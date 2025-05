Schillerová (ANO): Škrtne příště Stanjura peníze peníze na nemocnice?

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové projednávání školského zákona s definitivní platností odhalilo, že státní rozpočet na rok 2025 stojí na vodě. Příklad s financováním nepedagogických pracovníků ve školství je naprosto výmluvný. Aby vláda Petra Fialy, která místo úspor zvýšila provozní výdaje o 50 miliard korun, která místo výběru daní generuje každý rok desetimiliardové daňové nedovýběry, vykázala alespoň na papíře nižší schodek, dala na financování kuchařek, kuchařů, uklízeček, školníků, hospodářek a hospodářů v regionálním školství přesně o 10 miliard korun méně, než bylo potřeba. Upozorňovali jsme na to od prvního čtení na podzim roku 2024. Upozorňovala na to Národní rozpočtová rada. A jak reagoval ministr financí Zbyněk Stanjura? Dovolte mi citaci stenoprotokolu z 3. prosince 2024. Cituji. Zbyněk Stanjura: Žádná novinka. Buď to bude financovat státní rozpočet, když žádná změna neprojde, žádných 10 miliard tam nechybí. Nevím, kde se to vzalo, tohle číslo nechybí. A pokud změníme rozpočtové určení daní, tak s kompetencemi půjdou i peníze, spravedlivé peníze. Takhle je to jednoduché, takhle je to jednoduché. Takže vůbec nechápu, že tam někde chybí peníze. Nechybí. Konec doslovné citace Zbyňka Stanjury z prosince 2024.

A realita? Mám tady článek z pondělního Práva a Novinek. (Ukazuje článek do pléna.) Opět s doslovnými citacemi, tentokrát ovšem jen tiskových mluvčích. Pan ministr financí je totiž raději schovaný za bukem, respektive za úředníky. I těm ale nezbylo než přiznat a připustit, že žádné peníze v rozpočtu nejsou. A jak má být desetimiliardová sekera způsobená Stanjurovým trikem sanována? Podle Ministerstva školství si musí šest miliard najít rezort školství ve vlastní kapitole. A to na úkor financování soukromých a církevních škol. Poslouchejte, lidovečtí poslanci, vy, svědomí této vlády -leda tak černé - a to také z prostředků určených na provázející učitele, což jsou zkušení pedagogové, kteří provázejí studentky a studenty učitelství na praxi ve školách.

A kde se mají vzít ty zbývající čtyři miliardy? Prostředky budou Ministerstvu školství podle vyjádření Ministerstva financí pro Právo (Ukazuje článek do pléna.) převedeny z kapitoly Všeobecná pokladní správa. Ani přes urgence ale Stanjurův rezort neupřesnil, odkud konkrétně hodlají peníze vzít. Peníze ve Všeobecné pokladní správě jsou přitom až na vládní rezervu, kterou ovšem kabinet už letos vyprázdnil, účelově vázané. Jde například o prostředky na odstraňování důsledků povodní a na následnou obnovu, státní příspěvky na stavební spoření či odvody do rozpočtu Evropské unie.

Co to, dámy a pánové, znamená?

Potvrdilo se, že Zbyněk Stanjura při prosazování státního rozpočtu opakovaně mystifikoval veřejnost i zákonodárce, když tvrdil, že s potřebnými prostředky rozpočet počítá. Potvrdilo se, že péče Fialovy vlády o bezpečnost České republiky je upřímná asi tolik jako její předvolební sliby o nezvyšování daní. Podle mých informací totiž byl již na konci dubna stav vládní rozpočtové rezervy pouhých 300 milionů korun, protože většina prostředků už byla alokována na sanaci jiných rozpočtových triků. Na úkor čeho tedy bude zaplacen rozpočtový trik s nepedagogickými pracovníky, je tedy záhadou.

Dámy a pánové, rozpočet, který vláda označovala za odpovědný, ve skutečnosti stojí na podvodu. Nejde o omyl, nejde o nedorozumění, jde o vědomý trik, jehož rukojmí jsou školy, jejich zaměstnanci a v neposlední řadě i žáci.

A platit se bude nejen penězi, ale i důvěrou. Dnes už s bezpečnou jistotou víme, že celá ta slavná rozpočtová odpovědnost byla jen kulisa a že kuchařky, školníci i uklízečky mají být jen vedlejšími oběťmi vládního účetního kouzlení.

Ptám se. Co je Zbyněk Stanjura ochoten udělat příště? Škrtnout peníze na nemocnice a záchrannou službu, aby mohl tvrdit, že uspořil na provozu státu. Logika by to byla naprosto stejná. My na tyhle triky nikdy nepřistoupíme a budeme je připomínat tak dlouho, dokud si i poslední občan této země neřekne dost bylo rozpočtových triků, podvodů a netransparentnosti. Je čas vrátit se k hospodaření, kde nelítají desítky miliard ve vzduchu, kde se úspory dělají digitalizací, skutečným škrtáním byrokracie a zbytečných agend, nikoliv krátkozrakými rozpočtovými machinacemi, které stejně vždy nakonec prasknou, a navíc s velkými škodami a obrovskou ostudou. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk poslanců hnutí ANO.)

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



