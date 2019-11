Senátor Bek: Není třeba kácet všechny stromy u kolejí. Posuzujme míru rizika

Kolik škody dokáže napáchat jedna věta. Třeba ta, kterou do zákona o drahách vložili poslanci a která by mohla vést ke zbytečnému kácení stromů podél železnic, ale také tramvajových a trolejbusových linek.

Každý strom, který může při případném pádu zasáhnout do dráhy, totiž označuje za nebezpečný a dává provozovateli právo a návod takový strom pokácet. Aniž by zkoumal skutečné riziko, mohl by kvůli téhle větě "preventivně" vykácet všechny stromy podél kolejí. Navrhl jsem, aby byla tato absolutní a široká definice "ohrožujících" stromů ze zákona vypuštěna.

Provozovateli dráhy by ovšem zůstalo právo odstraňovat stromy ohrožující bezpečnost nebo plynulost drážní dopravy. Senát můj návrh podpořil a vrátil zákon Poslanecké sněmovně. Jen pro ilustraci – podle původního sněmovního návrhu by mohla zmizet i tato alej, protože stromy podél tramvajové linky u Pražského hradu jsou z definice "stromovím ohrožujícím bezpečnost". To přece není ani rozumné, ani potřebné. Je třeba samozřejmě chránit bezpečí zaměstnanců a cestujících na drahách, ale k tomu není třeba úplně všude vykácet široké průseky podle dráhy.

Mikuláš Bek, senátor

