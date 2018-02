Sehnalová (ČSSD): Dokument Hranice práce otevírá řadu důležitých otázek a sklízí zaslouženou pozornost

Novinářka Saša Uhlová a režisérka Apolena Rychlíková, autorky dokumentárního filmu Hranice práce, přijely ve středu 31. ledna na pozvání europoslankyně Olgy Sehnalové do Bruselu, kde svůj film představily divákům v Evropském parlamentu. Promítání filmu a následná beseda s autorkami se těšily velkému zájmu diváků.

Dokument ukazuje osobní zkušenosti Saši Uhlové s prací v zaměstnání s příjmem na úrovni minimální mzdy. Jak autorky zdůraznily, takzvaná „levná práce" není okrajovým fenoménem, ale hodinovou mzdu menší než 83 korun má v České republice zhruba každý pátý zaměstnanec.

„Na dokumentu oceňuji hlavně to, že osobní formou přibližuje skutečné pracovní podmínky nejméně placených zaměstnání. Bezprostředně po zveřejnění reportáží, na nichž je dokument založen, jsem proto autorky pozvala do Evropského parlamentu. Považuji to za velmi důležité téma, kterému se u nás ale dosud věnovala z novinářského pohledu minimální pozornost. Jsem proto ráda, že tento film otevírá řadu důležitých otázek a sklízí zaslouženou pozornost," zdůraznila Olga Sehnalová.

Film měl premiéru vloni na podzim na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava, kde získal cenu za nejlepší český dokument roku a odvezl si také Cenu diváků. V rámci Cen české filmové kritiky byl tuto sobotu také oceněn v kategorii „Mimo kino". Saša Uhlová nyní chystá ze svých zkušeností knihu, kde by chtěla přiblížit více příběhů svých kolegů.

MUDr. Olga Sehnalová, MBA ČSSD



autor: PV