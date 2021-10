Senátor Adámek: Bohužel tady nekonala paní ministryně dlouhodobě

reklama

Děkuji, pane místopředsedo, paní předkladatelko, kolegyně, kolegové,

já jen krátce. Ono by si to zasloužilo vůbec k tomu nediskutovat, když se nedostavil nikdo z předkladatelů, ale přece jen mi dovolte úplně krátkou poznámku k tomu, co už tady bylo řečeno.

Zásadní je, abychom neschvalovali normu, která je připravovaná tímto způsobem. Ono to může rozkolísat systém sociálních služeb. Tak, jak jsme tady před nedávnou dobou měli navýšení příspěvku ve 3., 4. stupni pro pobytová zařízení, který prošel, stal se z toho mandatorní výdaj pro pobytová zařízení, o to se poníží dotace pro sociální služby. Ale už tam není řečeno a není vůbec jisté, jak to rozkolísá systém v terénních a ambulantních službách.

Takže tohle je potřeba si uvědomit, že to, co bychom tady schvalovali šité horkou jehlou, neprodiskutované, tak, jak to bylo řečeno, v širokém spektru odborníků a poskytovatelů, tak by to mohlo někde dopadnout, kde to ani nedomyslíme. A ještě je potřeba si říct, že to, co bylo řečeno u úhradové vyhlášky, kdy tohle bylo stěžejní pro to, proč sem ten zákon byl dán, aby se zvýšila úhradová vyhláška za stravu. Já bych byl jednoznačně pro, ale nedá se to dělat tímto způsobem, abychom to dali do zákona a ještě do přechodných ustanovení, když se to dá řešit vyhláškou a může to být během měsíce hotovo.

Bohužel tady nekonala paní ministryně dlouhodobě, od roku 2014 tu úhradovou vyhlášku nezměnila. Takže já také prosím o zamítnutí a omlouvám se, že jsem tak krátce vystoupil.

