvalitní analýzy s různými scénáři vývoje, s různými možnostmi. Oni však čekali do poslední chvíle, návrh nepřipravili a předložili zákon v podobě, která je nekvalitní. Vládní pětikoalice hraje s občany hru o to, co ještě snesou, protože věděli, že dnes musíme tento návrh zákona podpořit, protože jsou české domácnosti a firmy de facto na kolenou a jakýkoliv návrh je lepší, než dosavadní strategie pětikoalice - nicnedělání.

Pane nepřítomný ministře Stanjuro, ptám se, jak jste došel k těm 130 miliardám korun? Řada ekonomů předpokládá ještě výraznější dopady na veřejné rozpočty. Dnes skutečně nejde v uvozovkách o drobné. Jsou to finanční prostředky našich daňových poplatníků a úlohou opozice je taktéž bavit se o tomto tématu. Abych to shrnula z pohledu veřejných financí - jde o zcela bezprecedentní zásah do výšky rozpočtového schodku a při takto zásadním zákoně bych očekávala výrazně podrobnější analýzu dopadů na veřejné rozpočty. Tento dopad na veřejné rozpočty je však bezprecedentní i z důvodu pozdní reakce, mluvil o tom velice podrobně a velmi konkrétně a srozumitelně můj ctěný kolega Karel Havlíček.

Samotné rozhodnutí, jak on tady vysvětlil, je totiž postavené na špatném mechanismu a přichází pozdě. A můžete si nad tím tady vtipkovat představitelé pětikoalice jak chcete. Občané to dobře vědí.

Od začátku chtělo hnutí ANO zastropovat ceny výrobcům, nikoliv distributorům. V tomto případě by se pouze jejich zisky vrátily na předkrizovou úroveň a skutečně bychom se nebavili o dopadech ve výši až 130 miliard korun. Stále by totiž výrobci generovali mnohamiliardové zisky.

Bohužel, s řešením přišla pětikoalice pozdě a výrobci již za tyto vysoké ceny prodali energii distributorům. Proto jsou náklady zmiňovaných 130 miliard korun. Kdybychom stropovali ceny výrobcům, tak bychom jako exportéři elektrické energie mohli stropovat na nižší úrovni. Teď však budeme například platit šestkrát více než ve Francii, čtyřikrát více než na sousedním Slovensku. Je to vaše vina. (Potlesk.)

Bohužel, dostali jsme se do situace, kdy Česká republika je vedena skupinou - a omlouvám se za ten výrok - která je zcela nekompetentní. Tato současná vládní pětikoalice umožnila výrobcům energií generovat miliardové zisky a není ani schopna získat dividendu od státního podniku ČEZ.

V současnosti se taktéž projednává novela státního rozpočtu na rok 2022 a státní rozpočet na rok 2023. Ani jeden z těchto základních zákonů neobsahuje současné opatření, a to jenom proto, že vládní koalice zaspala. Já dnes předpokládám a doufám, že pan ministr Síkela se k tomu vyjádří, že energetický tarif, který ministr Stanjura zapomněl, zapomněl uvést do rozpočtu, do návrhu rozpočtu na rok 2023, asi přestává být aktuální. Těch 66 miliard, které s velkou pompou oznamovala vládní koalice, to už asi nebude pravda.

Na dotaz na tiskové konferenci ze strany novinářů, kterou jsem si pustila dvakrát, aby mi něco neuniklo, se odpovědi vládní představitelé vyhnuli. Takže to byl ten bianko šek, vzpomínáte si? Také jsme dali vládě bianko šek, také jsme tady schválili zákon o úsporném energetickém tarifu, o kterém vlastně v zákoně nebyla žádná podrobnější zmínka, ale bylo tam zmocnění na nařízení vlády, které pak vlastně vláda schválila, řekla, to je těch 66 miliard, akorát že nám v návrhu rozpočtu na rok 2023 nějak ten tarif vypadl, teď už máme pocit, že se asi nějak vymlčí, takže my bychom neradi, aby občané dopadli úplně stejně, protože jdete stejnou cestou. Opět chcete bianko šek, opět si to chcete rozhodovat až příslušným nařízením vlády. Já jenom doufám, že vůbec víte, co v tom nařízení vlády budete dělat.

Vládní strategie je na zoufalé úrovni. Vládní komunikace je na tom ještě hůře a já opět připomínám stanovisko Národní rozpočtové rady, že opatření vypovídající o snaze dostat veřejné finance na udržitelnou trajektorii, o snaze, o vašem plánu na konsolidaci veřejných financí, jaký máte plán, ono vám tady průpovídky s pokladničkou nepomohou, my jsme byli v těžké covidové krizi, vy jste nás tady vyzývali, ať kompenzujeme ještě více, my jsme pomáhali, neříkám, že jsme všechno udělali stoprocentně, určitě ne, to by bylo nepokorné, ale pomáhali jsme co jsme mohli a samozřejmě jsme měli připravený plán konsolidace. Delší, v nějaké delší trajektorii, protože takový strukturální deficit prostě nevyřešíte ze dne na den.

Vy jste naslibovali voličům, že to bude vyřešené mávnutím kouzelného proutku, jak vy snížíte ten deficit veřejných financí, jak prostě budete konsolidovat. A co jste pro to udělali za devět měsíců? Ani ň. Vůbec nic. (Potlesk.) Opět čekáte bianko šek. Opět nás vydíráte tím, že budeme muset zvednout ruku pro tento zákon. Zkuste aspoň na chvíli dohlédnout, odložit prostě tady tu vaši aroganci, elitářství, a zkuste se zamyslet nad pozměňovacími návrhy, které připravil Karel Havlíček s kolegy. Zkuste pro ně zvednout ruku. Zkuste pomoci českým občanům a zkuste je přesvědčit o tom, že to konečně s nimi myslíte vážně.

Děkuju.

