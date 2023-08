Schillerová (ANO): Žádná krize nenastala?

reklama

Vážení přátelé, tak vy ještě pořád jezdíte na dovolenou? To jste neměli dělat. Pan ministr Rakušan si totiž nechal proklepnout cestovní kanceláře a zjistil nepěkné věci. Prý se mezi vámi stále najdou tací, kteří mají volných deset tisíc korun na last minute týden v Hurghadě s polopenzí. Co to znamená? Že se vládě nepodařilo odčerpat úplně všechny vaše úspory. Pro pana Rakušana je to jasný důkaz, že „žádná energetická krize nenastala“. Fakt. Tohle on řekl v posledním rozhovoru, kde se dme velkorysostí a pýchou.

Takže co tím vzkazujete Čechům, pane Rakušane? Energie mohly být ještě o tisícovku dražší? Vládní strop na energie mohl přijít ještě později a mohli jste ho nastavit ne 4x, ale 5x výš, než bylo potřeba? Inflace mohla být klidně 25 procent, ne 18? Češi všechno zvládnou, viďte? A to jejich holé přežití si pokaždé vyložíte jako svůj úspěch.

Anketa Souhlasíte s ministrem Rakušanem, že spáchá-li zločin stát (má na mysli Rusko), musíme trestat i jeho občany? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 10721 lidí

Žádná krize nenastala? Třetina domácností se kvůli vaší vládě propadla do chudoby, tisíce seniorů a samoživitelek už půl roku nedostaly peníze, které jim náleží. Už druhý rok po sobě hospodaříte s penězi daňových poplatníků nejhůř v dějinách České republiky, a ještě plánujete zchromit národní ekonomiku o dalších sto miliard svými tupými, amatérskými škrty a zvyšováním daní. Co by se muselo stát, abyste pochopil, že třetina národa prožívá krizi každý den a další třetina se reálně bojí, že se do ní propadne?

Paní Pekarová kdysi prohlásila, že vláda není pro lidi. A lidé jí to odsouhlasili: „Tahle vláda není pro nás.“ Podle posledního průzkumu CVVM si tři čtvrtě národa přeje, aby Fialova vláda skončila. Těch, kteří vládě „rozhodně důvěřují“, je stopové množství dvě procenta. Naopak ti, kteří už tuto vládu nemohou vydržet, se opět chystají demonstrovat. Pan Rakušan samozřejmě v rozhovoru nezklamal a už dopředu každého z nich označil za nenávistného nacionalistu.

Jeden sympatický moment jsem ale v rozhovoru s panem Rakušanem našla. „Občané uvidí zlepšení,“ tvrdil moderátorovi. A to je pravda. Po roce 2025 skutečně ano.

To vám slibuji a přeji moc hezký víkend.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Schillerová (ANO): Češi nejsou ovce, jsou ekonomicky způsobilejší než Fialův ministr financí Schillerová (ANO): Dvořákovo ministerstvo nepotřebuje nikdo Schillerová (ANO): Nejhorší výsledek v novodobé historii ČR Schillerová (ANO): Co vlastně znamená mít čistý stůl?

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE