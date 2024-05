Senátorka Zwyrtek Hamplová: Musíme říct zavčas STOP!

reklama

Otázka vzdělávání dětí, vpouštění politiků a neziskovek do škol, obsah výuky - to je jedno z nejdůležitějších témat doby.

Obracejí se na mne v poslední době starostové, co všechno mohou obce “zakázat” jako zřizovatelé ve zřizovacích listinách (už na tom pracuji), rodiče, jak oni mohou zasáhnout, a to vše má společného jmenovatele - zcela selhává stát, který jednak nečinně přihlíží zásahům do školství zvenčí, jednak sám patrně hodlá poslušně kopírovat zcestný evropský trend nejen o “milionech” pohlaví a běžnosti stejnopohlavních rodičů, ale také o úžasném Bruselu, zkrátka považuji to za jasnou snahu “sebrat nám” naše děti tím, že už od školek se začne s nenápadným, o to účinnějším, vymýváním jejich mozků směrem k jediným pravdám.

Anketa Prospěla by české demokracii korespondenční volba občanů ze zahraničí? Prospěla 1% Neprospěla 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 9720 lidí

Je to nejen zvrácené, ale velmi nebezpečné.

Silná společnost je založena na mezigenerační úctě, na tom, že si generace pomáhají, tedy na pevné rodině. Snaha rodiny rozbíjet, tedy přesvědčovat mladé, jak jsou jejich rodiče a prarodiče hloupí, když nadále preferuji model máma a táta, a že na ten Brusel taky mohou být různé názory, tedy vrážení klínů mezi nejpevnější svazek - rodinu - považuji doslova za zločin doby. Ano - rozděl a panuj. Mocným se nehodí pevné rodiny ani silná občanská společnost…

A pojmenuji to tak při nejbližší příležitosti i na půdě Senátu.

A nejen to. Vytvořím právní podklad, z něhož bude jasné, že nic podobného se na školách dít prostě nesmí. Školy mají vzdělávat, učit se učit, analyzovat, diskutovat… ne poskytovat prostor pro jakékoli novodobé, často zcestné, ideologie. O politicích přednášejících na půdě škol nemluvě - to by mělo být považováno přímo za zneužití moci.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová NEZ



senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Senátorka Zwyrtek Hamplová: Trestat bezdětné je jasná protiprávní diskriminace Senátorka Zwyrtek Hamplová: Naše země ve hře velmocí plní pokyny a přání jiných Senátorka Zwyrtek Hamplová: Orbán - Musíme Evropu zachránit před novodobými soudruhy Senátorka Zwyrtek Hamplová: Stojím za starosty i občany Křivoklátska

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE