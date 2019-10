Senátor Antl: Urychlení legisvakanční lhůty je rovněž rozumný posun

Dobrý den všem. Vážené dámy senátorky, vážení páni senátoři, vážená paní ministryně! Paní ministryně vám zde přečetla předkládací navrhovatelskou zprávu, ze které vyplynulo vše, co mám ve své zpravodajské zprávě, tudíž ji nemusím číst. Vyjádřím se ke svým povinnostem zpravodajským, tzn. k legislativnímu procesu.

Tento návrh novely, resp. novel více zákonů vláda předložila Poslanecké sněmovně 20. 11. 2018. Tam to proběhlo. Nám dolní komora českého Parlamentu postoupila návrh zákona 8. 10. 2019. Lhůta pro projednání v Senátu končí dnem 7. 11. 2019. To, že jsme dostali tisk my, a já, o tom už jste byli informováni.

Jinak doplním předkladatelskou zprávu pouze o svou prosbu, abychom skutečně nekladli překážky legislativnímu procesu; rychlému legislativnímu procesu. Protože v té první části samozřejmě spěchají všichni. Spěchá i Nejvyšší státní zastupitelství, aby mohlo dokonat výběrové řízení a mohlo se začít připravovat na to, aby České republika se vřadila. Druhá směrnice, tam je transpoziční lhůta, která skutečně uplynula 6. července, takže tam se rovněž spěchá.

Proč k vám ještě promlouvám? Já jsem to řekl na tiskové konferenci. Byl jsem osloven já i další s tím, abychom přijali pozměňovací návrh, který by měl, a to už jsme se tím tady zabývali pracně dva měsíce, to je novela samotného zákona o státním zastupitelství. To znamená, abychom se snažili připomenout dolní komoře českého Parlamentu, že by měli udělat novelu zákona o státním zastupitelství v tom smyslu, aby zamezila případnému odvolání nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Já jsem na to reagoval tak, že v žádném případě nebudeme komplikovat tuto novelu. Ostatně my nejsme na řadě. Vzpomínáte si, že je to věc dolní komory českého Parlamentu. Tam mají několik návrhů. Nedělají s tím nic. Měli by vysvětlit případně českému národu, proč oni nepokračují v legislativním procesu.

Z tohoto důvodu i proto, že jsem osobně hovořil s nejvyšším státním zástupcem, který mě rovněž prosil, abychom co nejrychleji přijali tuto novelu, říkal, že konzultovali s ministryní spravedlnosti celý ten průběh, a že se shodli právě na tomto změní.

Jinak nejsou problémy ani s těmi pozměňovacími návrhy v dolní komoře. Tam ostatně ten posun, resp. urychlení legisvakanční lhůty je rovněž rozumný.

V tuto chvíli mi nezbývá, než abych vás seznámil s naším usnesením, tedy s usnesením ÚPV Senátu Parlamentu ČR, které nese č. 51 a je z naší 14. schůze z 23. října. Na ní byl pan náměstek ministryně spravedlnosti Mgr. Michal Franěk a v jeho přítomnosti vám doporučujeme, resp. jsme vám doporučili pod I. projednávaný návrh zákona schválit, ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou, II. Antl coby zpravodaj, III. Antl jako předseda výboru vás s tímto, resp. předsedu Senátu seznámí s usnesením. A já dnes se zpravodajskou zprávou.

Toť ve stručnosti vše. Díky za pozornost.

