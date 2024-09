Sekera (PRO): Zastupitelé by měli jednat rychleji a efektivněji

1. Jak se stavíte k situaci, kdy obviněný ředitel městské policie Chomutov Tomáš Douda zůstává ve funkci? Měl by být odvolán, nebo nechat rozhodnout až soud?

Z mého pohledu by měl být ředitel městské policie Tomáš Douda dočasně postaven mimo funkci, dokud nebude ukončeno vyšetřování. Trestní stíhání za zneužití pravomoci úřední osoby je vážná věc, a i když platí presumpce neviny, město musí zajistit, aby funkci vykonával někdo, kdo není pod takovým podezřením. Je důležité, aby městská policie měla ve svém vedení osobu, která není zatížena žádnými pochybnostmi. Dočasné odvolání není projevem předpojatosti, ale nutností udržet důvěru v instituce veřejné správy.

2. Jak hodnotíte postoj zastupitelů, kteří se nerozhodli, zda Tomáše Doudu ponechat ve funkci, nebo ho odvolat?

Postoj zastupitelů, kteří se nedokázali rozhodnout, vnímám jako váhavý a nedostatečný. Měli by jednat rychleji a efektivněji. Ve veřejných institucích, a zvláště v těch, které se zabývají bezpečností, není prostor pro váhání. Obvinění takovéto povahy vyžadují rychlá rozhodnutí. Nerozhodnost podrývá důvěru občanů v transparentnost a integritu vedení města. Pokud zastupitelé nejsou schopni rozhodnout v takto zásadní otázce, je to důkaz nedostatku politické vůle nést odpovědnost za ochranu veřejného zájmu.

3. Co říkáte na tvrzení, že město nemůže mít trestně stíhaného ředitele strážníků, i když je městská policie ve skvělém stavu?

Trestní stíhání a funkční stav městské policie jsou dvě oddělené věci. I kdyby byla policie v nejlepším stavu za poslední léta, nemůžeme mít ve vedení osobu, proti které je vedeno trestní stíhání. Vedení městské policie je velmi citlivá funkce, kde je důvěra obyvatel klíčová. Trestně stíhaná osoba, zejména za tak závažné činy, jako je zneužití pravomoci úřední osoby, ohrožuje důvěru v celou instituci.

Pokud sám ředitel městské policie tvrdí, že prováděl lustrace vozidel kvůli podezření ze sledování primátora Hraby, už toto je závažné porušení zákona, neboť takový druh trestné činnosti nespadá do kompetence městské policie. Navíc tím mohl ohrozit činnost jiných policejních orgánů. To je dostatečný důvod, aby takovýto ředitel byl postaven mimo službu. Proto trvám na tom, že by měl být ředitel dočasně odstaven a jeho role by měla být převzata někým, kdo tuto důvěru může naplno zajistit.

4. V jakých případech je podle vás odůvodněné postavit veřejného činitele mimo službu během vyšetřování?

Veřejného činitele by mělo být možné postavit mimo službu, pokud je obviněn z trestného činu, který se přímo týká jeho úřední role. To se obzvláště týká situací, kdy by jeho setrvání ve funkci mohlo ohrozit průběh vyšetřování, ovlivnit svědky, nebo kde je ohrožena důvěra veřejnosti v tuto funkci. V případě Tomáše Doudy se jedná o zneužití pravomoci, což je přímé zpochybnění jeho schopnosti vykonávat roli ředitele městské policie objektivně a nestranně. Dokud soud neprokáže jeho nevinu, mělo by být standardním postupem jeho dočasné odstavení.

5. Jaký je podle vás nejlepší postup při řešení případů obvinění veřejných činitelů z korupce a machinací s veřejnými zakázkami?

V případech korupce a machinací s veřejnými zakázkami je nutné postupovat s nulovou tolerancí. Za prvé, každý veřejný činitel, který je obviněn z těchto činů, by měl být okamžitě dočasně odvolán z funkce. Taková osoba musí být mimo pozici, kde by mohla ovlivňovat svědky, důkazy nebo veřejné zakázky. Za druhé, musí být zajištěna maximální transparentnost vyšetřování. Město by mělo spolupracovat s nezávislými auditory a státními orgány, aby byla zaručena nestrannost. A za třetí, pokud se prokáže vina, musí následovat okamžité a tvrdé sankce včetně doživotního zákazu působení ve veřejných funkcích a finančních sankcí. V případě pochybností je důležité zavést preventivní opatření, jako jsou přísnější kontrolní mechanismy a posílení vnitřních auditů.