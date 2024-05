A už nechci slyšet o kvótách pro ženy... ÚS zarazil „řezání“ při změně pohlaví. Pozdvižení

reklama

„Tohle si zaslouží oslavu! Ústavní soud poslal podmínku sterilizací trans osob pro úřední změnu pohlaví tam, kam patří – do minulosti. Konečně! Jde o naprosto barbarskou praktiku, která patří někam do středověku. Stát nemá zasahovat lidem do života víc, než je nutné. Aby lidem diktoval, kdo smí a nesmí mít možnost reprodukce, je absolutně nepřijatelné. I Evropský soud pro lidská práva rozhodl, že jde o porušování lidských práv. Proto jsme za Piráty jak v opozici, tak nyní ve vládě tlačili, aby byla tato primitivní praktika zrušena. Je ostudou pro bývalou vládu i některé současné koaliční strany, že tenhle krok blokovaly,“ má radost také pirátská poslankyně Klára Kocmanová.

Tohle si zaslouží oslavu! Ústavní soud poslal podmínku sterilizací trans osob pro úřední změnu pohlaví tam, kam patří - do minulosti. Konečně! Jde o naprosto barbarskou praktiku, která patří někam do středověku.



Stát nemá zasahovat lidem do života víc, než je nutné. Aby lidem… pic.twitter.com/0vQD2y6fdj — Klára Kocmanová (@KlaraKocmanova) May 7, 2024

Stejně tak své potěšení vyjádřil ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN). „Ústavní soud rozhodl, že povinné sterilizace v rámci změny pohlaví jsou minulostí! Toto rozhodnutí ukazuje, že společnost se vyvíjí směrem k většímu respektu k různorodosti a individualitě. Jsme na cestě ke společnosti, která neznevýhodňuje, ale respektuje každého jednotlivce bez ohledu na jeho genderovou identitu,“ napsal.

Ústavní soud rozhodl, že povinné sterilizace v rámci změny pohlaví jsou minulostí! Toto rozhodnutí ukazuje, že společnost se vyvíjí směrem k většímu respektu k různorodosti a individualitě. Jsme na cestě ke společnosti, která neznevýhodňuje, ale respektuje každého jednotlivce bez… pic.twitter.com/VKnon1aAhQ — Martin Dvořák ?? (@_MartinDvorak) May 7, 2024

„Ústavní soud rozhodl ve prospěch lidské důstojnosti. Jsem za to velmi rád, zrušení podmínky chirurgického zákroku včetně sterilizace při úřední změně pohlaví je něco, co dlouhodobě podporuji a prosazuji. Do Evropy 21. století totiž nepatří,“ zmínil také předseda hnutí STAN Vít Rakušan.

Ústavní soud rozhodl ve prospěch lidské důstojnosti. Jsem za to velmi rád, zrušení podmínky chirurgického zákroku včetně sterilizace při úřední změně pohlaví je něco, co dlouhodobě podporuji a prosazuji. Do Evropy 21. století totiž nepatří. pic.twitter.com/Fa2fM5PQhh — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) May 7, 2024

Kdo naopak s nálezem Ústavního soudu nesouhlasí, je senátor Zdeněk Hraba. „Ústavní soud na vlně aktivismu. Pokud soud konstatoval, že jsou kastrace při změně pohlaví protiústavní, zároveň tím řekl, že i muži mohou porodit dítě. Tedy ti, kdo budou mít v občance ‚pohlaví: muž‘. To jde proti biologii i zdravému rozumu. A i přesto, že je třeba rozhodnutí Ústavního soudu respektovat, musíme tento nesmysl napravit. Ústavní cestou,“ zmínil.

Ústavní soud na vlně aktivismu.



Pokud soud konstatoval, že jsou kastrace při změně pohlaví protiústavní, zároveň tím řekl, že i muži mohou porodit dítě. Tedy ti, kdo budou mít v občance "pohlaví: muž".



To jde proti biologii i zdravému rozumu.



A i přesto, že je třeba… — Zdeněk Hraba (@hraba_z) May 7, 2024

„Politici hrají na emoce s dvěma anglickými slovy – ‚sex‘ a ‚gender‘. Můžete se svobodně cítit úplně čímkoli, to je ‚gender‘,tedy identita. ‚Sex‘, tedy pohlaví, změnit nejde, museli byste si vyměnit chromozomy. Bez pochopení věci budeme lidem toliko škodit,“ zkonstatoval také prezident České stomatologické komory Roman Šmucler.

Politici hrají na emoce s dvěma anglickými slovy - "sex" a "gender".Můžete se svobodně cítit úplně čímkoli, to je "gender",tedy identita. "Sex", tedy pohlaví, změnit nejde, museli byste si vyměnit chromozomy.Bez pochopení věci budeme lidem toliko škodit. https://t.co/hQuHekXdWC — Roman Šmucler (@smucler) May 7, 2024

„Ke změně pohlaví netřeba změny pohlaví. Dobrá. Jestli ten přístup fakt vejde v život, nechci ale už slyšet o žádných kvótách pro ženy, o rozdílech pohlaví, odchodech do důchodu, násilí na ženách či potřebě ochrany žen. Ať se každý cítí, jak chce. Třeba jako letadlo,“ dodala senátorka Daniela Kovářová.

„Přesně tak. Ústavní soud si přivlastnil pravomoci legislativy. Tím nadekretoval naprostou rovnost mužů a žen: je-li někde čistě pánský klub, stačí, aby se polovina mužů subjektivně prohlásila za ženy, a hle, hned máme rovné zastoupení žen! To je konec ženských sportů,“ sdílel souhlasně text Daniely Kovářové také Roman Joch.

Přesně tak. Ústavní soud si přivlastnil pravomoci legislativy. Tím nadekretoval naprostou rovnost mužů a žen: je-li někde čistě pánský klub, stačí, aby se polovina mužů subjektivně prohlásila za ženy a hle, hned máme rovné zastoupení žen! To je konec ženských sportů. https://t.co/IzeWYczybK — Roman Joch (@JochRoman) May 7, 2024

„Ústavní soud rozhodl o tom, že při změně pohlaví (ať už je tím myšleno cokoli) nebude potřeba operace. A to je moc dobře, protože například Dominik Feri si svůj trest bude moci odsedět v ženské věznici,“ dodal Walter Kraft.

Ústavní soud rozhodl o tom, že při změně pohlaví (ať už je tím myšleno cokoli) nebude potřeba operace. A to je moc dobře, protože například Dominik Feri si svůj trest bude moci odsedět v ženské věznici. — Walter Kraft (@walterkraft6) May 7, 2024

„To už je opravdu šílené. Operace nebude podmínkou úřední změny pohlaví. Ústavní soud totiž s platností od poloviny roku 2025 zrušil paragrafy občanského zákoníku, které pro změnu pohlaví zakotvovaly fyzickou změnu pohlaví. Politici musí podle ÚS přijmout novou úpravu. Soudci tak vyhověli stížnosti trans muže, který se i bez chirurgického zásahu domáhal úřední změny pohlaví z ženy na muže. Takže to celé povede k tomu, že fyzičtí muži, kteří se budou prohlašovat za ženy, budou vítězit v ženském sportu,“ rozhorlil se také lídr SPD Tomio Okamura.

„Existuje řada případů, kdy fyzičtí muži, kteří se označovali za ženy, například v ženském boxu zmasakrovali své soupeřky. Stejně tak jsou známy případy, že fyzický muž, který se prohlašoval za ženu, v ženské věznici znásilnil skutečnou ženu. Budou se chlapci deklarovat jako ženy, aby mohli chodit s dívkami po tělocviku do sprch? To je naprosté šílenství! Jde o nepřijatelný politický neomarxistický genderový revoluční aktivismus Ústavního soudu, který si uzurpuje zákonodárnou moc. Žádná taková věc, že si člověk může libovolně měnit pohlaví, v ústavním pořádku zakotvena není! Šílená neomarxistická genderová ideologie tvrdí, že pohlaví je sociální konstrukt (a je libovolně volitelné a měnitelné), nikoli biologická danost. Sociální inženýři pak chtějí, aby si chlapci hráli s panenkami, nosili šatičky a v dospělém věku aby snad kojili či rodili děti. To je proti přírodě i proti zdravému rozumu. Nemyslíte? A nyní genderisté dokonce tvrdí, že existuje 100 pohlavních identit…,“ poznamenal Okamura s dovětkem, proč ne rovnou 1 000 či 10 tisíc.

„Každý ale ví, že existují dvě pohlaví – muž a žena. Ostatní jsou problémy s identitou. A každý ví, že manželství a rodinu mohou založit jen muž a žena. Vůči těmto lidem s odlišnými preferencemi máme mít soucit, jejich životní styl se ale nesmí stát pro společnost normou či vzorem k obdivu. Sexuální orientace je soukromou záležitostí každého. Hnutí SPD odmítá perzekuci homosexuálů či transsexuálů a homosexuálové i transsexuálové mají podle nás právo na stejné občanské svobody jako ostatní občané. Největším nebezpečím pro homosexuály jako osoby je v současnosti nenávistný islám, který prosazuje trest smrti za homosexualitu. Podle hnutí SPD je základem státu ale tradiční rodina, ve které táta s mámou vychovávají děti. Tradiční rodina si od státu zasluhuje všestrannou podporu a ochranu,“ zakončil Okamura.

To už je opravdu šílené. Operace nebude podmínkou úřední změny pohlaví. Ústavní soud totiž s platností od poloviny roku 2025 zrušil paragrafy občanského zákoníku, které pro změnu pohlaví zakotvovaly fyzickou změnu pohlaví. Politici musí podle ÚS přijmout novou úpravu. Soudci tak… pic.twitter.com/PuwRM1YnIe — Tomio Okamura (@tomio_cz) May 7, 2024

Psali jsme: „Slovákům a dezolé vstup zakázán.“ Skandál Černochové a Nadě graduje. Trestní oznámení Ani přes práh! Kolaborace... Vyznamená Pavel Posselta? V ČR už teď vidí rudě Sňatky homosexuálů, transgender... A porodnost je nezajímá. Vyřeší to migrací?! U Klause zuří Nedělají nic a stejně jim odchází voliči... Kalousek se bavil nad čísly pro Fialu

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE