Senátor Cieńciała: Třinec nebo region Třinec by měl patřit do skupiny statutárních měst

Promiňte, ale víceméně ty dvě věci jsou z hlediska obsahu v zákrytu. Ta procedurální stránka, která se týká zpravodajství nebo zpravodajské zprávě, proběhla ve VHZD. Ostatní drobné podnikatelské záležitosti, myslím si, velmi solidně, bez velkých stresů. A víceméně jsme si notovali, že jsou lokality, že chvála bohu, že jsou takové lokality, jako například obraz Třinecka, na takovém významném místě, jako je rozhraní tří státu, v centru Evropy. Takže nebyl žádný velký problém, aby výbor hospodářský tento návrh jednoznačně podpořil. Já bych tady chtěl jenom ještě uvést další argumenty, které zazněly na výboru a které jsou, myslím, relevantní. A to takové, jako je strategickým lídrem Třinecko jako takové. Díky tomu, že tam mají Třinecké železárny obrovskou průmyslovou zónu, která tam vznikla v poslední době. Obchvat Třince, bavíme se o infrastruktuře, tady zazněla celá řada argumentů v jiných souvislostech. Já jsem se na tom osobně podílel se starostkou nebo s městem, opravdu to je sisyfovská práce. Naštěstí, to se podařilo, zrealizovat obchvat.

Existuje bohužel, vzhledem k tomu, že nemáme dořešené zákony, dneska se o nich budeme bavit taky v jednom materiálu, který předkládám jako zpravodaj, se to podařilo zajistit ze dvou třetin. Jedna třetina je neřešená a blokuje celé propojení na Slovensko. Dále si myslím, že Třinci je přiřčena vedoucí role v řešení... Město je jako průkopník čisté mobility. Město koupilo deset elektromobilů a autobusů a další jsou na cestě. Jsme zapojeni jako region, jako město do smart regionu, do procesu, který je velmi náročný, který ještě bude trvat nějakou dobu. Tak bych mohl pokračovat, abych aspoň zmínil třineckou výzvu. Ta třinecká výzva na základě konkrétních příkladů, jak se brzdí ty liniové stavby, se setkala s velkým ohlasem. Za to děkujeme, že se to tak ujalo. Nehovořím o různých společenských a jiných sportovních událostech, jako je mistrovství ČR mužů a žen v atletice, Invent Arena, která byla postavena z prostředků Třineckých železáren, za účasti Třince, extraligový hokej, Davis Cup, Beskydská laťka, příprava mistrovství světa. Čili ty věci bych chtěl zdůraznit.

Na konec bych přečetl návrh. Na základě všech těch událostí a zejména rozvíjení kontaktů, jak společenských, kulturních, tak hospodářských s Polskem a se Slovenskem, naposledy jsme to stvrdili před měsícem, že jsme podepsali memorandum v souvislosti s uhelnými platformami, že ta spolupráce se bude ještě dále prohlubovat. Minulý týden proběhlo v Bruselu velké jednání těchto regionů i dalších. Tam jsme v podstatě byli víceméně vyznamenáni morálně, řečeno slovy a ústy představitelů Evropské komise. Řekli: Kdyby pracovaly regiony tak, jak pracují v ČR, tak Evropa by měla mnohem méně problémů.

Čili náš výbor doporučuje jednoznačně projednat tento zákon, schválit ho a zařadit město Třinec nebo region Třinec do té skupiny statutárních měst. Děkuji.

