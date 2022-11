Schillerová (ANO): Tento krok je pro šedou ekonomiku jako živá voda

reklama

Pane ministře, milé kolegyně, milí kolegové,

je to jenom pár dní zpět, kdy jsem si po delší době pročetla programové prohlášení vlády Petra Fialy. Postupně jsem procházela bod po bodu a zjistila jsem, že de facto jediným bodem, který se této vládě po dnešku pravděpodobně podaří naplnit, je zrušení EET. Přesně v tomto vidím jeden z hlavních důvodů té zcela nelogické a hloupé snahy zrušit EET. Zrušení elektronické evidence tržeb je totiž čistě politickým krokem bez jakékoliv ekonomické logiky.

Za posledních pár měsíců nám pětikoalice předvedla, že jí je zcela jedno, zda naši občané reálně chudnou, že český průmysl je již na kolenou a řada rodinných podniků s dlouholetou tradicí směřuje pomalu a jistě do bankrotu. A obdobně pětikoalice zcela rezignovala na trajektorii udržitelnosti veřejných financí. Plánují zadlužit tuto republiku o bezprecedentních 1 200 miliard korun, a to při zavádění nových daní a inflačním nárůstu příjmů. V roce 2023 dojde k nárůstu strukturálního salda z 2,9 % HDP na 3,1 % HDP a konsolidaci veřejných financí neplánuje pětikoalice ani v roce 2024, kdy má být strukturální saldo 3,0 % HDP stejně tak jako v roce následujícím.

Naopak, prioritami této koalice bylo vzít finanční prostředky zdravotnictví, které jsme my naopak, konfrontováni s covidovou krizí, vehementně podporovali, protože kvalita zdravotní péče byla pro naši vládu vždycky prioritou.

Dále je další prioritou pětikoalice změnit zákon o státní službě a vytvořit si řadu dobře placených míst pro své známé a kamarády, a v oblasti daní dokonce podporovali snížení daně z hazardu. Jen díky tlaku opozice dnes hazardní lobby ještě nebouchá šampaňské. A takto bych mohla v nerozumných krocích kabinetu Petra Fialy pokračovat až k elektronické evidenci tržeb.

Dnes v důsledku zcela zřejmého a nesmyslného boje proti všemu, co vláda Andreje Babiše zavedla, chtějí Petr Fiala a Zbyněk Stanjura zrušit jeden ze základních nástrojů digitalizace státní správy. Chtějí zrušit jeden ze základních nástrojů narovnávání podnikatelského prostředí v České republice a chtějí státní rozpočet v této krizové době ve světle toho, co jsem před chvílí řekla, připravit o třináct a při zavedení dalších vln až o jednadvacet miliard korun. Od 1. prosince 2016 tu funguje v různých formách EET a my všichni jsme viděli, jak bezproblémový náběh tento systém měl. V první fázi se EET týkala segmentu ubytování, stravování a pohostinství. Odvětví, kde se předpokládal podle analýz a podle údajů Českého statistického úřadu největší objem v té době nepřiznaných příjmů. Postupně pak nabíhaly další segmenty ve druhé vlně, která platí od 1. března 2017, se objevovaly segmenty maloobchodů a velkoobchodu. Další vlny měly postupně nabíhat, ale vzhledem k příchodu pandemie Covid-19 byl tento postupný náběh odložený. Krok za krokem, s rozmyslem, jsme zaváděli nová opatření, která nejenom zlepšila kvalitu tržní ekonomiky v naší zemi. První a druhá vlna EET dle oficiálních údajů Ministerstva financí přinášela do státního rozpočtu dodatečných třináct miliard korun, a to každý jeden rok. Při zavedení dalších dvou zbývajících vln by to dokonce bylo dalších zhruba 7,7 miliardy korun. Dohromady by šlo tedy téměř o 21 miliard korun každoročně! o vše jsou zcela jisté finanční prostředky, které by se vládě v rozpočtu nyní velmi, velmi hodily. Není možné na jedné straně hovořit o zvyšování daní, jak nám předvedl včera a v těchto dnech ministr a vicepremiér této vlády, ministr práce a sociálních věcí, Jurečka. Mluvit o tom, že vláda nemůže více pomáhat firmám a domácnostem, a na straně druhé si dobrovolně škrtnout výrazný příjem rozpočtu.

Navíc dle nezávislé výzkumné agentury STEM je postoj většiny veřejnosti vůči EET pozitivní. Dvoutřetinová většina společnosti považovala zavedení EET za pozitivní opatření a tento názor je v čase stabilní. Pozitivní pohled na EET byl u veřejnosti zachován i přes soustavnou a obvykle nepravdivou kritiku současné vládní pětikoalice. Z průzkumu agentury STEM vyšlo, že EET přispívá dle názoru respondentů k narovnání podnikatelského prostředí v České republice. Tento názor sdílí třípětinová většina české veřejnosti. Až 2/3 společnosti je přesvědčeno, že elektronická evidence tržeb přispívá k lepšímu výběru daní. A téměř dvoutřetinová většina společnosti považuje rozšíření EET za spravedlivé a třípětinová většina dokonce za správné. Je zcela jednoznačné a zřejmé, že EET systém s výraznou podporou veřejnosti v České republice. EET napomáhá v rovnosti podnikání, zvyšuje kvalitu tržní ekonomiky a podnikatelského prostředí. A já věřím, že je třeba, aby stát zajišťoval rovnost podmínek a dle výzkumu STEM nejsem sama - většina českých občanů to vnímá podobně. Občané totiž chtějí žít v republice, kde je férové podnikatelské prostředí. Kde není slušnost nevýhodou.

Vaše vláda si do programového prohlášení napsala, že chce bojovat s šedou ekonomikou. Tento váš krok, ale je naopak pro šedou ekonomiku jako živá voda. Efekt EET byl zřejmý; bylo jím podstatné a významné snížení administrativní zátěže, a to pro podnikatele, ale i pro státní aparát. Finanční úřad se díky EET k informacím dostává včas. Může jich cíleně využívat a následně také analyticky zpracovávat. Díky EET nemusel finanční úřad zahajovat namátkové kontroly a prověřování, které poctivou část podnikatelské sféry, a tady chci říci, že této části je naprostá většina, časově a administrativně zbytečně zatěžovaly. A samozřejmě tyto daňové kontroly nejsou zadarmo a budou stát stovky tisíc korun na administrativních nákladech státu a další stovky tisíc korun bude podíl administrativních nákladů podnikatelského sektoru.

Zrušení EET je nevýhodné jak pro veřejnou sféru, tak i pro občany a podnikatele. Podnikatelé informace z EET mohli využívat ve svůj prospěch. Zrušením EET naopak podnikatelé přicházejí o efektivní nástroj pro podporu svého podnikání, který již na platformě EET mnozí vybudovali, propojili to s účetními programy, daňovými programy a tak dále. Kontrola provozu, elektronické účtenky pro zákazníky, hlídání výše obratu pro DPH, (nesrozumitelné) po paušální daň, prokazování obratu financující bance a podobě. To, co mě ale mrzí ze všeho nejvíce je, že se celé odvětví vrátí zpátky v čase do 90. let minulého století. Bohužel v odvětví gastra lze již očekávat návrat šedé ekonomiky a děje se to dle informací lidí pracujících v tomto odvětví již dnes. Lze očekávat velký nárůst plateb v hotovosti a v období takto dramatické inflace, kdy je navíc pomoc vlády zcela minimální je, bohužel, motivace obcházet daňovou povinnost mnohem vyšší. Férové podnikání je základem zdravé ekonomiky a konkurenční výhoda nesmí být založena na nezdanění příjmů.

To, že se vláda Petra Fialy rozhodla obrat poctivě pracující lidi, tvrdě pracující podnikatele a zradit důvěru všech těch, kteří věří, že férový přístup je ten správný, je důkazem toho, jak se vládní pětikoalice o své občany nezajímá. Vládní pětikoalice se ohlíží pouze na sebe. Místo uvažování o zavedení dvojí kvality péče, snížení rodičovské, zvyšování zdanění práce, snížení podpory v nezaměstnanosti nebo zvýšení věku odchodu do důchodu by se měla v první řadě podívat, kde lze zvýšením efektivnosti výběru daní získat finanční prostředky do státní kasy. Vy ale ty prostředky naopak škrtáte. A to je neodpovědné, zmatené a hlavně velmi nebezpečné pro rozpočtovou politiku.

Dovolte mi ještě poukázat na vystoupení z tohoto týdne nebo z minulých pár dnů, kdy ať nemluvím tady jenom jako politička, ale ať cituji zástupce podnikatelské veřejnosti, protože já myslím, že názory jak Hospodářské komory, tak dalších podnikatelských svazů a komor, které podporují alespoň, alespoň ponechání dobrovolného EET, což je předmětem pozměňovacího návrhu, který jsem podala, tak si myslím, že byste měli znát.

A já tady budu citovat restauratéra pana Kastnera, který je současně členem představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků. Ten článek nebo rozhovor v Hospodářských novinách má titulek Cash only.

Do hospod se vrací nešvary z devadesátek, ale tudy cesta nevede, říká restauratér Kastner. A říká, že v podstatě najisto pokračovat v podnikání chce něco přes polovinu restaurací v Česku. Vyplývá to z průzkumu stravenkové společnosti Eden, Edenred na vzorku více než dvou set podniků. Situace je špatná a část podniků přežívá pouze díky kouzlu cash only, tedy šedé hotovosti, která jde mimo účetnictví. Je to nešvar, ale současně slepá ulička, varuje Kastner.

Podle něj přijdou nejhorší časy pro restaurace na začátku roku, kdy budou lidé šetřit po Vánocích. A pak se ukáže síla konceptu, jak dokážete lidi nalákat, na co je nalákáte a podobně. A stejně tak v Prostoru X vystoupil, je to podcast, a říká, pivo musí zdražit, restaurací je moc, přežijí ti kvalitní a ti levní. Vláda nám řekla prostě ne.

A já cituju z tohoto podcastu, kdy on říká, jak ubylo restaurací a říká, úbytek mohl být ještě větší nebýt zrušení - ono není zrušené EET, je dobrovolné, zrušení EET. To podle něj sice zachrání pár jednotlivců před krachem, ale celou gastronomii vrací zpátky do devadesátých let. A to je vaše cesta. To je přesně vaše cesta, přehlížet lidi, přehlížet potřeby firem, přehlížet potřeby všech, kteří jsou teď v obrovských problémech, ale ideologii, ideologii povýšit nad zdravý selský rozum a nad zájmy celé společnosti. To je to, o co vám jde, a to skutečně jste schopni dotáhnout do toho závěrečného, závěrečného konce. To je celé, co jsem vám chtěla říct, vědoma si toho, že tady máte většinu a že tento nesmyslný návrh bezesporu se vám podaří dotáhnout do konce.

Nicméně dívám-li se na pravou stranu sálu, tak vidím, že tam téměř nikdo nesedí, že tedy zájem o tento poměrně klíčový problém, který není jenom jakousi politickou přestřelkou tady mezi námi, mezi opozicí a koalicí, ale hýbe podnikatelským sektorem, hýbe těmi, kteří se proti tomuto vašemu nesmyslnému návrhu jednoznačně staví. A já si myslím, že to je nedůstojné, protože lidé nás pozorují, poslouchají nás, poslouchají nás podnikatelé, zástupci svazů a komor. A myslím si, že by tato Sněmovna tady měla mít důstojné zastoupení, a to nejen ze strany opozice, ale i ze strany koalice. Já vznáším, pane místopředsedo, procesní návrh na přerušení tohoto bodu do konce - do konce roku 2022.

Děkuju.

