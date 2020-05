Senátor Canov: Obce nemají prostředky jako vláda

reklama

Dobrý den. Vážená paní předsedající, vážená paní ministryně, vážené kolegyně, kolegové, já vystupuji ještě jednou, jak vystupoval pan předseda Senátu, přední člen ODS, z toho důvodu, že si uvědomuji, kromě toho, co říkal, tak si uvědomuji, že ODS, senátoři za ODS dneska rozhodnou. Mají to ve svých rukách. Já jsem věděl včera o návrhu pana senátora Šilara a paní senátorky Jelínkové, to jsem věděl, to jsme diskutovali u nás jako starostové. Protože my jsme to měli naopak až dneska, dneska ráno cestou do Prahy, protože jsem věděl, že i něco dělá hospodářský výbor, jsem se z rozhlasu dozvěděl, že hospodářský výbor schválil změnu, která sice není totožná, ale věděl jsem, že to bude určitě změna k lepšímu, tak jsem byl spokojen, že pozměňovák nějaký vyjde, který šílenou situaci pro obce nějak bude řešit. Pak jsem dostal studenou sprchu na ÚPV, když vystoupil kolega Červíček, který je šéfem klubu ODS instruovaným jednotně, kde začal mluvit o tom doprovodném usnesení. Tak si říkám, že zřejmě názor kolegy Vilímce, který je od ODS největším expertem na tyto věci, je dán k ledu. Což mě tedy velmi mrzí a je to podle mě jako špatně, velmi špatně. S tím, že pan předseda Senátu tady řekl, že když bude mít záruku, že naši vratku poslanci schválí, tak že bude pro ty pozměňováky hlasovat. Samozřejmě s vědomím, že záruku dostat nemůže, ale já mu dám jinou záruku. Dám mu záruku, že když budeme přehlasovaní jako Senát, že pak sněmovna najde tu 101, aby odhlasovala ten svůj původní návrh. Mimochodem ona tu 101 dokonce našla už v tom hlasování původním, a to jich tam bylo přítomno 101, jak mají ty půlky. A senátní návrhy se vracejí v plném počtu. Bylo to proto, bylo to jednomyslné, protože všichni tam chtěli pomoci. A já si myslím, že jim tyto souvislosti s obcemi nedošly, že tam situace obcí nedošly. Tady v tom návrhu, co jsou dané, to uniklo. Jiné vysvětlení není. Myslím si, že jsou poslanci myslící bytosti, kteří to zváží. A šance, že to uspěje, sice není stoprocentní, ale také není nulová. Pan předseda Senátu se obává, že to bude zamítnuto, ale dodělal mě pan kolega Nytra, který dokonce mluvil o tom, že ať uděláme, co uděláme, že nám to stejně zamítnou a podobně. No tak s touto filozofií tady fakt nemusíme být jako Senát. Jestli tedy budeme s filozofií, že cokoliv vrátíme do sněmovny, tak nás sněmovna zařízne, tak tu nebuďme, pak to fakt jenom zdržujeme, jak říká Klaus mladší. A upozorňuji, že to vždycky není beznadějné. Vzpomeňte si na GDPR, jak to vypadalo beznadějné, když jsme schválili, jak tady ministr vnitra šermoval rukama, že proti, proti, proti? A pak to sněmovna schválila, ten náš pozměňovák, jako není to nikdy nulové. To co chápu, že tam dali, aby tedy se tam dostalo někam to pozměňovací ošetření, to doprovodné usnesení, kterému tedy kolega věří v případě, že bude a varianta jedna, to znamená, že přijmeme zákon ve znění Poslaneckou sněmovnou, tak pak tam doprovodné usnesení bude následně odhlasováno námi. Případně, že bude varianta 2 s těmi 40 % zachráněnými, tak tam taky bude, to se může odhlasovat, aby se to doplnilo. No a pokud jde o případ, když bychom schválili senátní návrh kolegyně Jelínkové, Chmelové a Čunka a se kterými souhlasíme, tak pak přece není problém to tam přidat taky. Buďto tak, jak to tam je, anebo tedy se vsuvkou, pro případ, že nebude schválen návrh Senátu. Takže já ho takhle diktuji. Nevím, jak to mám říct nebo dát nebo podobně. Aby pokud myslíte, že to je dané, protože se může stát, my tedy schválíme návrh kolegyně Jelínkové a spol a pak tedy svoláme i doprovodné usnesení. Buďto tak, že to každému dojde, že to platí pro případ, že nám to zamítnou, nebo tady s těmi 6 slovy. To nechám na vás. Nechávám zároveň na předsedovi Senátu, jestli zvolí třeba pak ještě nějakou přestávku a dohadování s dalšími, ale podle mě skutečně ODS má to ve svých rukách. Ty obce nemají prostředky jako vláda, státní rozpočet, rozpočet státní 100 miliard sem, 100 miliard tam, když to tam lítá, že to člověk nestíhá ani sledovat, tak se natisknou bankovky a všechno. To obce nemají. A trvám na tom, že pokud se schválí zákon z Poslanecké sněmovny, tak jsme obce potopili úplně zbytečně, protože máme prostředky, jak se pokusit to zachránit. A pak tedy říkejme pravdu starostům a spol. Potopili jsme vás z důvodu, že někdy něco bude. Mimochodem tam je připraven Senát dělat další zákon, tak v tom nám nikdy nic nebrání, jak to je. To znamená, já vyzývám předsedu Senátu, jestli bude chtít, záleží to na něm, ať ještě před hlasováním vyvolá nějaké dohadování mezi kluby a podobně, ale znovu opakuji. To, co je tam dané ve smyslu tom, jako schvalme to, tak jak to přišlo, jak je usnesení, to si lžeme sami sobě, to je prostě kapitulace, naprostá kapitulace. A to je daný, před čím a pak to řekněme starostům na rovinu. Vykašlali jsme se na vás, protože sněmovna nás stejně vždycky přehlasuje, ale máme tam doprovodné usnesení. Kupte si za to něco. Děkuji za pozornost.

Ing. Michael Canov SLK



senátor

