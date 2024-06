Senátor Balatka: Populistickým hnutím bez názoru a kontinuity dnešní doba zkrátka přeje

Tak a máme za sebou další volby. A výsledky jsou myslím velmi zajímavé. (Vydržte do konce příspěvku, dneska je to delší.)

Strany a hnutí aktuální vlády u nás v evropských volbách zpravidla příliš nebodují (viz porovnání na závěr) a nejinak tomu bylo i v těchto letošních. Český volič má velkou snahu vyvažovat.

Zvítězilo hnutí ANO, je třeba pogratulovat vítězi a popřát jim mnoho štěstí v realizaci jejich programu, jež nelítostně bojuje například proti Green dealu, který hnutí ANO a Andrej Babiš jako premiér ČR sám před lety v Evropě schválil, včetně ukončení výroby a prodeje aut se spalovacími motory v roce 2035. Populistickým hnutím bez názoru a kontinuity dnešní doba zkrátka přeje.

Druzí na pásce, koalice SPOLU, udělalo velmi slušný výsledek, gratuluji také. Zisk šesti mandátů je sice horší než v roce 2019, ale po tom, co jsme si jako republika v současné ruskou válkou zmítané Evropě v posledních letech zažili, tak se oslabení čekalo. Navíc to vyvažování vládních stran, Češi obecně nemají své vlády příliš v lásce. Třetí a čtvrtá příčka - no k tomu se vrátím na závěr. Pátá příčka patří Starostům a osobnostem pro Evropu, které jsem podporoval a volil. Nezapírám, že jsem čekal malinko lepší výsledek, ale dva mandáty jsou více než jeden, který jsme měli dosud. Šestí Piráti s jedním mandátem jsou pro mne překvapením, čekal jsem mnohem lepší výsledek, ale je možné, že z pohledu voliče přišli současným vládním angažmá o příchuť rebelů, přestože ve vládě dělají dobrou práci, těžko říct. Posledním, kterým se povedlo do europarlamentu probojovat, je SPD a Trikolora - asi jim "Fízl&Diesel" (jak vtipně přejmenoval expremiér Topolánek koalici Přísahy s motoristy) z třetí příčky vzal část jejich nezbedných voličů. Zřejmě společně s panem Rajchlem, jež na nás vykukoval a děsil z billboardů po celé ČR, Ten se do europarlamentu nedostal, čímž mi způsobil radost.

Tak a teď k té třetí a čtvrté příčce. Čtvrtá komunistická koalice STAČILO je smutná na pohled a protivná na poslech, ale fanoušci "Ruska a ruského míru" a protestních stran mezi námi také žijí a je demokratické, že je budou tito pohrobci komunistů spolu s antivaxery zastupovat. Největším skokanem, a bohužel nepříjemným překvapením, je pro mne již zmiňovaná koalice Přísahy s motoristy, zastupovaná milovníkem velkých silných aut, artefaktů se svastikami a prodavačem tajemných přístrojů, které vysíláním obdélníkových vln vyhání parazity z těla, Filipem Turkem. Zajímavé a trochu smutné je vědomí, jaké typy dokáží dnes zamíchat kartami. Ale takový je bohužel dnešní svět.

A teď to slibované srovnání.

Rok 2019, kdy vládlo ANO s ČSSD s podporou komunistů:

7 Počet europoslanců tehdy vládních stran (vč. KSČM)

12 Počet europoslanců tehdy opozičních, dnes vládních stran

2 Plus dva europoslanci za SPD

Tedy tehdejší vláda ANO versus sněmovní opozice: 7:14

Rok 2024

9 Počet europoslanců současné vládní koalice

8 Počet europoslanců sněmovní opozice

4 Počet europoslanců mimoparlamentních stran a hnutí

Tedy současná vláda pětikoalice versus sněmovní opozice: 9:8

Jako žádná hitparáda, ale pořád myslím slušný. Vzhledem k třetí rok trvající ruské válce na Ukrajině, energetické krizi 2022, obrovské postcovidové inflaci a probíhající informační válce Ruska na našem území. Ale bude potřeba zabrat.

P. S. Omlouvám se za délku příspěvku, chtěl jsem napsat jenom krátký komentář, ale myšlenky se mi rozjely a takhle to dopadlo.

P. P. S. Možná je to i tím, že na mne leze nějaký bacil, je mi blbě, mám knedlík v krku a zůstal jsem dnes pro jistotu pracovat a telefonovat doma, piju čaje a coldrex.

Ing. Miroslav Balatka BPP



