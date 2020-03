Seďa (ČSSD): Několik poznámek k pandemii koronaviru

reklama

Mám několik poznámek k pandemii koronaviru. Za prvé, to, že výrazně zasažená je Itálie, zejména její severní část, je způsobeno pracovníky z Číny. Má jich tam pracovat na 50 000, z toho má být 16 000 nelegálních pracovníků. Co to ukazuje? Že pro zisky společností se udělá cokoliv, a to bez ohledu na zajištění zdravotních a hygieniských opatření. To přece stojí společnost i firmy peníze, proto je čínská ekonomika rychle rostoucí. Pak se není čemu divit, že nákaza vznikla v Číně a také se odtud rozšířila do Evropy.

A za druhé, opravdu je náhoda, že ve středu ukončila své zasedání poslanecká sněmovna po konzultaci předsedy PSP ČR a premiéra. A na druhý den ráno se sešla na mimořádném zasedání vláda, aby vyhlásila stav nouze. Myslím si, že by naopak zástupci lidu měli nejen zasedat, ale měli by být připraveni národu při zastavení pandemie pomoci. A také jsou placeni za kontrolu exekutivy. Tu nebudou do dalšího zasedání poslanecké sněmovny provádět? Včerejší vysvětlení předsedy PSP ČR, proč se ukončilo zasedání, bylo velmi nešťastné a také zavádějící.

Ing. Antonín Seďa ČSSD



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Seďa (ČSSD): Koronavirus zastavil v naší zemi vše Seďa (ČSSD): Poděkování ženám k jejich svátku Seďa (ČSSD): Co by dala ČSSD za volební výsledek SMERu Seďa (ČSSD): Ukázka manipulace a šíření strachu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.