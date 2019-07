Senátor Canov: Adámkův pozměňovací návrh

Vážená paní ministryně, vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Ústavně-právní výbor přijal jednomyslně usnesení následující. 1. Výbor doporučuje Senátu PČR projednávaný návrh zákona vrátit Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy, které jsou uvedené v příloze. Pozměňovací návrhy jsou v šesti bodech a sestávají se ze třech základních myšlenek. Jedna je to, aby se odstranily legislativní zmetky, které tam jsou. V původním článku 1, bodu 21, byl odkaz úplně chybný v zákonu, hodně paragrafů. Na to upozorňoval legislativní odbor, takže už jenom kvůli tady tomu, i kdybychom úplně se vším souhlasili, tak to musíme s pozměňovacím návrhem do sněmovny vrátit, protože tam nemůže být úplný zmetek, který odkazuje na nějaký nesmysl.

Ale pak tam je druhá myšlenka. A ta se týká osvobození od poplatků. Vy si to asi vybavíte možná pod pojmem „Adámkův pozměňovací návrh“, který se týká toho, že především města s lázeňským pobytem žádala o to, aby lázeňští hosté, kteří jsou tam takzvaně na křížek, aby tam nebyli osvobozeni od poplatku, protože obce by tam přicházely o značné příjmy z poplatků.

Ing. Michael Canov SLK



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

3. část se týká účinnosti, kde se navrhuje, aby účinnost byla až od roku 2021. Sama tady paní ministryně řekla – a říká to i zástupkyně na Ministerstvu financí, že v případě pozměňovacích návrhů to je docela vhodné. Podle mého názoru to je naprosto nutné, protože v případě, že se ten návrh vrátí s pozměňovacími návrhy do sněmovny, tak kdyby šlo všechno jak po drátcích, sněmovna zasedá 10. září, tak by vyšel ve sbírce zákonů někdy na konci října a obce by už neměly moc času vytvářet nové vyhlášky. A ty staré by jim byly k ničemu, ty by mohly vyhodit.

Navíc víte, že ve sněmovně stále leží sedm návrhů vrácených ze Senátu, které jsme schvalovali 2. a 3. května. Budou se tím zabývat možná 10. září. Kdy se dostane na program, ví Bůh. Obce by měly málo času, pokud se to vůbec stihne do konce letošního roku. Zároveň vím, jak tady upozorňoval kolega Aschenbrenner, že tam bude dost těžká průvodcovská služba, tak se vám pokusím napovědět. My v pozměňovacích návrzích máme v článku 1, bodu 12, § 3d, č. 21 nahradit číslem 50. Když bude účinnost od roku 2021, tak to je nesmysl, tak se tam dávala ta padesátka. A zároveň vím, že jiný výbor má pozměňovací návrh, který by chtěl stovku. To znamená, že by asi bylo logické pak v hlasování hlasovat na té stovce. A když ta projde, tak pak kompletně pozměňovací návrh z ústavně-právního výboru. S tím, že by tam z té dvacet jedničky byla stovka.

Pokud neprojde, tak by pak byly komplexně celé návrhy ústavně-právního tak, jak jsou napsané. Děkuji za pozornost.

Psali jsme: Senátor Cieńciała: Musejí být zodpovědní konkrétní lidé Ministryně Schillerová: Změna má stávajícím i budoucím akcionářům zajistit transparentnost odměňování vedoucích osob Senátor Vystrčil: Ministerstva se stovkami úředníků se rozhodla, že se budou bránit Premiér Babiš: Pan Timmermans nebyl dobrý kandidát pro Českou republiku

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV