Senátor Balatka: Pravda o vodě? Smazali mi komentář a dali mi ban

Možná jste už na Facebooku narazili na placený příspěvek stránky, která si říká "Pravda o vodě.." (s moji fotkou a tzv. "vodárenským profilem"), který útočí na mou osobu. Zareagoval jsem v diskusi přímo pod článkem na pokroucené výroky uvedené v textu, moje reakce poté správci tzv. "pravdy o vodě" smazali a zakázali mi možnost se ke všemu, co o mně na svých stránkách píšou, v diskusi jakkoli vyjádřit. Dali mi ban. Diskutující z řad občanů mne stále vyzývají, abych odpověděl. Správci diskuse tyto požadavky vidí, ale o svém "hrdinském" činu, tedy že smazali mé odpovědi a dali ban, cudně mlčí. Zřejmě svoboda slova v pojetí tzv. "pravdy o vodě.." Na konci tohoto příspěvku naleznete moji smazanou reakci, dávám ji alespoň sem.

Základ svobodné společnosti je svobodná diskuse. Pokud svobodné diskusi někdo brání mazáním příspěvků, které jsou konstruktivní a slušné, tak mu o dosažení pravdy nebo nějakého konstruktivního závěru evidentně nejde. Smazáním příspěvku a banem na sebe správci prozradili, že se svobodné diskuse zřejmě bojí, že ji nechtějí. Že se pouze snaží o diskreditaci mé osoby šířením nepravd a manipulací, o šíření blbé nálady a představy, že každý politik je podvodník a bůhví co ještě.. No jo, blíží se volby, kandiduji, tak bude zřejmě ještě veselo..

O co jde? V roce 2021 jsme projednávali v Senátu petici s názvem Voda je život. Požadavky petice, kterých je deset, Senát pečlivě a veřejně projednával na několika úrovních. Diskutoval je s mnoha aktéry vodohospodářství, s ministerstvy, na téma petice konalo i Veřejné slyšení Senátu. Na základě těchto jednání na závěr přijal Senát usnesení, kde bere petici na vědomí a označuje jí jako celek za nedůvodnou. A od té doby se vždy před volbami snaží podobnými placenými příspěvky neúspěšní předkladatelé petice vždy očernit senátory, kteří nehlasovali podle jejich představ. Ani já jsem důvodnost petice tehdy nepodpořil, svůj postoj a názor jsem stručně odůvodnil ve své reakci, kterou ale správci smazali a dali mi ban. Každý holt dělá co umí.

A tady je moje smazaná reakce v diskusi:

"Moc zdravím všechny diskutující pod tímto placeným příspěvkem a děkuji panu Ajšmanovi, za upozornění na tuto diskusi. Vodárenská infrastruktura je klíčová, neuvážené prodeje zejména v 90. letech byly často špatně a dopady různé. Naprosto chápu rozhořčení některých z Vás, kdyby bylo to co je v textu tohoto příspěvku pouze pravda. Problém je ale v tom, že informace o mne v tomto placeném příspěvku, i na poměrně profesionálně vedeném webu, jsou převážně manipulace. Ústavou zaručené právo na vodu, které petice požaduje, by nejen podle mého reálně problémy neřešilo, stejně jako některé další požadavky, některé z nich by mohly situaci pro občany naopak zhoršit. A mé hlasování bylo pouze jedno a ne deset, jak by se možná mohlo z příspěvku zdát. Hlasováním jsem označil předkládanou petici jako nedůvodnou. Pokud by byly záležitosti petice a dopady jejího odložení tak závažné a jednoznačné, jak její předkladatelé píší, jistě by se takové senzaci věnovala svobodná média a nebylo by nutné je šířit placenými inzeráty na sociálních sítích. Přeji všem hezký den.

Ing. Miroslav Balatka BPP



