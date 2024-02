Seďa (SOCDEM): Co je pravda a co je lež

reklama

Evropská unie a zejména některé evropské státy začínají pomalu, ale jistě ustupovat od stanovených cílů Green dealu. Důvodem jsou schodky státních rozpočtů a neochota dotovat elektromobilitu a obnovitelné zdroje v tom rozsahu, jaký si Evropská komise stanovila. Ale tím hlavním důvodem je skutečnost, že výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů je velmi drahou záležitostí. a pokud by nebylo obchodování s emisními povolenkami, zatěžující výrobce elektrické energie z fosilních paliv, pak by cena energie z obnovitelných zdrojů byla pro spotřebitele neúnosnou.

Proto nerozumím české vládě, zejména MPO a MŽP, že jde s křížkem po funuse a hodlá i nadále velmi štědře dotovat OZE a nákupy elektromobilů. Přitom si vláda neustále stěžuje na vysoké zadlužení a na nutnost přijetí konsolidačního balíčku. To, že média a čeští politici nemluví pravdu, se ukázalo na řadě výrocích pana ministra průmyslu a obchodu. Uvedu ty nejpalčivější, které dokazují, jakým způsobem klame vláda širokou veřejnost.

„Přijatá opatření schválená v EU umožňují, aby výrobci elektřiny z jiných zdrojů než z plynu odváděli do státního rozpočtu velkou část ceny za každou prodanou MWh. Z těchto mimořádných příjmů jsme financovali model zastropování“. Takto hovořil pan ministr MPO a zároveň připomněl, že například za 1 MWh se u jádra odvádělo 70 EUR.

Stejný pan ministr zdůvodňoval zvýšení ceny regulované složky energie takto: „Cílem modernizace energetiky je snížit cenu elektrické energie pro zákazníky. Proto podporuji rozvoj levných obnovitelných zdrojů (často se uvádí občasné zdroje energie - OZE) nezatížených cenou emisních povolenky. Posílíme tak naši energetickou soběstačnost a snížíme emise.“ Podobně česká média stále tvrdí, že elektřina z OZE je nejlevnější, protože suroviny k výrobě jsou zdarma.

Pokud tyto výroky pokládáme za pravdivé, pak nerozumím tomu, proč z jaderných elektráren se odvádělo 70 EUR za MWh a u energie vyrobené z větru, slunce, geotermální energie a vody se odvádělo 180 EUR za MWh. Přitom tyto stropy tržních příjmů výrobců měly podle ministerstva pokrývat běžné provozní náklady a případné investice. Pokud je to tak, pak z toho jasně plyne, že elektrická energie vyrobená z jádra je nejlevnější. A naopak cena energie z obnovitelných zdrojů a OZE je téměř nejdražší. Ale to odborníci na energetiku vědí již velmi dlouho.

Vlastně mě to ani nepřekvapuje, protože zvýšením cen elektrické energie se snižuje konkurenceschopnost našich výrobků a zvyšují se náklady na bydlení. V minulém roce došlo k poklesu průmyslové výroby o 0,4% a stavebnictví dokonce o 6%. Jako jediná země z EU jsme ještě nedosáhli před covidový HDP. Prostě ideologicky přijaté cíle Green dealu nejsou ani racionální, ani reálné. Což mimo jiné dokazuje nejnovější doporučení Evropské komise o snížení emisí o 90% do roku 2040. A pro českou vládu by mělo být jasné, kam tato politika směřuje. Namísto toho se budou mezi sebou dohadovat, kdo za to může. Proto si kladu otázku, proč si naše vláda nevidí ani na špičku nosu a proč vydává lež za pravdu. To chce opravdu zdevastovat náš průmysl a snížit životní úroveň našich občanů.

Ing. Antonín Seďa SOCDEM



Článek byl převzat z Profilu Ing. Antonín Seďa

