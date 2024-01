Schillerová (ANO): Víte, kolik nás loni stála Fialova nutella?

reklama

Vážení přátelé, víte, kolik nás loni stála Fialova nutella? Tím, že ji koupil v Německu a ne tady, připravil českou státní pokladnu o nějakých 22 korun na dani z přidané hodnoty. A teď si představte, že nemáte ve vozíku propagační nutellu a kečup, ale proviant pro celou rodinu na měsíc dopředu.

Tam už ztrácí naše státní kasa přes 500 korun na každý takový nákup. Jsou to peníze, které odtékají nikoli do kasy Zbyňka Stanjury, ale Christiana Lindnera, ministra financí Spolkové republiky Německo. Miliardy od českých rodin vylepšují skóre taky Andrzeji Domańskému v Polsku a Magnusi Brunnerovi v Rakousku. U nás v Česku se mezitím propadl výběr DPH o 24 miliard oproti plánu.

Teď to zní, že sahám do svědomí všem, kteří se rozhodli pro levnější nákupy v zahraničí. Jak bych ale mohla? Vždyť k výpravám za hranice loni povzbuzoval lidi sám Fialův poradce Křeček. Moc dobře ví, že lidi nebudou platit těžce vydělané peníze obchodním řetězcům jen proto, aby část skončila v české pokladně.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Aby člověk chtěl odvádět daně do státní kasy, musí mít nejdřív dojem, že ta kasa patří i jemu. Že i pro něj je tam místečko. Že i na něj alespoň trochu myslí ministr financí, když sestavuje státní rozpočet. My jsme investovali a pomáhali, jenže teď je opět u moci ODS. A stejně jako za jejích předchozích vlád už mají lidé znovu dojem, že státní pokladna není pro ně, ale pro někoho úplně jiného.

Anketa Líbil se vám novoroční projev prezidenta Petra Pavla? Líbil 4% Nelíbil 33% Nesledoval jsem ho 63% hlasovalo: 26427 lidí

Zbyněk Stanjura potřeboval stlačit svoje manko za rok 2023 pod psychologickou hranici 300 miliard. A jak to udělal? Lepším výběrem daní? Tlakem na ostatní ministry, aby čerpali peníze z Evropské unie?

Ne. Udělal to tak, že upřel seniorům právně zaručenou valorizaci důchodů, bokem si půjčil miliardy od Evropské investiční banky a do dna vysosal veškerý zisk polostátního ČEZu. Ten zisk jsou mimochodem vaše peníze, které jste zbytečně zaplatili navíc za drahou elektřinu. Kdyby je tam Stanjura alespoň nechal, mohl mít základ pro výstavbu nových jaderných bloků. On si ale prostě vzal 99,5 procenta, aby zaplácl díru svého mizerného hospodaření. Jak na nás všech bude šetřit v příštím roce, víte sami. Už žádné školkovné, žádná sleva na partnera, nižší mzdy, vyšší daně.

Pane Stanjuro, sdíráte lidi, ale i tak máte nejhorší výsledky hospodaření mimo covidové roky. Jak chcete, aby všichni poctivě platili daně, když děláte ze státní kasy černou díru? Moc dobře víte, že vaše skutečné manko je 342,5 miliardy. To proto se tak okatě chlubíte, že je to „jen“ 288,5 miliardy. I se všemi vašimi účetními triky to je čtvrtý nejhorší výsledek v dějinách České republiky.

Pořád se nám snažíte namlouvat, že bojujete s krizí. Přitom je lidem jasné, že tou krizí jste vy sám.

Přeji fajn víkend všem.

Psali jsme: Schillerová (ANO): Pro „nadstranického“ prezidenta by byl opravdu nejvyšší čas Schillerová (ANO): Můžeme otočit směr, kterým se Evropa už mnoho let valí Schillerová (ANO): Všem bez rozdílu přeji k Vánocům hodně síly Schillerová (ANO): Pane premiére, čupněte si a zkuste bobří smích, pak šnečí a lišácký

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE