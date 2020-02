Senátor Balatka: Veřejnoprávní média v dnešní době potřebujeme

reklama

Demokracie ale bytostně potřebuje kvalitní informace, bez nich se nelze dobře rozhodovat. Pokud se člověk rozhoduje na základě nekvalitních nebo lživých informací, jaké asi může být jeho rozhodnutí? Proto si myslím, že na vládě a státu nezávislá veřejnoprávní média potřebujeme. Ať už je u vlády ODS, TOP09, STAN, ANO, ČSSD nebo zkrátka kdokoli. "Politikům se nevěří, politikové se kontrolují", jak říkal Karel Kryl.

Britská BBC - to je asi nejslavnější a nejlepší veřejnoprávní médium na světě. Její etický kodex se stal vzorem pro mnoho nezávislých médií demokratických států, Britové si BBC, stejně jako my v Česku Český rozhlas a Českou televizi platí formou koncesionářských poplatků. Britové jako občané nejstarší demokracie chápou smysl své veřejnoprávní BBC a také vědí, proč je dobré ji mít a co jim za jejich peníze přináší. Víme to ale i my, Češi?

"Nerozumím smyslu existence veřejnoprávních médií. Zárukou nestrannosti či svobody slova nejsou – rozhlas přece existoval i během německé okupace, televize vesele sloužila komunistickému režimu. Nikoho by dnes nenapadlo volat po „veřejnoprávních novinách“, je proto nepochopitelné vyžadovat (a platit) veřejnoprávní rozhlas a televizi."

To jsou slova paní Ing. Hany Lipovské, ekonomky, která byla nominována velmi překvapivě Českou biskupskou konferencí do Rady České televize. Srovnávat protektorátní rozhlas a bolševickou televizi se současnou veřejnoprávní televizí tímto způsobem možná lze, a určitě může mít paní Ing. Lipovská tento názor, ale prozrazuje to přinejlepším naprosto zásadní nepochopení základního rozdílu, jaký je mezi "státní" televizí a rozhlasem a "veřejnoprávními" médii. A pokud někdo, kdo tento rozdíl nechápe, kandiduje do Rady ČT, která má kontrolovat a usměrňovat chod televize, je to podobné tomu, jako kdyby chtěl někdo trénovat český národní tým ve fotbale a nechápal, proč nehrají ti chlapi ten fotbal na ledě a nemají brusle.. Což by nebylo pro náš národní fotbalový tým myslím úplně dobré.

Ing. Miroslav Balatka BPP



Demokracie potřebuje nezávislé informace. Obzvláště nyní, kdy média skupují jednotlivci nebo skupiny se svými obchodními zájmy. Přinesla by soukromá televize kritickou reportáž o svém vlastníkovi? Přinesla by reportáž, která by ohrožovala obchodní zájmy (rozuměj peníze) svého vlastníka? TV novu kupuje miliardář Kellner s obchodními zájmy v Rusku a komunistické Číně. Dovolím si minimálně z principu pochybovat o tom, že by tato televize například odvysílala reportáž kritickou k čínskému režimu, která by mohla ohrozit jeho čínské miliardové obchody. Proč by to dělal? Víme, jak jsou Číňané hákliví, nedávno zrušili koncerty Pražské filharmonie a Pražákova kvarteta v Číně jenom proto, že se jim nelíbilo jedno rozhodnutí pražského magistrátu.. A doplňuji opět citát z rozhovoru s paní Lipovskou: "Neznám jediný pořad České televize, který by nemohla vysílat komerční stanice." A nejde jenom o Čínu. Můžeme si všimnout, že investigativní novinařina a reportáže kritické k politikům se na českých komerčních stanicích téměř nevyskytují - na rozdíl od těch veřejnoprávních.

Veřejnoprávní média potřebujeme. O tom jsem hluboce přesvědčen. Vůbec netvrdím, že je ČT dokonalá. Jenom si nemyslím, že člověk, který nechápe její smysl a význam, by byl schopen úroveň ČT jakkoli zlepšit. I proto jsem podepsal Otevřený dopis senátorů České biskupské konferenci, který se na tuto v mnoha směrech překvapivou nominaci dotazoval a hlavně se dotazoval na postoj ČBK a pana kardinála Duky k veřejnoprávní televizi. Se stejnými pochybnostmi a znepokojením se ozvala také část samotných katolíků.

Volby členů tzv. mediálních rad (Rady ČTK, ČRo, RRTV, ČT..) se obvykle dějí za poměrně malého zájmu veřejnosti a médií. Je zajímavé, že v tomto případě se našemu Otevřenému dopisu velmi podrobně věnuje například server Sputnik (ruská zpravodajská agentura, internetový portál a rádiový rozhlas provozovaný ruskou státní tiskovou agenturou Russia Today), velmi ostře a nevybíravě se vyjadřují i jiné "alternativní" platformy a weby. Nepřekvapí ani rétorika například Václava Klause ml. Mimochodem, paní Ing. Hana Lipovská byla do loňského roku zaměstnána v Institutu Václava Klause, který dlouhodobě podporuje právě Petr Kellner, který kupuje TV nova.

Není to nic osobního proti paní Lipovské. Pouze dávám dohromady skutečnosti a informace, na základě kterých jsem se rozhodl spolu s dalšími senátory demokraticky vyjádřit náš názor na její nominaci.

