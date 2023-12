Semelová (KSČM): Pár postřehů z jednání pražského zastupitelstva

reklama

Listopadové Zastupitelstvo hl. m. Prahy se nekonalo poslední čtvrtek v měsíci, jak bývá zvykem, ale už 16. listopadu. Nad tímto datem se pozastavili i někteří opoziční zastupitelé. Ale budiž. Důležitější než datum je obsah jednání a jeho výsledky. Klasické kolečko zastupitelů vystupujících k programu se (jako obvykle) protáhlo, pár jich navrhovalo řešit to, co trápí Pražany, další se chtěli za každou cenu zviditelnit. Vzhledem k tomu, že v předešlých měsících řada předkládaných návrhů nebyla koalicí podpořena, navrhovány byly znovu. A opět většina neprošla.

Doprava je noční můra

Jedním z nich je návrh na zajištění financování pro rok 2023 připravených investičních akcí TSK. Např. u schválené cyklostezky Kačerov-Kamýk vyprší stavební povolení 4. února 2024, jeho prodloužení je administrativně náročné, navíc se to prodraží. U prací na cyklostezce u Žlutých lázní zase hrozí, že se protáhnou do letních měsíců a omezí tak provoz Žlutých lázní. Soubor mostních objektů na 5. května na SJ magistrále je důležité řešit mimo jiné z hlediska bezpečnosti. To vše však zůstalo mimo zájem pražské koalice.

Zřízení koordinátora dopravních staveb, další požadavek, jemuž se nedostává sluchu pánů konšelů. Nekoordinované uzavírky, rekonstrukce a opravy ze strany různých městských firem bez ladu a skladu trápí dlouhodobě všechny, kdo žijí v metropoli. Skákání přes příkopy, kolony v objízdných trasách, zasekané ulice – situace čím dál horší. Jednou se opravují silnice a chodníky, po ukončení se znovu rozkopají kvůli kabelům, poté nanovo kvůli kanalizaci…jeden se nestačí divit. Řidiči najezdí kilometry a kilometry navíc, stojí to peníze, trpí životní prostředí. Hřib jako obvykle kritiku odmítá.

Mgr. Marta Semelová KSČM



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Další perlička - plán na zpoplatnění vjezdu do centra Prahy. Má svá pro a proti. Centrum Prahy by určitě stálo za to zklidnit, ale po prodiskutování případných dopadů s těmi, kterých se to týká. Velkým příznivcem plánu je náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti). Ten se s městskou částí Praha 1 dohodl, že od příštího roku bude částkou 200 korun zpoplatněn průjezd ulicí Karmelitská na Malé Straně, Divadelní ulicí či Smetanovým nábřežím.

To se však nelíbí okolním městským částem. Podle nich to zde zahustí dopravu, takže výsledkem bude, že se problém přesune k nim. Chtějí proto hledat společné řešení. Mezitím však byly nainstalovány dopravní značky, které zakazovaly noční vjezd do významné části Starého města mezi 22:00 a 6:00. Na svém místě vydržely pouze den. Primátor Bohuslav Svoboda (ODS) se rozhodl zneplatnit je přeškrtnutím. Tomu říkám Kocourkov! KSČM léta prosazuje bezplatnou městskou hromadnou dopravu. Její preference by měla pozitivní vliv na životní prostředí i na průjezdnost Prahy. Ač jsme opakovaně vyzývali vedení města k odborné věcné diskuzi, vyslyšeni jsme nebyli.

Podívat se na zoubky dětské pohotovosti

Anketa Povedla se stávka ČMKOS? Povedla 83% Nepovedla 13% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 6764 lidí

Zubní pohotovost – to je problém. A zvlášť ta dětská. Aktuálně v Praze není ani jedno výhradně specializované pracoviště dětské zubní pohotovosti. V Thomayerově nemocnici funguje zubní pohotovost dohromady pro děti i pro dospělé, Na Františku a v Městské nemocnici pro dospělé, dětská zubní pohotovost byla zrušena v Motole. Ve Spálené ulici sice děti ošetři, ale jinak je tato zubní pohotovost také určena pro dospělé. Děti jsou tak v noci nuceni pobývat v čekárně s „různými“ dospělými, což pro ně bývá někdy velmi nepříjemné. Podle náměstkyně Udženija (SPOLU pro Prahu – ODS) bylo v Praze osloveno celkem 1091 zubařů, z toho pouze 17 jich bylo ochotno sloužit pohotovost. To je údajně jeden z klíčových problémů.

V té souvislosti musím znovu vzpomenout, že jako komunističtí zastupitelé jsme už před lety upozorňovali na tento vážný problém. Navrhovali jsme řešení, ale vedení města a jeho poslušní koaliční zastupitelé měli jiné starosti. Ty jim bránily zabývat se tím, co trápí běžné rodiny.

Otazníky nad rekonstrukcí Šlechtovy restaurace

Je to již pěkná řádka let, kdy jsme jako klub komunistických zastupitelů hl. m. Prahy spolu s komunisty na Praze 7 usilovali o to, aby se opravila Šlechtova restaurace, známé to výletní místo Pražanů. Pořádali se semináře, diskuze s občany, přesvědčování na všech možných úrovních. Trvalo dlouho, než konečně radnice v čele s tehdejší primátorkou Krnáčovou (ANO) k rekonstrukci přistoupila. Jenže to by nebyla Praha, aby opět nenastaly problémy. A to byste nečekali, zase jde o peníze, respektive o obrovský nárůst nákladů. Podle náměstka primátora Jiřího Pospíšila (SPOLU pro Prahu - TOP 09) je v tuto chvíli realitou, že jde o nárůst 380 miliónů. Mimochodem původní předpokládaná cena byla 170 miliónů korun. V tuto chvíli však už bylo proinvestováno 226 miliónů a městu pořád chybí jedna pětina. Dokončena je rekonstrukce kulturní části, kde se konají výstavy koncerty apod., ale k tomu je potřeba dokončit rekonstrukci restaurace (gastroprovoz, klimatizaci a dalších technické záležitosti). V příštím roce by to stálo 60 miliónů korun, jenomže ty rozpočtovány nejsou. A tak primátor Bohuslav Svoboda (SPOLU pro Prahu - ODS) navrhl přerušit projednávání bez termínu pokračování. Zastupitelé si oddechli a jeho návrh prohlasovali.

Psali jsme: Semelová (KSČM): Hrátky s českou vzdělaností? Stačilo! Semelová (KSČM): To je ta svoboda a demokracie? Pěkně děkuji – nechci! Semelová (KSČM): Hazard s českým vzděláváním Semelová (KSČM): Odmítáme neodborné zásahy do školství

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE