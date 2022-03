Schillerová (ANO): Vetujeme zrychlené řízení

reklama

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Pane ministře, dámy a pánové, já jsem tady naslouchala bedlivě jak panu ministrovi, tak paní bývalé ministryni, naší stínové ministryni pro místní rozvoj Kláře Dostálové. Vzpomínám si, jak se rvala za tento zákon a pramálo jsem v tom viděla politiky. Já jsem to vždycky vnímala tak, že je to skutečně pomoc v této oblasti, která je nezbytná. Kdo jste někdy v životě něco stavěli, tak víte, co to je za velký problém, v Brně říkáme opruz, tak to tady říkat nebudu, to není spisovné slovo. Ale ještě navíc my tady máme různé, zase použiji jihomoravský výraz, krojované zvláštnosti. Co stavební úřad, to jiný přístup, to jiná lhůta, to jiné chování. A lidé vám to řeknou, jestli s nimi mluvíte. Jsou stavební úřady, které jsou skvělé, a jsou stavební úřady, které nejsou skvělé. A protože tady nemáme žádnou společnou ruku, která by to metodicky řídila a nějakým způsobem koordinovala, tak proto vznikl za účelem zkrátit stavební řízení, ale i nějakým způsobem ho zkoordinovat, tento stavební zákon. Nebyl nakonec stejný jako ten, který vláda schválila, protože to je politika a v politice musíte udělat vždy hodně kompromisů, ale byl to první počin, který nás měl dostat z mezinárodních žebříčků, kde se ocitáme skutečně na těch nejhorších místech.

Hnutí ANO tady bude hovořit, a další kolegové z hnutí ANO, na toto téma, kolegové, kteří se mu věnují více do hloubky jako já. Já jsem tu teď proto, abych jménem dvou klubů v této Poslanecké sněmovně, jménem klubu hnutí ANO a jménem klubu hnutí SPD, podala veto podle § 90 odst. 3 jednacího řádu na projednávání tohoto předloženého tisku v takzvaném zrychleném řízení. Domníváme se, že musí být prodiskutován. Musí být prodiskutován a musíme vědět a chceme vědět, protože se nás na to ptají občané, a nejen naši voliči, ale občané, co bude dál. Co tedy vlastně vláda zamýšlí? Kam hodlá posunout stavební řízení? Jak hodlá pomoci občanům? Děkuji vám.

