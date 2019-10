Senátor Chlupáč: Řešení splavnosti Labe bez dalších staveb

Pane předsedající, pane ministře, kolegyně a kolegové. Jestli si vzpomínáte, já jsem tady kdysi vystupoval ohledně zajímavého biotermálního projektu. Na úvod chci říci, že nemám nic proti jaderné energetice. Ale musíme si říci, že je tady ještě jeden velký problém, a pan ministr o něm dobře ví. A je to otázka dořešení místa, kde budou hlubinná úložiště. Dodnes to není dořešeno, nicméně věřím, že i tady se najde řešení a cesta, protože co si budeme namlouvat, bez jaderné energetiky asi energetická koncepce u nás by nebyla možná, nebylo by možné ji naplnit.

Chci tady říci jenom dva příklady. Kdo se bojí něčeho nového, bojí se pokroku, tak nemůže podporovat vědu a výzkum. A mně to tak někdy u nás připadá.

Hovořil jsem tady o tom, že více než 13 let naše město pracuje na unikátním biotermálním projektu. Pane ministře, asi víte, že v Litoměřicích je vědeckovýzkumné centrum, které jsme zrealizovali díky podpoře Karlovy univerzity a dalších pěti univerzit a je zmapováno, že na území republiky je zhruba 50 míst, kde se tento zdroj energie dá využívat. Nejdříve je samozřejmě udělat první krok a prokázat, že to skutečně funguje. A hlavně se toho nebát, proboha, protože jestli chceme změnit do budoucna energetickou koncepci, tak musíme najít náhradní zdroje pro to, abychom něco mohli vyměnit, zastavit, musíme mít náhradní zdroje.

Mgr. Ladislav Chlupáč ODS



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Potom to, co tady ještě nezaznělo, ale paní senátorka Seitlová si to pamatuje, zaznělo to, když se projednávalo na kulatém stole to, zda má význam kanál Dunaj – Odra – Labe. Tam, ale trošku omezeně, zaznělo to, že ČVUT kdysi přišlo s úžasným projektem, už je to daleko více než 10 let, který se tady znovu objevil. A je to myšlenka – myslím, že pan ministr o ní také slyšel – jiného kanálu, kanálu Dunaj – Vltava a následné napojení na Labe.

Proč o tom mluvím? Tam je souvislost nejenom s řešením splavnosti Labe bez dalších staveb, řešení povodní, řešení sucha, ale je tam hlavně možnost vybudování další hlubinné elektrárny, jejíž výkon by mohl nahradit celý jeden blok jaderné elektrárny.

Ale pokud se chceme dostat k tomuto řešení, musíme někdy začít a musíme skutečně vědu a výzkum podporovat a musíme podporovat i reálné projekty, protože projekt, o kterém teď hovořím, je daleko, daleko levnější než původní megaprojekt Dunaj – Odra – Labe. Nic proti němu, ale je tady projekt, který by měl daleko větší efekt, daleko více efektů, byl by daleko levnější a dal by se zrealizovat v poměrně velice krátké době. A ekonomická výhodnost je tady samozřejmě nasnadě.

Prosím, nezapomínejme na to, že je potřeba někde začít, podporovat daleko víc vědu a výzkum a nebát se nových věcí a nebát se realizovat projekty, které tady již dávno byly vymyšleny. Tento projekt totiž začínal ještě kdysi dávno, jeho počátky jsou už za Rakouska – Uherska, takže to není nic náhodného, nic nového, co by se tady najednou objevilo.

Děkuji za pozornost.

