Seďa (SOCDEM): Sociální demokraté před programovou konferencí

Sociální demokracie usiluje o návrat do Parlamentu ČR. Jedním z důležitých kroků v to to úsilí je vypracování kvalitního a realistického politického programu, který bude skutečně řešit aktuální problémy České republiky.

Pro sociální demokracii byl vždy důležitý politický program, protože každou politickou stranu by měl program reprezentovat. To, že v posledních letech sklouzává pouze k všeobjímajícím stranám a k populismu je spíše ukazatel vyprázdněnosti politiky a snahy uspět za každou cenu. Ono totiž není jedno s čím která politická strana jde do voleb. Politický program jí má charakterizovat. Tak jako její reprezentanti, kteří jsou odpovědní za prosazování tohoto programu na všech úrovních.

Proto i nadcházející programová konference SOCDEM je důležitá i v rámci jejího restartu z pohledu široké společnosti. Sociální demokracie totiž reprezentuje něco, co by se dalo s nadsázkou nazvat národní či komunitární levicí. A ta je programově v přímém protikladu k takzvaným liberálním levičákům v Evropské unii. A to především proto, že silněji vnímáme národní tradice, historické konotace a státní zájmy. A také v tom, že zastupujeme běžné lidi a hájíme jejich oprávněné zájmy.

SOCDEM poněkud zapomněla, kde je její místo a že sociální demokracie byla vždy pro mír a diplomatická řešení rozličných konfliktů. Právo na život je výchozím a výsadním lidským právem. A právo na život je také právem na mír. Proto i míra odolnosti a schopnosti státu se bránit závisí na politické, ekonomické a sociální stabilitě. Nelze připustit, aby programová diskuse se scvrkla toliko na autoritativní rozhodování úzkého okruhu vedení, které v zájmu udržení moci omezuje diskusi. Proto vítám možnost zapojení se celé členské základny v rámci registrace na programovou konferenci.

SOCDEM politika stála vždy mimo jakoukoliv ideologii, která jí byla vždy cizí. Vždyť i ideologizovaná zelená politika EU ve formě Green dealu má být podrobena sociálnímu auditu, zejména z pohledu zachování cen energií, konkurenceschopnosti českých firem a zvyšování životní úrovně občanů země. Kvalitní životní prostředí a jeho ochrana byly a stále jsou důležité atributy politiky SD. Nelze tolerovat poskytování dotací těm nejbohatším, a to na úkor drtivé většiny nízko a středně příjmových občanů. Důraz na mezigenerační solidaritu se musí odrazit v reálné hodnotě penzí a výši platů a mezd.

Dění v ČR je již dlouho ozvěnou toho, co si přejí někde v zahraničí. Pohled na vládu s rekordní nedůvěrou tří čtvrtin populace nebo do poslanecké sněmovny není potěšující ani pro vládní pětikoalici, ani pro parlamentní opozici. Problém je, že se v parlamentu bere politika jako konflikt, jako střet různých vidění světa Namísto sebeprezentace politických návrhů jde o udržení se u moci. SOCDEM musí jasně a zřetelně říci, že současný neo-liberalismus znamená „politiku prokapávání bohatství dolů k lidem“. Což odporuje principům spravedlnosti a solidarity, prosazované SD.

