Senátor Canov: Za sebe budu hlasovat pro zrušení EET

Vážený pane ministře, vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové,

já si nyní dovolím historické okénko. Přenesu se v EET do 25. července roku 2019, kdy přišel do Senátu návrh na zavedení 3. a 4. vlny EET. A tehdy byly v Senátu tři skupiny takových senátorů. Jedna skupina byla pro to, aby se ten návrh schválil, tak jak přišel ze sněmovny. Tedy to znamená, by se zavedla 3. a 4. vlna. Druhá skupina byla pro to, aby se ten návrh zákona zamítnul, to znamená, aby se nezavedla 3. a 4. vlna. A pak byla tady třetí skupina senátorů, která byla pro pozměňovací návrh, který by spočíval v tom, že by se celý zákon o EET škrtnul. A tím pádem by neplatilo EET vůbec.

Jenže tehdy hrozila následující věc. Když v obecné rozpravě neprojde návrh na schválení, tak se bude hlasovat o návrhu na zamítnutí. To byli ti, co chtěli zamítnout jenom tu třetí a čtvrtou vlnu. No jo, ale tam nebylo jisté, jestli jich je dost. A ti, co byli pro pozměňovací návrh, že se zruší všechno, ti by pro to nehlasovali. Takže tady hrozilo, že by to zamítnutí na 3. a 4. vlnu neprošlo. A dostalo by se to do podrobné rozpravy, kde pozměňovací návrh, aby se ten celý zákon zrušil, tam mu hrozilo také, že neprojde. Protože nebyla jistota, že těch senátorů na to bude dost.

A tak tedy hrozilo, že tím pádem by byla marná lhůta a Senát by vlastně dovolil to, aby se to EET zavedlo v celém rozsahu včetně 3. a 4. vlny. A já jsem tehdy měl ten zákon nějak na starosti. A co s tím? Protože jediné řešení by bylo, kdyby se hlasovalo nejdřív o pozměňovacím návrhu na zrušení toho celku, a ten, kdyby neprošel, tak teprve ti, co jim neprošlo všechno zrušit, by určitě hlasovali pro zamítnutí alespoň té třetí a čtvrté vlny. Ale to bylo neřešitelné, se zdálo, protože zamítnutí je vždycky v obecné rozpravě, zatímco pozměňováky v té podrobné.

Já jsem se radil, až jsem našel tu hlavu, která to vymyslela. Sedí nedaleko za mnou, Jiří Oberfalzer. On objevil § 110 odstavec 4 našeho jednacího řádu, který se do té doby a od té doby již nikdy nepoužil. A sice, že návrh na zamítnutí se může podat po pozměňovacích návrzích v podrobné rozpravě, ovšem pod podmínkou, že nikdo nedá návrh na zamítnutí před tím v obecné rozpravě. A podařilo se domluvil Senátu, že tedy nedá nikdo návrh na zamítnutí v té obecné rozpravě, i když jsem měl tehdy obavu, aby to neudělal naschvál někdo z těch, kdo byl pro to schválení toho zákona, ale nikdo to neudělal.

Dostalo se to do podrobné rozpravy, tam byl ten pozměňovák na zrušení celého zákona EET, ten neprošel o jeden hlas. Lumír Aschenbrenner tehdá to navrhoval, to si pamatuji. A když tedy o ten hlas neprošel, tak potom se mohlo dát to zamítnutí. To jsem dával na radu Jiřího Oberfalzera, to prošlo. A tehdy tedy Senát zamítnut zavedení té 3. a 4. vlny. Tak se tedy historicky poprvé a naposledy v dějinách Senátu použil § 110 odstavec 4 zákona o EET. To jsem udělal historické okénko. Za sebe budu hlasovat pro zrušení EET.

Děkuji.

