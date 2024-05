Utlačují nás. „Pošlou vás na frontu.“ Ukrajinští novináři v západním tisku

reklama

Server Politico upozornil na slova několika ukrajinských investigativních novinářů, kteří tvrdí, že na Ukrajině to nikdy neměli úplně snadné, když upozorňovali na korupční kauzy, ale v poslední době je to prý obzvlášť složité. V době, kdy v zemi úřaduje Volodymyr Zelenskyj jako válečný prezident, jsou prý investigativní novináři pod velkým tlakem.

„Před válkou jsem vedl vyšetřování 15 let a vždy to bylo těžké a riskantní. Ale myslím, že pro novináře je to teď horší,“ řekl ukrajinský reportér Jurij Nikolov, redaktor a spoluzakladatel protikorupčního investigativního projektu Naši Groši (Naše peníze).

„Používají různé zastrašovací taktiky, aby se pokusili odradit reportéry, a pak samozřejmě mohou vždy pohrozit, že vás dopraví do předních linií,“ dodal se smutným smíchem. Na muže, kterému hrozí smrtí, zůstává pozoruhodně optimistický.

V loňském roce prý Nikolov sledoval možnou korupci v armádě a vysoké ceny zásob pro vojáky. Po jeho vyšetřování nakonec rezignoval tehdejší ministr obrany Ukrajiny Oleksij Reznikov. Podle Nikolova zastrašovací tlak na ukrajinské investigativní novináře jen narůstá – navzdory lednovému prohlášení ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že „jakýkoli tlak na novináře je nepřijatelný“. A i když míra korupce v zemi může klesat, ještě zdaleka není u konce.

Od té doby, co vyšly jeho příběhy, byl prý Nikolov terčem obtěžování a byl odsuzován na sociálních sítích anonymními vládními příznivci jako málo loajální občan. V lednu pak zastrašování prý zašlo ještě dál. „Přišli dva chlapi v maskáčích a zabouchali na dveře mého bytu,“ řekl. Vyděsili jeho nemocnou matku, která tam byla v tu dobu sama, a oblepili dveře nálepkami, které ho obviňovaly, že je zrádce.

Nikolov trvá na tom, že žádný zrádce není. Vnímá se jako ukrajinský patriot. Patriot, který může být zároveň novinářem a psát o korupci ve své zemi. I v čase napadení vlasti.

„Novináři by také měli pochopit, že mají práci. Pro Ukrajinu není špatné být transparentní a mít pořádnou žurnalistiku. Chci, abychom měli více protivzdušné obrany a více zbraní pro naše vojáky – na to by se měly utrácet peníze, a ne nakládat lidem do kapes.“

Ve stejné době tlaku čelil i Bihus.Info, o němž začala kolovat informace, že se tam berou drogy. Zakladatel serveru Denys Bihus prý některé zaměstnance propustil, ale později obvinil Ukrajinskou bezpečnostní službu (SBU), že stála za touto operací, což podle serveru Politico šéf agentury generál Vasyl Malyuk následně uznal za pravdivé.

Malyuk řekl, že oddělení SBU pro ochranu národní státnosti se zapojilo do nezákonného odposlechu a on již odvolal vedoucího oddělení.

„Uvědomujeme si, že chráníme demokratickou Ukrajinu, v níž je posilování národní státnosti jednou z klíčových priorit, jejíž realizace by měla zajistit mimo jiné nerušenou práci hromadných sdělovacích prostředků a zaručit jim dostatečnou úroveň bezpečnosti,“ uvedl v prohlášení.

Nikolov vysvětlil, že jeden novinář, kterého zná, se brzy přihlásil jako dobrovolník a zajistil si práci v informační jednotce jako tiskový koordinátor. Tento příspěvek mu dal příležitost publikovat své články ve špičkových ukrajinských publikacích, ale jeden z jeho sloupků se „nelíbil lidem u moci a byl převelen k bojové jednotce. Hrozilo mu nasazení v Avdijivce,“ řekl.

Novináři pracující na Ukrajině se shodují, že se situace v zemi zlepšila, tamní mafii se podařilo oslabit, ale problém je v podle nich v tom, že nezmizela a jen čeká na další příležitost. Podle zprávy také klesla stínová ekonomika z odhadovaných 43 procent HDP v roce 2014 na 33 procent na konci roku 2017. Funguje i nový Vrchní protikorupční soud, který podle soudních záznamů od roku 2019 odsoudil 157 vládních úředníků. Zelenskyj také zredukoval počet oligarchů v zemi.

Přesto BBC upozornila na kauzu ukrajinského poslance, který byl obviněn, že zpronevěřil v přepočtu víc než 6,4 milionu korun. Národní protikorupční úřad (NABU) tvrdil, že ukrajinský poslanec nakoupil majetek, který výrazně převyšuje jeho oficiální příjem. Tisková agentura Interfax Ukrajina a další ukrajinská média označila za obviněného Andrije Kločka. Kločko se stal poslancem za stranu Sluha lidu prezidenta Zelenského. Na kauzu upozornil již zmíněný server Bihus. NABU však také upozornila, že dokud nepadne pravomocný soudní verdikt, poslance je třeba vnímat jako nevinného.

V roce 2023 byla Ukrajina na 104. místě ze 180 zemí v indexu vnímání korupce podle nevládní organizace Transparency International.

Server Ukrajinská pravda upozornil, že ve vazbě dlí i slavný oligarcha Ihor Kolomojkyj. Server Ukrajinská pravda napsal, že mu přibylo na krk další obvinění, konkrétně z činu souvisejícího s vraždou na objednávku.

„Pod procesním vedením generální prokuratury bylo známému podnikateli, podezřelému z legalizace majetku získaného podvodem, sděleno podezření ze spáchání dalšího trestného činu souvisejícího s organizováním vraždy na objednávku,“ napsal server Ukrajinská pravda.

Podle vyšetřování si oligarcha, aby se pomstil, objednal vraždu ředitele jedné z legálních společností za „nedodržení požadavků na zrušení a neplatnost rozhodnutí valné hromady akcionářů jedné firmy“.

